4 cơ sở lưu trú thí điểm đón khách từ ngày 15/10

Trong cuộc họp diễn ra ngày 30/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất cho phép 4 cơ sở lưu trú gồm: Melia Hồ Tràm Resort; Bình Châu Hot Springs; The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) thí điểm đón khách du lịch từ ngày 15/10 nếu bảo đảm các điều kiện phòng, chống dịch theo yêu cầu của UBND tỉnh.

Quang cảnh cuộc họp.

Báo cáo Kế hoạch “Triển khai thực hiện thí điểm các khách sạn đón và phục vụ khách du lịch” tại cuộc họp, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng BCĐ Phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh cho biết, để được đón khách du lịch trở lại, Melia Hồ Tràm Resort; Bình Châu Hot Springs; The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) phải đáp ứng được các tiêu chí như: Xây dựng phương án phòng, chống dịch bảo đảm an toàn cho du khách, nhân viên, các trường hợp tham gia quy trình dịch vụ theo nguyên tắc “3 tại chỗ”; sẵn sàng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch nếu có phát sinh dịch bệnh; có nhân viên y tế hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát trong quá trình thực hiện thí điểm đón khách…

Ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo Kế hoạch “Triển khai thực hiện thí điểm các khách sạn đón và phục vụ khách du lịch”.

Cùng với đó, nhân viên phục vụ phải được tiêm 2 mũi vắc xin (đã qua 14 ngày từ mũi tiêm cuối); phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 có kết quả âm tính trước khi vào làm việc và xét nghiệm định kỳ 3 ngày/lần sau đó… Đối với du khách, cũng phải được tiêm 2 mũi vắc xin (đã qua 14 ngày từ mũi tiêm cuối); được đưa đón khép kín từ nơi ở của du khách đến cơ sở lưu trú; trong quá trình sử dụng dịch vụ không ra khỏi khuôn viên của cơ sở lưu trú…

Six Senses Côn Đảo Resort được tỉnh cho phép đón khách du lịch từ ngày 15/10. Trong ảnh: Du khách tham quan công viên rừng Minera Bình Châu Hot Springs tháng 4/2021. Ảnh: www.sixsensescondao.com.

Sau khi thảo luận, các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất cao với Kế hoạch “Triển khai thực hiện thí điểm các khách sạn đón và phục vụ khách du lịch” do UBND tỉnh đề xuất. Thời gian để các cơ sở lưu trú này bắt đầu đón khách là ngày 15/10. Trước đó, các DN này cần có Phương án Phòng, chống dịch COVID-19 và được UBND huyện Xuyên Mộc và Côn Đảo thẩm định, thông qua trước ngày 5/10.

PHÚ XUÂN