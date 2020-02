Cảng TCIT thiết lập kỷ lục xếp dỡ mới

Ngày 15/2, Cảng Quốc tế Tân Cảng - Cái Mép (TCIT) đã tiếp nhận tàu ONE GRUS (thuộc tuyến dịch vụ FE5 kết nối Việt Nam – Châu Âu) do liên minh THE khai thác với mức sản lượng xếp dỡ 12.743 TEUs (1 TEUs = 1 container 20’).

Tàu ONE GRUS cập cảng TCIT ngày 15/2, thiết lập kỷ lục về sản lượng xếp dỡ 12.743 TEUs.

Đây là kỷ lục xếp dỡ đạt sản lượng cao nhất từ trước tới nay tại cụm Cảng Cái Mép-Thị Vải nói riêng và cảng biển Việt Nam nói chung. Trước đó, vào tháng 12/2019, cảng TCIT đã thiết lập các kỷ lục về sản lượng xếp dỡ hàng 11.300 TEUs trên tàu ONE GRUS. Kỷ lục mới được thiết lập trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước đang bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và Hiệp định thương mại EVFTA được thông qua bởi Nghị viện Châu Âu đã mang lại nhiều dấu hiệu lạc quan cho kinh tế cảng biển trong nước.

Tin, ảnh: TRÀ NGÂN