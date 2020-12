Đề nghị tiếp tục giảm phí, lệ phí cho tàu vào Cái Mép-Thị Vải

UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Bộ GT-VT, Bộ Tài chính xem xét tiếp tục áp dụng mức giá ưu đãi đối với các tàu trọng tải trên 50.000 GT và các tàu con gom hàng khi vào cập cảng Cái Mép-Thị Vải (CM-TV).

Nội dung văn bản nêu rõ, giai đoạn 2013-2015, trên cơ sở đề nghị của Bộ GT-VT, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 261/2016/TT-BTC (sau đây gọi là Thông tư 261). Theo Thông tư này, phí và lệ phí hàng hải áp dụng cho các tàu trọng tải trên 50 ngàn DWT khi cập CM-TV được giảm 40% so với mức phí tại các khu vực khác và áp dụng đến hết 31/12/2020. Như vậy, kể từ ngày 1/1/2021 phí và lệ phí hàng hải thu trên mỗi chuyến tàu mẹ cập cảng CM-TV sẽ tăng lên. Nếu tính trung bình mỗi tàu mẹ có kích cỡ 13.000 TEUs, trọng tải 140.000 GT thì phí và lệ phí hàng hải cho mỗi chuyến sẽ là 37.520 USD/chuyến, tăng thêm 15.000 USD/chuyến so với hiện nay và cao hơn hầu hết các cảng chính trong khu vực. Đối với các tàu trọng tải dưới 50.000 GT, hiện không quy định mức ưu đãi giảm phí và lệ phí hàng hải. Thực tế dù đã giảm phí và lệ phí, mức giá này vẫn đang cao so với các cảng trong khu vực, nhưng việc ưu đã vẫn tác động tích cực đến CM-TV. Cụ thể, số tuyến tàu mẹ đã tăng từ 8 tuyến/tuần (năm 2013) lên 23 tuyến/tuần (năm 2019). Việc tiếp tục áp dụng các mức ưu đãi sẽ làm tăng thêm số lượng tàu ra vào cảng, cơ bản giúp tăng thu ngân sách trên cơ sở thu phí và lệ phí hàng hải.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề nghị Bộ Tài chính, Bộ GT-VT xem xét, sửa đổi, tiếp tục áp dụng mức ưu đãi hiện nay (giảm 40%) cho các tàu có trọng tải trên 50.000 GT trong những năm tiếp theo. Ngoài ra, nhằm khuyến khích các hãng tàu đưa tàu nhỏ gom hàng từ các nước về trung chuyển tại CM-TV, nên có chính sách ưu đãi (giảm 40% mức thu) đối với các tàu có trọng tài dưới 50.000 GT. Nếu không áp dụng mức giá ưu đãi, từ 1/1/2021, một tàu khoảng 13.000 TEU khi cập cảng CM-TV sẽ tăng thêm 15.000 USD và cao hơn hầu hết các cảng chính trong khu vực.

TRÀ NGÂN