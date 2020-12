Tuyên truyền bảo vệ an ninh, an toàn đường ống khí trên biển

Ngày 25/12, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS tổ chức hội nghị truyền thông bảo vệ an ninh, an toàn đường ống dẫn khí trên biển cho 80 chủ tàu thuyền đánh bắt xa bờ trên địa bàn huyện Côn Đảo.

Tại hội nghị, các chủ tàu thuyền đã được thông báo về vị trí, tọa độ, tầm quan trọng của đường ống dẫn khí trên biển; các quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ an ninh, an toàn các công trình dầu khí. Ngoài ra, các cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh cũng đã đến tận nơi neo đậu tàu thuyền để tuyên truyền, vận động ngư dân không đánh bắt, nuôi trồng thủy hải sản, khai thác phế liệu, nổ mìn trong khu vực hành lang an toàn các công trình dầu khí; vận động thuyền trưởng cài đặt tọa độ của hệ thống tuyến ống khí trên biển vào máy định vị.

MINH NHÂN - VĂN NĂNG