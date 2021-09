Khách sạn chuẩn bị thí điểm đón khách

Yêu cầu phòng dịch cho các khách sạn, resort thí điểm đón khách du lịch Cơ sở vật chất phải khép kín về dịch vụ; có khu vực giao nhận hàng hóa riêng biệt; có khu vực cách ly riêng biệt khi phát hiện khách dương tính để chờ đưa đi chữa trị và có khu cách ly cho các F1 theo quy định của Bộ Y tế. Nhân viên phục vụ phải được tiêm đủ liều vắc xin, liều thứ 2 trong thời hạn ít nhất 14 ngày trước khi vào làm việc; được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ và xét nghiệm lặp lại sau mỗi 72 giờ; bảo đảm quy định “3 tại chỗ” và cam kết làm việc xuyên suốt trong khách sạn; được tập huấn các quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Hàng hóa, thực phẩm, nguyên liệu mua có nguồn gốc rõ ràng, được khử khuẩn trước khi tiếp nhận; không tiếp xúc với người trên phương tiện giao hàng. Có ký kết hợp đồng với đơn vị vận chuyển, xử lý rác thải theo đúng quy định. Rác thải tập kết ở khu vực riêng để thu gom, vận chuyển theo quy trình một chiều. Sử dụng xe ô tô riêng của khách sạn phục vụ khách trong suốt hành trình di chuyển khách từ nơi đón đến khách sạn theo quy trình khép kín; vệ sinh, khử khuẩn xe trước và sau khi đưa đón khách du lịch; trên xe phải có dung dịch sát khuẩn, khẩu trang y tế đặt tại vị trí tiện lợi để phục vụ du khách trước khi lên xe. Quy định về an ninh, an toàn: Tại các khu vực công cộng, các dịch vụ phải lắp đặt camera với thời gian lưu trữ ít nhất 14 ngày; tất cả các cổng có bảo vệ trực gác 24/24; phân luồng các lối đi thực hiện di chuyển theo quy trình một chiều để tránh tiếp xúc gần; các khu vực dễ tiếp cận bên ngoài phải được rào chắn an toàn. Du khách phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 24 giờ trước khi đến khách sạn; phải được tiêm đủ 2 liều vắc xin, thời gian đã tiêm liều cuối cùng phải được ít nhất 14 ngày nhưng không quá 12 tháng trước chuyến du lịch. Mỗi khách phải được kiểm tra PCR định kỳ khi lưu trú theo lịch sau: khách ở 1 tuần kiểm tra PCR vào ngày đầu, ngày thứ 6; khách ở 2 tuần kiểm tra PCR vào ngày đầu, ngày thứ 6, ngày thứ 13. Khi ở khách sạn không được đi ra khỏi khuôn viên khách sạn; thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của khách sạn và địa phương; không ghép khách của các nhóm khác vào lưu trú chung phòng; khách phải đặt phòng và đặt cọc trước cho khách sạn.