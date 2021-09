Tuân thủ chặt chẽ quy trình phòng dịch

BR-VT có 14 khách sạn cách ly có thu phí cho người từ vùng dịch về và nhóm thuộc diện F1. Để tránh lây nhiễm chéo trong khu cách ly và bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, công tác quản lý tại khách sạn được thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt.

Nhân viên khách sạn Cao Su hướng dẫn khách lưu trú nhận suất ăn tại cửa phòng.

Chặt bên trong

BR-VT phát triển mạnh công nghiệp, dầu khí, cảng biển. Các ngành nghề trên thu hút nhiều chuyên gia, kỹ sư là người nước ngoài đến làm việc. Khi dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, thực hiện hướng dẫn từ Bộ Y tế, tất cả người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam về BR-VT, người Việt Nam hồi hương đều phải cách ly tập trung để theo dõi sức khỏe, kiểm soát nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Góp phần cung ứng nơi cách ly cho phân khúc khách trên, Sở Du lịch đã vận động các khách sạn tham gia.

Thời gian đầu chỉ có vài khách sạn đăng ký như: Hoa Phượng Đỏ, Cao Su, DIC Star, Ngọc Hân. Sau đó, trải qua 1 năm trồi sụt theo dịch bệnh, thay vì đóng cửa chờ thời, một số khách sạn đã chủ động xoay chuyển đăng ký làm khách sạn cách ly cho người tự nguyện. Đến nay toàn tỉnh có 14 khách sạn phục vụ khách cách ly tập trung với 1.248 phòng, tổng sức chứa 1.935 người.

Quy trình cách ly y tế tại các khách sạn được thực hiện theo quy định của Bộ Y tế và của UBND tỉnh. Theo đó, các khách sạn chỉ được tiếp nhận tối đa 90% trên tổng số lượng phòng. Tất cả nhân viên phục vụ trong khu cách ly đều được tập huấn kiến thức phòng dịch, quy trình phục vụ và thực hiện cách ly y tế 14 ngày sau khi hoàn thành đợt phục vụ khách mới được trở về nhà.

Ông Hoàng Xuân Lộc, chủ một DN đang cung ứng 4 khách sạn cách ly tập trung, gồm: Cao Su, Minh Đạm, Hà Sơn và Sun & Sea Leisure cho biết, nếu đón đoàn khách 3-4 người từ sân bay về cách ly tại khách sạn thì khách sạn bố trí xe 16 chỗ, tài xế, nhân viên phục vụ, khách lưu trú đều mang trang phục bảo hộ, giữ khoảng cách trên xe. Khi đến khách sạn, hành lý của khách sẽ được khử khuẩn. Khách thực hiện cách ly được hướng dẫn lên phòng theo trình tự. Nếu khách có thắc mắc hay yêu cầu gì sau khi lên phòng thì điện thoại cho lễ tân, tránh hoàn toàn việc tiếp xúc trực tiếp. Ở mỗi phòng đều có nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể, khách sẽ đo mỗi ngày và báo lại cho khách sạn. Ngày đầu, ngày 7 và ngày 13, khách sẽ được nhân viên y tế địa phương đến lấy mẫu xét nghiệm. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung, khách được khách sạn hướng dẫn phải tự cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy định của Bộ Y tế, khai báo với chính quyền và cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú hoặc làm việc để được quản lý, theo dõi sức khỏe.

Ông Lương Ngọc Hùng, Giám đốc Khách sạn P&T cho biết, khách sạn bố trí 71 phòng để phục vụ cho khách cách ly từ vùng dịch trở về, người thuộc diện F1. Các phòng hoàn toàn tách biệt với khu vực sinh hoạt của nhân viên, bếp ăn… Công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho người cách ly được giám sát chặt chẽ qua hệ thống camera và có lực lượng trực tiếp đảm nhiệm. Tất cả người tiếp xúc trực tiếp với khách cách ly đều mang đồ bảo hộ toàn thân và ở lại trong khu cách ly. Rác thải sinh hoạt trong khu cách ly được thu gom, phân loại và được xe chuyên dụng vận chuyển đi xử lý hằng ngày.

Trong 14 khách sạn cách ly có 1 khách sạn tại Đất Đỏ là Minh Đạm và 13 khách sạn nằm trên địa bàn TP. Vũng Tàu, gồm: Hoa Phượng Đỏ (số 1, Thi Sách, phường 8); Ngọc Hân (số 8, lô A2, Thùy Vân, phường 8); Cao Su (108, Võ Thị Sáu, phường Thắng Tam); Hà Sơn (788, đường 30/4, phường 11; Sun & Sea Leisure (số 01, Lô A, Lê Hồng Phong, phường Thắng Tam); P&T (158, Hạ Long, phường 2); The Coast (300A, Phan Chu Trinh, phường 2); Ibis Styles (117, Thùy Vân, phường Thắng Tam); Sammy (157, Thùy Vân, phường Thắng Tam); Thùy Vân (115, Thùy Vân, phường 2); Mỹ Lệ (57-59, Thùy Vân, phường 2); Volga (15, Thùy Vân, phường 2) và Phương Nam (141, Phan Chu Trinh, phường 2). Hiện mới có 10 khách sạn có khách đăng ký cách ly với công suất 30%. Mức giá bán của các khách sạn thấp nhất là 1,2 triệu đồng và cao nhất 5,8 triệu đồng/phòng 1 người, giá phòng 2 người thấp nhất 2,1 triệu đồng và cao nhất 6,2 triệu đồng/phòng. Mức giá trên được các khách sạn xây dựng, đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành và niên yết công khai.

Nghiêm ngặt bên ngoài

Không chỉ chặt chẽ quy trình phục vụ bên trong, công tác kiểm soát an ninh, an toàn bên ngoài khách sạn cũng rất nghiêm ngặt. Phía trước khách sạn để bảng báo khách sạn cách ly. Khuôn viên đều có hàng rào khoanh vùng báo hiệu, lực lượng quân sự, công an được bố trí 2 vòng, trực 24/24 cả bên trong và bên ngoài để “nội bất xuất, ngoại bất nhập”. Người đi đường qua lại nếu dừng đỗ gần khuôn viên sẽ được lực lượng này yêu cầu dời đi. Hệ thống camera được lực lượng công an kết hợp với đại diện khách sạn giám sát 24/24 để kịp thời phát hiện, nhắc nhở từ xa những trường hợp khách lưu trú lơ là quy định phòng dịch trong quá trình cách ly.

Theo Sở Du lịch, qua kiểm tra, theo dõi cho thấy, các khách sạn cách ly tập trung đều bảo đảm an toàn, không xảy ra lây nhiễm chéo, lây lan ra ngoài cộng đồng và mất an ninh, an toàn. Các khách sạn đều tuân thủ việc báo cáo hàng ngày cho Sở Du lịch và Sở Y tế.

Giữa tháng 8, Sở Du lịch đã phối hợp với Công ty Traveloka Việt Nam - đơn vị cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến - để quảng bá hệ thống khách sạn cách ly trên website và ứng dụng trên thiết bị di động của Traveloka. Khách muốn đặt phòng cách ly truy cập vào link: https://www.traveloka.com/vi-vn/promotion/khachsancachly-vungtau hoặc tải và cài đặt app của Traveloka để được hướng dẫn đặt phòng. Việc quảng bá trên Traveloka hiện nay hoàn toàn miễn phí.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA