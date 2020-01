Phong phú các loại bánh, mứt Tết

Còn 1 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, đây cũng là thời điểm thị trường bánh, mứt khá sôi động. Sức mua hiện đã tăng 5-10%, giá ổn định.

Khách hàng chọn mua mứt Tết tại Siêu thị mini Bình An, TP. Vũng Tàu.

ĐA DẠNG CÁC LOẠI BÁNH, MỨT

Ghi nhận tại các siêu thị, cửa hàng bán lẻ hiện đại, xu hướng bánh, kẹo Tết tập trung vào các sản phẩm an toàn, tiện lợi, bắt mắt, sang trọng. Các nhà sản xuất đã chú trọng hơn đến mẫu mã, bao bì được thiết kế với các gam màu tươi tắn của mùa xuân như đỏ, vàng mang đậm phong tục của người Việt. Theo ông Trần Khánh Ngọc, Phó Giám đốc siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu (36, Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu), các dòng sản phẩm phục vụ Tết như bánh kẹo, hạt dưa, hạt điều, mứt, bánh kẹo, nho khô… đã được bày trên các quầy kệ ở ngay lối vào. Giá cả cũng giữ ở mức ổn định, thậm chí siêu thị còn giảm giá một số loại mứt. Chẳng hạn, hạt bí Xuân Hồng có giá 42 ngàn đồng/hộp 150g, mứt gừng Huế Xuân Hồng 25,5 ngàn đồng/hộp 150g, nho khô Co.op Mart giá 105 ngàn đồng/hộp; mứt mãng cầu, cam sấy dẻo 82,8 ngàn đồng/hộp, đu đủ sấy dẻo 52 ngàn đồng/hộp, hộp mứt Xuân Hồng giá hơn 100 ngàn đồng (gồm 5 loại mứt khác nhau)…

Bà Trần Thị Thanh Lan (ngụ thị trấn Long Điền, huyện Long Điền) cho biết, tranh thủ cuối tuần, bà và người thân ghé siêu thị Co.op Mart mua sắm bánh mứt dùng trong mấy ngày Tết. “Ở Long Điền bánh mứt bày bán cũng nhiều, nhưng tiện đi siêu thị tôi mua luôn. Vì mua trong siêu thị tôi thấy yên tâm hơn về chất lượng, xuất xứ hàng hóa. Hơn nữa, mua hàng trong siêu thị còn được giảm giá, khuyến mãi”.

Còn tại siêu thị mini Bình An (đường Bình Giã, TP. Vũng Tàu) các loại bánh kẹo, mứt Tết cũng đã tràn ngập, chủ yếu là các loại mứt truyền thống như dừa, bí, gừng, hạt hướng dương… Các loại mứt được đóng thành các gói nhỏ khoảng 250-500g, giá bán 30 ngàn - 60 ngàn đồng/gói tùy loại. Ngoài bánh kẹo, mứt do các DN trong nước sản xuất còn có các sản phẩm nhập từ nước ngoài. Khảo sát tại một số cửa hàng chuyên kinh doanh hàng Thái Lan cho thấy, các sản phẩm mứt, trái cây sấy năm nay có nhiều hương vị lạ như: mứt kiwi, mứt vỏ bưởi, xoài sấy dẻo, mứt mận mật ong, mứt dừa nước, mứt trái cam… Bao bì các loại mứt, trái cây sấy của Thái Lan khá bắt mắt và trên sản phẩm có đầy đủ thông tin chứng minh được nguồn gốc của sản phẩm. Đây là những yếu tố thu hút khách hàng, dù giá các loại trái cây sấy Thái Lan cao hơn so với hàng nội. Theo đại diện các siêu thị, cửa hàng kinh doanh bánh, mứt, tính đến thời điểm này, sức mua bánh kẹo, mứt tết đã tăng khoảng 5-10% và dự kiến sẽ tăng thêm vào những ngày sát Tết.

Thời điểm này, thị trường mứt Tết online cũng nhộn nhịp khách đặt mua. Chỉ cần seach (tìm kiếm) “mứt tết nhà làm” trên Google, trong khoảng 0,37 giây sẽ cho ra hơn 6,15 triệu kết quả, trong đó nhiều nhất các loại mứt như: mứt dừa non, mứt gừng, mứt cà rốt… Giá bán cũng chênh nhau đến cả trăm ngàn đồng mỗi kg. Chẳng hạn, mứt dừa non, có địa chỉ rao 180 ngàn đồng/kg, địa chỉ khác lại có giá tới 250 ngàn đồng/kg. Để quảng cáo và hút khách, chiêu duy nhất các trang này sử dụng là từ khóa “nhà làm, không chất bảo quản, không phẩm màu, chất phụ gia”, đã đánh đúng tâm lý lo ngại thực phẩm không an toàn hiện nay của các bà nội trợ nên lượng đặt hàng khá cao.

SIẾT CHẶT KIỂM TRA ATTP, NGUỒN GỐC

Theo đánh giá của ngành chức năng, thời điểm cận Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng đột biến; đặc biệt đối với các mặt hàng thực phẩm thiết yếu như thịt, chả, mứt, bánh kẹo, rượu, nước giải khát... Ngoài các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, vẫn còn tình trạng bánh kẹo, mứt không rõ nguồn gốc tuồn vào các chợ, nhất là các chợ xa trung tâm thành phố để bán, vì lợi nhuận của mặt hàng này rất cao. Do đó, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, ngành chức năng sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đặc biệt là tại các chợ truyền thống. Ông Trương Văn Thôi, Phó giám đốc Sở Công thương cho biết: “Thời điểm này, Sở đã tham gia đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh kiểm tra ATTP ở các cửa hàng, chợ. Qua kiểm tra, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định và kịp thời ngăn chặn những hàng hóa không đảm bảo chất lượng”.

Ông Nguyễn Văn Hải, đại diện Cục QLTT cho biết thêm, đây là thời điểm mà các đối tượng kinh doanh hàng giả, hàng không đảm bảo ATTP đưa vào thị trường tiêu thụ. Do đó, lãnh đạo Cục chỉ đạo các đơn vị QLTT trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường thường xuyên, liên tục nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm như đo đường chất lượng hàng hóa, lĩnh vực thương mại, y tế, thực phẩm, bánh mứt, rượu bia, thuốc lá, nước giải khát... Đồng thời, cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân nên cẩn thận khi chọn mua và sử dụng thực phẩm, nhất là các loại bánh, mứt kinh doanh online, bánh, mứt nhà làm bởi khó kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ thực phẩm. Chỉ chọn mua các loại thực phẩm, bánh mứt có nguồn gốc xuất xứ, hạn sản xuất, hạn sử dụng rõ ràng, có nhãn mác thông tin đầy đủ, không hỏng mốc và có mùi khó chịu và mua ở các cửa hàng có uy tín.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU