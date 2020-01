An toàn cho nhân dân vui Xuân-đón Tết

Nhằm bảo đảm ANTTXH, ATGT cho người dân vui Xuân – đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với phương châm tấn công trấn áp tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an các địa phương, các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện tăng cường tấn công trấn áp quyết liệt các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp thời tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, các loại pháo nổ và hung khí nguy hiểm; nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; phấn đấu giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người bị thương, số người chết), không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe và tổ chức đua xe trái phép. Đồng thời, tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, nhất là những nơi tổ chức vui chơi, giải trí, lễ hội, nơi tập trung đông người nhằm răn đe, phòng ngừa và phát hiện, xử lý các đối tượng tội phạm với quyết tâm cao nhất là bảo đảm cho người dân đón Tết, vui Xuân an toàn, hạnh phúc. (Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh BR-VT)