3 DN dầu khí vào Top 50 DN có năng lực cạnh tranh tốt nhất

3 DN nói trên là: Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP (PV GAS, HoSE: GAS); Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, HoSE: DPM); Công ty CP PVI (HNX: PVI).

Xếp hàng vào kho tại Nhà máy đạm Phú Mỹ (PVFCCo)

Đây là kết quả do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp phối hợp với Viện Nghiên cứu và Phát triển Doanh nghiệp (INBUS), Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA), Hội các Nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (VACD) đánh giá và công bố tại buổi lễ “Đánh giá Năng lực hoạt động DN-Vietnam the Best Company (BCI) và trao chứng nhận cho Top 50 DN niêm yết có năng lực cạnh tranh tốt nhất năm 2019 và Top 15 DN niêm yết có hiệu quả kinh doanh tốt nhất 3 năm liên tiếp, diễn ra vào cuối tuần qua tại Hà Nội.

Chương trình này được triển khai thường niên từ năm 2013 trên cơ sở khảo sát, đánh giá 21 tiêu chí cụ thể, liên quan đến mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN niêm yết trên sàn chứng khoán Việt Nam thông qua báo cáo tài chính hàng năm với phương pháp đánh giá toàn diện, đảm bảo kết quả chính xác, khách quan. Các DN được vinh danh và trao chứng nhận đợt này sẽ không chỉ là những doanh nghiệp có năng lực tài chính tốt nhất, mà còn là những DN có thương hiệu uy tín, vốn hóa trên thị trường lớn, quản trị nhân sự tốt nhất, quy mô thị trường lớn, doanh thu và sự ổn định bền vững nhất.

Tin, ảnh: HÀ AN