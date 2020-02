Đối thoại với 28 hộ dân có đất từng thuộc về dự án Festival

Mới đây, lãnh đạo TP.Vũng Tàu đã đối thoại với 28 hộ dân tại khu vực cuối hẻm 72, đường Võ Thị Sáu (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) liên quan đến việc cấp Giấy CNQSDĐ cho họ. Qua làm việc, các hộ dân cơ bản đồng tình về việc TP. Vũng Tàu sẽ sớm kiến nghị UBND tỉnh xem xét cơ sở pháp lý để tiến hành cấp Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân.

Lãnh đạo UBND TP.Vũng Tàu tại buổi tiếp và làm việc với đại diện 28 hộ dân.

Theo trình bày của đại diện 28 hộ dân đang cư trú ở cuối hẻm 72, đường Võ Thị Sáu (phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu), từ những năm 1991-1992, họ nhận chuyển nhượng khu đất từ ông Nguyễn Văn Đức (nay đã chuyển về TP.Hồ Chí Minh sinh sống). Nguồn gốc của toàn bộ khu đất này được xác định là đất khai phá từ trước năm 1975.

Sau khi nhận chuyển nhượng, các hộ dân đã xây dựng nhà cửa và sinh sống ổn định từ đó đến nay. Tuy nhiên, tất cả các hộ dân đều chưa được cấp Giấy CNQSDĐ.

Tại buổi đối thoại, trả lời về việc này, ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho biết: Sở dĩ các hộ dân có đất ở khu vực cuối hẻm 72 Võ Thị Sáu chưa được cấp Giấy CNQSDĐ là do lịch sử quản lý đất khu vực này khá phức tạp.

Cụ thể, năm 1985, UBND Đặc khu Vũng Tàu - Côn Đảo giao khu đất diện tích 82.362m2 (trong đó bao gồm phần đất hiện hữu mà 28 hộ gia đình đang sử dụng) cho Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để xây dựng Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu niên Vũng Tàu. Dự án này sau đó không triển khai xây dựng.

Đến năm 1992, UBND tỉnh BR-VT tạm giao khu đất cho Công ty Du lịch tỉnh BR-VT và Trung tâm Du lịch Thanh niên Việt Nam để liên doanh với Keira Construtions Pty Ltd của Australia để xây dựng khu du lịch tổng hợp (thường được biết đến với tên gọi là dự án Festival). Việc giao đất được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ở Quyết định 576/QĐ-TTg (11/7/1998). Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, dự án không được triển khai.

Đến năm 2004, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2903/QĐ-UB thu hồi toàn bộ khu đất (diện tích 82.362m2), giao cho UBND TP.Vũng Tàu quản lý, trong thời gian chờ UBND tỉnh quyết định sử dụng vào mục đích khác.

Hẻm 72, Võ Thị Sáu - nơi có 28 hộ dân đang sinh sống.

Sau đó, từ năm 2008 đến năm 2014, UBND tỉnh đã lần lượt cho chủ trương thực hiện các dự án trên khu đất này (dự án One Opera Complex, diện tích 43.500m2; dự án Trường mầm non phường Thắng Tam, diện tích hơn 3.569m2; dự án Khách sạn Festival Vũng Tàu, diện tích 7.551m2; dự án Trung tâm thanh niên miền Nam, diện tích hơn 14.734m2; dự án của Công ty CP Bách Hưng Điền 269m2). Phần đất còn lại thuộc tổng diện tích 82.362m2 là đường giao thông, đất trống và 3.370m2 đang được 28 hộ dân sử dụng.

Trong quá trình sinh sống, đã nhiều lần 28 hộ dân ở đây phản ánh lên chính quyền địa phương mong muốn được cấp Giấy CNQSDĐ. Trước thực trạng này, năm 2018, UBND tỉnh đã giao UBND TP.Vũng Tàu phối hợp với Sở TN-MT và Thanh Tra tỉnh thành lập đoàn thanh tra để làm rõ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của 28 hộ dân; báo cáo UBND tỉnh và kiến nghị phương án để giải quyết.

Sau khi kiểm tra nguồn gốc, Thanh Tra tỉnh đã có kết luận (tại văn bản số 322/QĐ-Ttr) như sau: 3.370m2 đất của 28 hộ dân chưa được cấp Giấy CNQSDĐ là do khu đất thuộc diện nằm trong Quyết định số 2903/QĐ-UB (ban hành năm 2004) về việc thu hồi 82.362m2 đất của UBND tỉnh. Do đó, các quyết định do UBND phường 2 (cũ) về việc cho người dân kê khai đăng ký sử dụng từ năm 1991 và 1992 là không đúng quy định. Do đó, Thanh tra tỉnh đề nghị cơ quan chức năng xem xét thu hồi, hủy bỏ các giấy tờ trước đó của các hộ dân này đã đăng ký kê khai để cấp làm thủ tục cấp giấy tờ về QSDĐ.

Ông Vũ Hồng Thuấn, Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu cho rằng: UBND TP.Vũng Tàu chưa thống nhất với kết luận của Thanh Tra tỉnh. Về việc này, TP.Vũng Tàu nhận thấy phần diện tích đất của 28 hộ dân trước đây UBND tỉnh thu hồi nhưng dự án sau đó chưa được triển khai, và cũng chưa thực hiện công tác bồi thường cho ông Nguyễn Văn Đức (hay 28 hộ dân sau này). Trong khi đó, phần đất mà ông Nguyễn Văn Đức chuyển nhượng cho 28 hộ dân có nguồn gốc rõ ràng. Việc UBND phường 2 cấp giấy đăng ký sử dụng đất cũng là phù hợp (đây là cơ sở để Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ).

Ông Thuấn cho biết thêm, 28 hộ dân đã sử dụng đất ổn định từ năm 1991, 1992, nay phù hợp với quy hoạch khu dân cư và dự án Festival thì không triển khai nữa. Do đó, ngày 12/2, UBND TP.Vũng Tàu đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc tháo gỡ vướng mắc để giải quyết cấp Giấy CNQSDĐ cho 28 hộ dân. Trong văn bản này, UBND TP. Vũng Tàu kiến nghị tách phần diện tích đất 3.370m2 của 28 hộ dân ra khỏi diện tích 82.362m2 theo quyết định số 2903/QĐ-UB ngày 1/6/2004 của UBND tỉnh. Đồng thời, Thanh tra tỉnh xem xét lại nội dung văn bản số 322/QĐ-Ttr để UBND TP.Vũng Tàu có cơ sở xem xét, giải quyết việc cấp giấy CNQSDĐ cho các hộ dân.

