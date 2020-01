Các đơn vị chủ lực của PVN: Thận trọng đặt chỉ tiêu khai thác năm 2020

Các mỏ dầu khí đã và đang khai thác chủ yếu ở giai đoạn cuối, suy giảm sản lượng; số giếng khoan mới rất ít; việc thăm dò, tìm kiếm, phát hiện các mỏ mới gặp rất nhiều khó khăn… là những lý do khiến cho các DN dầu khí thận trọng hơn trong việc đặt ra kế hoạch năm 2020.

Người lao động của Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro làm việc trên giàn khai thác Thỏ Trắng.

Tại buổi lễ phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020, diễn ra vào đầu tháng 1 vừa qua, ông Nguyễn Quỳnh Lâm- Tổng Giám đốc Vietsovpetro cho biết: Năm 2020, Vietsovpetro đặt mục tiêu khai thác 3,1 triệu tấn dầu và condensate, doanh thu ở mức 1,38 tỷ USD, nộp ngân sách Nhà nước 630 triệu USD; lợi nhuận phía Việt Nam 102 triệu USD, phía Nga hơn 98 triệu USD. Theo ông Nguyễn Quỳnh Lâm, năm 2020, Vietsovpetro vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn và thách thức, đó là: các mỏ dầu khai thác đang trong giai đoạn cuối với độ ngập nước tăng nhanh và diễn biến khó lường, ở lô 09-1 vị trí lựa chọn để đặt các giếng khoan thăm dò không còn nhiều và trữ lượng gia tăng hạn chế. Tuy nhiên, Vietsovpetro phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra. Năm 2019, VSP đã khai thác gần 3,8 triệu tấn dầu (đạt 106,8% kế hoạch), cung cấp vào bờ hơn 1,09 tỷ m3 khí, vượt 147,5 triệu m3 khí theo kế hoạch. Tổng doanh thu từ dầu và khí gần 2,1 tỷ USD; nộp thuế hơn 1,152 tỷ USD, lợi nhuận hơn 446 triệu USD.

Kết thúc năm 2019, PV GAS hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu. Cụ thể về sản lượng vượt từ 6-46% kế hoạch (sản xuất và cung cấp trên 9,9 tỷ m3 khí, trên 2 triệu tấn LPG, gần 66 ngàn tấn condensate), các chỉ tiêu tài chính vượt mức kế hoạch từ 20-56% (tổng doanh thu đạt gần 77 ngàn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 14 ngàn tỷ đồng, đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 5,3 ngàn tỷ đồng)… Mặc dù đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh khá ấn tượng, tuy nhiên, năm 2020, PV Gas rất thận trọng khi lên kế hoạch. Theo đó, PV Gas đặt mục tiêu sản lượng 9.760 triệu m3 khí, 55,1 nghìn tấn condensate, 1.300 nghìn tấn LPG. Tổng doanh thu đạt 66.164 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 8.294 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.636 tỷ đồng. Kế hoạch này của PV Gas dựa trên việc lường trước những khó khăn như: Các nguồn khí trong nước suy giảm mạnh, nguồn khí mới LNG bổ sung chưa kịp thời; các sự cố thiết bị gây gián đoạn cấp khí/dừng cấp khí của phía thượng nguồn ngày một tăng làm tăng chi phí bảo dưỡng, sửa chữa… Để hoàn thành tốt mục tiêu đề ra, ông Dương Mạnh Sơn, Tổng Giám đốc PV GAS cho biết, đơn vị đã đề ra 8 mục tiêu, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục vận hành an toàn, hiệu quả các công trình khí; đảm bảo an ninh, an toàn cho tất cả các hoạt động của đơn vị. Bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm như: Dự án kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải; hoàn thành giai đoạn 2 dự án NCS2 điều chỉnh quý III năm 2020, đường ống khí Sao Vàng-Đại Nguyệt quý III năm 2020, cải hoán Nhà máy khí Dinh Cố quý III/2020. Tìm kiếm cơ hội, đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng thị trường và gia tăng thị phần tiêu thụ LPG, đặc biệt tại các khu vực phía Bắc và miền Trung, đảm bảo thị phần bán buôn toàn quốc duy trì trên 50%. Đồng thời nâng cao công tác quản trị; hiệu quả trong quản lý, sử dụng linh hoạt nguồn vốn tài chính; tăng cường tiết kiệm, tiết giảm chi phí; phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hạ giá thành sản phẩm được đẩy mạnh; kiểm soát tốt công nợ.

Trong khi đó, tại Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo - mã chứng khoán DPM, nhà sản xuất kinh doanh phân bón Phú Mỹ) năm 2020 đặt ra mục tiêu lợi nhuận tăng 2,5 lần so với năm 2019. Theo đó, về chỉ tiêu tài chính (hợp nhất), DPM dự kiến tổng doanh thu là 9.237 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 513 tỷ đồng, sau thuế 433 tỷ đồng. Để đạt được kế hoạch này, Tổng Công ty đã đề ra và khẩn trương thực hiện các giải pháp đồng bộ trong cả sản xuất, kinh doanh nhằm đảm bảo sản lượng ổn định, chất lượng cao, khai thác tốt các lợi thế cạnh tranh vốn có, phát triển các thị trường tiềm năng, đồng thời tiếp tục tiết giảm chi phí mọi mặt.

Theo kế hoạch 2020, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) phấn đấu khai thác 20,36 triệu tấn dầu quy đổi; sản xuất 21,6 tỷ kWh điện, trên 1,56 triệu tấn phân đạm và trên 11,8 triệu tấn xăng dầu. Với phương án giá dầu 60 USD/thùng, PVN dự kiến doanh thu đạt trên 640 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước trên 82 nghìn tỷ đồng. Để triển khai kế hoạch năm 2020, mới đây tại Hội nghị tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu PVN xác định 4 nhiệm vụ quan trọng. Đó là vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các dự án, công trình dầu khí; tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí để duy trì sản lượng và gia tăng trữ lượng dầu khí, phát triển mạnh ngành công nghiệp khí. Đồng thời, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm, bảo đảm đủ nguồn cung xăng dầu, khí đốt và cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam đảm bảo cung ứng điện cho đất nước. Về thị trường, PVN cần làm tốt công tác thông tin và dự báo làm cơ sở định hướng cho việc xây dựng kế hoạch và triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp; hoàn thiện hiệu quả chuỗi giá trị dầu khí, từ khâu cung cấp- sản xuất - tiêu thụ nhằm tạo mối liên hệ chặt chẽ từ nguyên liệu đầu vào cho đến sản phẩm đầu ra.

Bài, ảnh: PHAN HÀ