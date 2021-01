Viettel công bố tái định vị thương hiệu

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) vừa công bố tái định vị thương hiệu Viettel, với bộ nhận diện gồm logo và slogan mới (ảnh). Đây là lần thứ 2 Viettel chủ động thực hiện tái định vị thương hiệu sau lần đầu tiên vào năm 2004. Việc tái định vị giúp thương hiệu Viettel phù hợp với chiến lược và tầm nhìn mới đã được tuyên bố và thực hiện trong thực tế; khẳng định Viettel không còn là một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đơn thuần.

Được biết, trước đây, giá trị cốt lõi của thương hiệu Viettel là Quan tâm (Caring) và Sáng tạo (Innovative). 2 giá trị này vẫn được Viettel tiếp tục gìn giữ và phát triển trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, giá trị cốt lõi của thương hiệu được bổ sung thêm nhân tố mới là Khát khao (Passionate) - nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ nguồn năng lượng, sức trẻ cho thương hiệu. Cả 3 giá trị này được Viettel thể hiện cho triết lý thương hiệu mới là “Diversity” - Cộng hưởng tạo sự khác biệt. Còn logo mới của Viettel có màu sắc chủ đạo là màu đỏ với ý nghĩa của sự trẻ trung, khát khao, đam mê và năng động. Đây cũng là biểu trưng cho màu cờ Tổ quốc, thể hiện sự mạnh mẽ và bản lĩnh tiên phong của thương hiệu Viettel…

Slogan mới của Viettel vừa được công bố là “Your way - Theo cách của bạn” thay cho slogan cũ “Say it your way - Hãy nói theo cách của bạn” giúp Viettel truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống. Bên cạnh đó, slogan mới cũng thể hiện thông điệp mở cho nhiều dịch vụ số mới của Viettel chứ không chỉ là viễn thông như trước đây.

LINH ĐAN