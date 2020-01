TP. Bà Rịa: Đa dạng hàng hóa phục vụ thị trường Tết

Tại Trung tâm thương mại Bà Rịa, hay Siêu thị Co.op Mart Bà Rịa, trung tâm mua sắm Hòa Hạnh… trong những ngày cuối năm, không khí mua bán đã nhộn nhịp hơn. Các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu trong dịp Tết Nguyên đán được bày bán khá đa dạng, phong phú, sức mua cũng đã tăng lên khoảng 30-40% so với ngày thường.

Người dân chọn mua hàng tại Siêu thị Co.op Mart Bà Rịa.

Anh Nguyễn Sò, chủ cửa hàng hải sản khô Hồng Yến (Trung tâm thương mại Bà Rịa) cho biết, dịp Tết năm nay, cửa hàng đưa ra thị trường khoảng 3-5 tạ hải sản khô các loại, trong đó chủ yếu là mực khô, đù khô, chỉ vàng tẩm gia vị, cá bò… Các loại hải sản này được anh nhập từ các vựa hải sản đã được cơ quan chức năng cấp giấy chứng nhận bảo đảm VSATTP ở các địa phương như Vũng Tàu, Long Hải, Phước Tỉnh, Phước Hải. Anh Nguyễn Sò cho biết, để phục vụ nhu cầu dịp Tết của người dân địa phương cũng như du khách, anh đã tăng các loại mặt hàng hải sản chế biến sẵn, ăn liền. Sức mua đã tăng đáng kể, nhất là du khách.

Còn tại khu chợ đêm (Trung tâm thương mại Bà Rịa) cũng đã đi vào hoạt động từ 18 đến 24 giờ để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết. Khu chợ kinh doanh đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng, quần áo, hàng gia dụng, hóa mỹ phẩm… để người dân có thêm điều kiện mua sắm. Trong những ngày này, không khí mua sắm tại chợ khá nhộn nhịp. Bà Mai Thị Phát, phường Long Hương, TP. Bà Rịa vừa mua được mấy bộ đồ cho cháu ngoại, chia sẻ: “Ban ngày tôi đi làm nên tranh thủ đến chợ đêm mua sắm quần áo và vật dụng cần thiết dùng trong gia đình mấy ngày Tết. Vừa dạo mấy gian hàng, tôi cũng mua được mấy bộ quần áo cho cháu với giá khá mềm, chỉ gần trăm ngàn đồng/bộ. Hàng hóa tại chợ khá phong phú, giá cả cũng phù hợp với lao động thu nhập thấp như tôi”.

Theo báo cáo của UBND TP. Bà Rịa, so với trước đây, hạ tầng thương mại trên địa bàn TP. Bà Rịa đã có nhiều thay đổi, bên cạnh các chợ truyền thống, hệ thống siêu thị, cửa hàng kinh doanh dịch vụ mọc lên san sát với hàng trăm ngành hàng khác nhau. Những siêu thị, trung tâm mua sắm tọa lạc tại những vị trí thuận lợi ở các tuyến phố lớn như Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Thanh Đằng… Trong khi đó, các cửa hàng tiện lợi đã len lỏi vào các khu dân cư với không gian mua sắm sạch sẽ, thoáng mát, đáp ứng được nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của người dân và khách du lịch. Sự phát triển nhanh của hệ thống thương mại, dịch vụ đã giúp hoạt động thương mại - dịch vụ của thành phố tăng trưởng ổn định, đảm bảo đủ hàng hóa, bình ổn giá cả phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán và các dịp nghỉ lễ nhiều ngày. Mạng lưới siêu thị, cửa hàng tự chọn trên địa bàn thành phố phát triển mạnh, hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, không xảy ra tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong dịp lễ, Tết.

Năm 2020, TP. Bà Rịa đặt chỉ tiêu phấn đấu đạt tổng doanh thu dịch vụ-thương mại 21.737,7 tỷ đồng, tăng 21,8% so với năm 2019, trong đó doanh thu thương mại là 11.106,6 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ là 10.631 tỷ đồng. Đồng thời, tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng chợ văn minh thương mại tại Trung tâm thương mại Bà Rịa và các chợ phường, xã; hỗ trợ DN tiếp tục triển khai dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Siêu thị Bà Rịa; kêu gọi nguồn xã hội hóa đầu tư chợ Phước Hưng và chợ liên phường Long Toàn - Long Tâm; khởi công dự án Hạ tầng kỹ thuật Trung tâm thương mại phường Kim Dinh…

Không chỉ chú trọng đầu tư hạ tầng, cơ sở vật chất, dịp này thành phố cũng tập trung lực lượng tổ chức thanh tra, kiểm tra ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, sản xuất hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng để ổn định thị trường. Nhiều dự án, đề án chuyên đề về VSATTP, kiểm soát thị trường đã được triển khai, trong đó thành phố đã chỉ đạo các ngành, các cấp và các cơ quan liên quan tích cực tuyên truyền, phổ biến đến cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh thực phẩm và các hộ dân các quy định về VSATTP, cách nhận biết và sử dụng thực phẩm an toàn, hợp vệ sinh; đồng thời Thành ủy, UBND thành phố đã ban hành các chủ trương, chính sách khuyến khích sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, mô hình kinh doanh thực phẩm thức ăn đường phố tập trung bảo đảm an toàn thực phẩm… Qua đó đã tạo lòng tin cho người dân và du khách khi đến Bà Rịa.

Bài, ảnh: PHƯƠNG LINH