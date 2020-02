Đột phá với vườn mận đặc sản

Nhờ chủ động nghiên cứu, tìm tòi kỹ thuật trồng trọt, nông dân Phạm Thành Minh (ngụ thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) đã mạnh dạn cải tạo vườn tạp kém hiệu quả để trồng mận An Phước. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình.

Ông Phạm Thành Minh (bên trái, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành) giới thiệu kỹ thuật chăm sóc cho mận ngon, giòn với khách.

NĂNG SUẤT CAO

Hướng dẫn chúng tôi thăm vườn mận An Phước (giống mận đặc sản của Tiền Giang) đang trong mùa thu hoạch đỏ rực trái, ông Minh cho biết, trước đây, gia đình chỉ trồng bắp, mì xen với điều, cam, quýt…, ngoài ra không biết trồng cây gì khác. Dù bỏ công chăm sóc nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Được Hội Nông dân huyện Châu Đức hỗ trợ đi tham quan vườn mận An Phước ở các tỉnh miền Tây, ông nhận thấy cây mận An Phước có giá trị kinh tế cao và thị trường luôn có nhu cầu, dễ tiêu thụ.

Theo ông Minh, nếu biết kỹ thuật chăm sóc, cây mận An Phước sẽ là cây trồng mang lại thu nhập khá cho gia đình. Sau khi tìm hiểu kỹ và học hỏi cách trồng, năm 2001, ông Minh mua hơn 200 cây mận giống về trồng trên 6 sào đất nhà. Sau thời gian chăm sóc, tỉa bỏ bớt những cây ốm yếu, lựa chọn cây tốt để lại… vườn mận An Phước của nhà ông Minh hiện còn 100 cây, mỗi năm cho thu hoạch 3 đợt (khoảng 200kg mận/cây). Mận của ông Minh được thương lái tại chợ Bà Rịa và các vùng lân cận đến vườn thu mua trực tiếp.

Về kỹ thuật trồng mận khá đơn giản, cây có thể cho trái quanh năm, tuy nhiên gặp điều kiện thời tiết bất lợi, trái mận có thể bị các loại sâu đục trái, làm giảm chất lượng hoặc trái bị rụng thì ông chỉ sử dụng thuốc hữu cơ để bảo đảm sức khỏe người tiêu dùng.

Căn nhà của ông Phạm Thành Minh được xây dựng khá khang trang, nằm xen giữa màu xanh của vườn mận An Phước.

CHO THU NHẬP KHÁ

Ông Minh cho biết thêm, muốn mận cho trái tròn lớn, ngọt, màu sắc bắt mắt, phải chú ý phân bón đúng thời điểm, cắt tuyển trái non để trái không bị chèn ép và phân bố đều trên các tán cây. Chùm mận An Phước trung bình khoảng 8-10 trái/kg, loại to khoảng 4-6 trái/kg.

“Giống mận này có đặc điểm là dễ trồng, nhẹ công chăm sóc, phân bón ít nên chi phí đầu tư thấp. Giống mận An Phước từ khi ra hoa đến ngày thu hoạch chỉ hơn 2 tháng. Ưu điểm là trái to, ngọt, giòn và mọng nước… nên được thị trường ưa chuộng. Với giá bán dao động từ 15 - 20 ngàn đồng/kg và đầu ra ổn định nên thu nhập của gia đình khá ổn định, khoảng 200 triệu đồng/năm”, ông Minh nói. Cũng nhờ vườn mận mà gia đình ông Minh dần có cuộc sống ổn định.

Ngoài ra, ông Minh còn mạnh dạn đầu tư hơn 50 triệu đồng để lắp đặt hệ thống tưới phun tại gốc mận. Với cách làm này, ông Minh đã tiết kiệm được khá nhiều chi phí nhân công để tưới cây, tiết kiệm được phân bón, tạo độ ẩm đều cho đất…

Những kinh nghiệm học hỏi được ông áp dụng vào chăm sóc vườn mận An Phước của gia đình. Nhờ vậy, sản lượng mận của gia đình ông Minh thu được tăng hàng năm, hiện đạt khoảng từ 20 tấn/năm. Bên cạnh đó, ông Minh còn tích cực hướng dẫn bà con trong vùng kỹ thuật làm đất, trồng mận để tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, Trưởng thôn Sông Cầu (xã Nghĩa Thành) cho biết, toàn thôn có 403 hộ, nếu như trước năm 2010, thôn có 34 hộ nghèo, thì đến nay giảm xuống chỉ còn 2 họ nghèo, hộ giàu và khá tăng lên hàng năm, trong đó có hộ của ông Phạm Thành Minh.

Ông Hoàng Quốc Thái, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành cho biết, mô hình trồng mận An Phước của ông Minh là một trong những mô hình phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sắp tới, địa phương sẽ tiếp tục kiến nghị các cấp, ngành chuyên môn tạo điều kiện, hỗ trợ về vốn cũng như kỹ thuật cho các hộ nông dân phát triển những mô hình vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập, góp phần tích cực cho địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.

NGUYỄN VĂN TRUNG