Hoa Tết xuống phố

Trên nhiều tuyến đường phố lớn ở Vũng Tàu, Bà Rịa… rất nhiều loại hoa, cây cảnh đã được bày bán tấp nập, thu hút đông đảo người dân đến chọn mua.

Người dân chọn mua quất bonsai tại vườn của Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh và đô thị Vũng Tàu.

Theo các chủ vườn, năm nay thời tiết nắng ấm nên thuận lợi cho việc trồng hoa, cây cảnh. Thị trường đa dạng với hàng trăm chủng loại, kích thước và giá cả, phục vụ đầy đủ nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Ông Nguyễn Viễn Kính, chủ tiệm Hoa kiểng Ba Kính (số 1 Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu) cho biết: Năm nay, các loại hoa phục vụ nhu cầu trưng trong dịp Tết được ông nhập từ Đà Lạt, Sa Đéc, Cái Mơn (Đồng Tháp), Bến Tre, TP. Hồ Chí Minh…, bao gồm: Hồng môn, đỗ quyên, lan ý, phát lộc hoa, kim ngân lượng, trà mi, hải đường… Những loại hoa này không chỉ có màu sắc đẹp, rực rỡ mà còn mang ý nghĩa may mắn. Giá các loại hoa này khá mềm, chỉ cần vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng là khách hàng có thể chọn được một chậu hoa ưng ý.

Nhiều loại hoa và cây cảnh khác như: hồng nhung, cúc đại đóa, hoa lan, cây mai… cũng đã được bày bán tấp nập. Đặc biệt, thị trường cây cảnh năm nay xuất hiện loại cây mới là chậu quất cảnh bonsai của làng nghề cây cảnh Văn Giang, tỉnh Hưng Yên do Công ty CP Phát triển Công viên Cây xanh và đô thị Vũng Tàu (221 Võ Thị Sáu, TP. Vũng Tàu) nhập về. Ông Nguyễn Hồng Phúc, Phó Tổng Giám đốc công ty cho biết: Đơn vị đã nhập về 300 chậu quất cảnh bonsai phục vụ thị trường Tết. Những chậu quất bonsai được nghệ nhân chăm sóc, uốn thế và trồng trong chậu gốm nung Bát Tràng với những họa tiết mang đậm chất Việt Nam như: các chữ Phúc - Lộc - Thọ hoa sen, trúc, chùa Một Cột... Giá của mỗi chậu quất dao động từ 1,2 triệu đồng - 2 triệu đồng/chậu (tùy thế và độ lớn nhỏ của cây). Ngoài ra, công ty cũng đưa bưởi Hưng Yên, đào từ phía Bắc vào phục vụ nhu cầu của người dân.

Khách hàng chọn mua hoa lan tại tiệm Huệ hoa lan trên đường Nguyễn Thái Học, TP. Vũng Tàu.

Ghi nhận thị trường hoa và cây cảnh cho thấy, dù còn gần 2 tuần nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng sức mua tại các tiệm hoa đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người dân đã tranh thủ mua hoa, cây cảnh để chơi Tết sớm. Chị Nguyễn Hà My (hẻm 788 Bình Giã, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Tranh thủ lúc đang rảnh rỗi, tôi đi mua hoa luôn để chơi Tết sớm, không chờ đến sát Tết đông, khó chọn, giá cả lại có thể thay đổi”.

Thị trường hoa, cây cảnh năm nay đa dạng, phong phú cũng khiến giá thành đang duy trì ở mức ổn định. Hiện giá các loại hoa, cây cảnh chưa tăng nhiều so với ngày thường. Chẳng hạn như cúc nhỏ Đà Lạt có giá từ 60.000 - 70.000 đồng/chậu, cẩm tú cầu 120.000 đồng/chậu, phát tài từ 50.000 - 100.000 đồng/chậu, cây tài lộc, kim ngân lượng hơn 100.000 ngàn đồng/chậu… Giá chậu lan dao động từ vài trăm ngàn đến hơn chục triệu đồng, tùy số lượng cây. Tuy nhiên, mức giá hút khách nhất là các loại chậu từ 1,2 triệu đồng trở xuống và loại từ 3,5 triệu - 5,5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Huệ, chủ tiệm Huệ hoa lan (số 1 Nguyễn Thái Học) cho biết: So với thời điểm này năm ngoái thì năm nay người dân đặt hoa tại tiệm sớm hơn. Hiện lượng hoa đặt đã tăng gấp đôi so với ngày thường, vì vậy tiệm phải huy động thêm 3 nhân công nữa để cắm và vận chuyển cho khách. Còn theo chủ tiệm hoa kiểng Ba Kính, tính đến thời điểm này, lượng khách mua hoa, cây kiểng đã tăng khoảng 30% so với ngày thường và dự kiến sẽ tăng mạnh sau ngày 23 tháng Chạp. Các tiệm hoa tươi như: Lio, Minh Tâm, Đông Phương, Hương Huyền… những ngày này cũng phải huy động thêm nhân viên để cắm các bình hoa lan để phục vụ thị trường Tết.

Giá hoa, cây kiểng Tết hiện đang ổn định nhưng theo dự báo của các tiệm kinh doanh hoa, cây kiểng, giá hoa sẽ tăng vào tuần cuối trước Tết với mức tăng từ 20-30%. Vì vậy, để chọn được những giỏ, chậu hoa đẹp, chủ cửa hàng tư vấn người tiêu dùng khi chọn mua hoa nên chọn mua những chậu hoa thân khỏe, vừa có hoa vừa có nụ lên đều. Riêng đối với hoa lan nên chọn cây có dáng đứng vững chãi, cứng cáp; chọn những giò lan vừa có bông đã nở, vừa có nụ, tránh những chậu lan đã nhăn cánh hoặc cánh hoa ngả màu. Khi mua về nên tránh ánh nắng mặt trời để lan không bị chết hoặc héo.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU