Nhạc trực tuyến lay động lòng người

Đại dịch COVID-19 đang tác động mạnh đến mọi mặt cuộc sống khi hầu hết các quốc gia đều đóng cửa biên giới, thực hiện giãn cách xã hội. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới ngành công nghiệp âm nhạc và biểu diễn khi các hoạt động trực tiếp đều bị dừng lại, các buổi ghi hình cũng không thể thực hiện do nghệ sĩ không thể ra ngoài. Chỉ có âm nhạc trực tuyến là vẫn có thể biểu diễn, phát sóng phục vụ khán giả. Có lẽ thời điểm này chính là cơ hội bùng nổ của hình thức giải trí nghệ thuật trực tuyến bởi những hiệu quả tích cực và có thể trở thành xu hướng của âm nhạc đại chúng trong tương lai.

Hòa nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh có sự tham gia của hơn 30 ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi của Việt Nam.

CÁI KHÓ LÓ CÁI KHÔN

Hòa nhạc trực tuyến không chỉ là giải pháp giải trí trong mùa dịch, mà đã thể hiện ưu thế vượt trội về nhiều mặt. Quy mô của những buổi hòa nhạc trực tuyến được điều chỉnh linh hoạt, từ những buổi biểu diễn ngắn tại nhà với một nghệ sĩ đến những chương trình có sự tham gia của hàng trăm nghệ sĩ. Hòa nhạc trực tuyến đang là xu hướng của thế giới trong năm 2020. Chương trình biểu diễn âm nhạc tại Mỹ mang tên “‘I Heart Living Room Concert for America” kéo dài một giờ đồng hồ do ca sĩ Elton John tổ chức vào tháng 3/2020 được chiếu trực tiếp trên Kênh truyền hình Fox, Đài Phát thanh iHeart và mạng xã hội YouTube gồm các tên tuổi nổi tiếng: Mariah Carey, nhóm Backstreet Boys, Billie Eilish, Rocker David Grohl, Shawn Mendes và bạn gái Camila Cabello, Lady Gaga, Sam Smiths, MC Ellen DeGeneres, Tim McGraw, Russell Wilson và Ciara, Demi Lovato... Tất cả các màn biểu diễn đều được ghi hình bằng điện thoại, camera nhà riêng hoặc các nền tảng trực tuyến. Chương trình đã nhận được 1 triệu USD tiền ủng hộ chỉ trong 10 phút đầu tiên phát sóng, 500.000 USD từ hãng Procter & Gamble và một phần đóng góp của Kênh truyền hình Fox. Tiếp đó là Đại hòa nhạc trực tuyến One World: Together At Home là sự kiện toàn cầu do ca sĩ Lady Gaga đồng tổ chức diễn ra vào ngày 19/4 thu hút hơn 20 triệu lượt theo dõi, phá kỷ lục video được xem trực tuyến nhiều nhất trên YouTube. Trong tháng 5, một loạt buổi hòa nhạc trực tuyến có quy mô từ nhỏ đến lớn đã được giới thiệu với người hâm mộ.

Đáng chú ý là chuỗi hòa nhạc trực tuyến Beyond LIVE của hàng loạt ban nhạc đình đám Hàn Quốc. Theo ước tính, buổi concert online mở màn cho chuỗi concert Beyond LIVE, đã giúp SM Entertainment thu về khoảng 2 triệu USD, gấp nhiều lần so với doanh thu của những buổi concert được tổ chức trực tiếp. Buổi hòa nhạc trực tuyến của BTS có tên gọi “Bang Bang concert” được tổ chức vào Chủ nhật 15/6 đã thu hút được 756.000 người xem, trở thành buổi hòa nhạc có lượng người tham gia cao nhất trên thế giới. Người hâm mộ từ 107 quốc gia hoặc khu vực, trong đó, có Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Anh và Nhật Bản, đã đăng nhập và trả phí để xem sự kiện trực tuyến này. Sự kiện này đã mang lại doanh thu khổng lồ cho công ty. Lượng người xem buổi hòa nhạc trực tuyến của BTS vừa qua gần bằng với khán giả của 15 buổi hòa nhạc khác tại sân vận động cộng lại.

Khi châu Âu bị phong tỏa bởi đại dịch COVID-19, Igor Levit - nghệ sĩ piano người Nga lập nghiệp ở Đức, đã thực hiện loạt 52 buổi hòa nhạc liên tiếp từ nhà mình ở Berlin qua tài khoản Twitter. Những buổi hòa nhạc đặc biệt đó đã lập tức gây xúc động cho người yêu nhạc cổ điển trên toàn cầu. Nhạc sĩ chia sẻ: “Đây chính là thời điểm nhiều đau thương nhưng chúng ta cần hành động thay vì chỉ ngồi không. Chúng ta hãy tổ chức hòa nhạc ngay tại nhà trong thế kỷ XXI này!”

CÁC NGHỆ SĨ VIỆT CHUNG TAY GÓP SỨC

Hướng đi này cũng mở ra một triển vọng tích cực đối với thị trường tổ chức và biểu diễn hiện nay của các nghệ sĩ Việt trong việc tiếp cận và hòa nhập với các xu hướng mới của đời sống âm nhạc thế giới. Với những buổi hòa nhạc quy mô lớn cần lan tỏa đến cộng đồng, hình thức trực tuyến cho thấy hiệu quả to lớn mà nó mang lại.

Chương trình Music Home phiên bản 2020 với người cầm trịch là nhạc sĩ Huy Tuấn, chia sẻ: “Thời gian qua, cách thưởng thức âm nhạc của khán giả thay đổi nhanh chóng. Hình thức truyền hình trực tiếp hay livestream đã được nhiều nghệ sĩ cũng như festival âm nhạc trên thế giới thử nghiệm và thành công. Bằng hình thức này, số lượng khán giả sẽ không giới hạn. Chúng tôi đang nỗ lực để mang âm nhạc tới từng gia đình với những tiêu chuẩn âm thanh khắt khe của phòng thu”.

Tối 25/4, nhiều ca sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Đông Nhi, ISAAC, Hồ Trung Dũng, Phương Vy, Trọng Hiếu, Erik… cùng tham gia liveshow trực tuyến Kiên cường Việt Nam - Stay strong Vietnam. Kiên cường Việt Nam là chương trình do Hội LHPN Việt Nam và Công ty CP RSVP phối hợp tổ chức. Thông qua liveshow âm nhạc, các nghệ sĩ kêu gọi mọi người chung tay cùng thực hiện những nghĩa cử cao đẹp ủng hộ Quỹ phòng chống COVID-19 của Ủy banTrung ương MTTQ Việt Nam.

Cuối tháng 5/2020 chương trình Hòa nhạc marathon trực tuyến Hồi sinh có sự tham gia của hơn 30 ca sĩ, nghệ sĩ tên tuổi như Mỹ Linh, Quang Dũng, Uyên Linh, Đàm Vĩnh Hưng… Chương trình được sự dẫn dắt và kết nối của MC ở 2 điểm cầu Sài Gòn và Hà Nội đã thu hút 1,5 triệu lượt người theo dõi trên các fanpage, Youtube, kênh truyền hình và nhiều nền tảng khác.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn đánh giá: “Hiện tại mới chỉ có các đơn vị tư nhân, nghệ sĩ tự do nắm bắt tốt xu hướng này. Sắp tới, Cục sẽ cùng với các đơn vị nghệ thuật đóng góp ý kiến, lên phương án nhằm tận dụng tối đa lợi thế công nghệ trong việc lưu trữ, phổ biến rộng rãi những tác phẩm chất lượng cao đến công chúng, tiến tới thực hiện những chương trình quy mô lớn bằng hình thức trực tuyến”.

Tối Chủ nhật 9/8/2020 sắp tới, đêm nhạc trực tuyến do Hoa hậu Trần Tiểu Vy và đạo diễn Hoàng Nhật Nam - những người con của xứ Quảng khởi xướng. Toàn bộ doanh thu của đêm nhạc dành quyên góp cho người dân và các y bác sĩ tại Đà Nẵng, Quảng Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Đã có hơn 60 nghệ sĩ đồng ý tham gia đêm nhạc: ca sĩ Thanh Lam, Bằng Kiều, Hồng Nhung, Quang Lê, Minh Tuyết, Thoại Mỹ, Quang Dũng, Ngọc Sơn, Đinh Hiền Anh, Khánh Thi, Phan Hiển… Đặc biệt là các khách mời đến từ vùng đất Quảng Nam: nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ, Kasim Hoàng Vũ, hoa hậu Trần Tiểu Vy, Á hậu Kiều Loan…

Hy vọng với tài năng âm nhạc và tấm lòng nhân ái, các văn nghệ sĩ khắp nơi trên thế giới sẽ cùng nhau kết nối những thông điệp đầy ý nghĩa cao đẹp và thiết thực để vượt qua giai đoạn khó khăn này.

VŨ THANH HOA