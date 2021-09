Bàn kế hoạch mở cửa du lịch

Bà Rịa – Vũng Tàu bắt đầu khởi động lại du lịch hậu giãn cách với hoạt động thí điểm đón khách tại 4 cơ sở lưu trú, mở sàn thương mại điện tử về du lịch, bán đồng giá kích cầu, liên kết sử dụng lẫn nhau giữa chuỗi cung cấp dịch vụ ăn uống, nghỉ dương, vui chơi… Và trong suốt quá trình hồi phục tiêu chí an toàn phòng dịch phải đặt trên trước hết.

Đó là thông tin được ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết tại cuộc họp trực tuyến với Hiệp hội Du lịch và các DN du lịch nhằm bàn về kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong tình hình mới diễn ra ngày 24/9.

Đoàn famtrip khảo sát dịch vụ tại Hồ Mây Park trong đợt kích cầu du lịch tháng 10/2020 do Hiệp hội Du lịch phối hợp với Sở Du lịch tổ chức nhằm kích cầu du lịch sau đợt bùng phát dịch COVID-19 lần thứ 3 trong cộng đồng.

Bước chuẩn bị cho hậu giãn cách

Tại cuộc họp, bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, trước mắt, việc mở cửa du lịch BR-VT sẽ bắt đầu với 4 khách sạn được UBND tỉnh cho phép thí điểm gồm: Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo). Các khách sạn trên chỉ đón khách có “thẻ xanh” vắc xin và nhân viên an toàn sau “mũi vắc xin thứ 2 được 14 ngày”.

Tiếp đó, Sở Du lịch dự kiến khởi động chương trình quảng bá, bán sản phẩm, dịch vụ qua sàn thương mại điện tử và Hội chợ du lịch trực tuyến về du lịch. Trong bối cảnh ngành du lịch tiến tới số hóa và xu hướng hạn chế tiếp xúc để phòng chống dịch hiện nay, sàn thương mại điện tử được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu quảng bá cho DN du lịch, dịch vụ và đáp ứng nhu cầu của số đông du khách. Bà Trần Thị Thu Hiền, cho biết, chương trình mới triển khai 2 ngày qua thông qua nhóm zalo đã thu hút 53 DN đăng ký.

Bên cạnh đó, xác định thị trường nội địa và khu vực TP.Hồ Chí Minh vẫn là phân khúc chính của du lịch BR-VT, chương trình kích cầu cũng tập trung vào chủ thể chính là khách nội địa với chương trình bán đồng giá hạng cở sở lưu trú và sử dụng dịch vụ nơi này nhận phiếu ưu đãi nơi khác trong chuỗi liên kết trao đổi lẫn nhau giữa dịch vụ ăn uống - nghỉ ngơi - vui chơi, giúp du khách sử dụng dịch vụ chất lượng, uy tín, chi phí tiết kiệm. Ngoài ra, để tạo sự kiện thu hút du khách, BR-VT dự kiến tổ chức Festival “Ẩm thực và Du lịch” nhằm quảng bá du lịch và văn hóa ẩm thực đặc trưng của BR-VT.

Từ nay đến tháng 10/2021, Sở Du lịch xây dựng dự thảo kế hoạch, lấy ý kiến các sở, ngành, DN, chuyên gia về các hoạt động kích cầu, hoàn thiện và trình UBND tỉnh phê duyệt. Kế hoạch phục hồi ngành du lịch sẽ căn cứ vào diễn biến dịch bệnh trong khu vực, trong tỉnh và tiến độ phủ vắc xin trên toàn tỉnh. Dự kiến việc mở cửa hoàn toàn sẽ bắt đầu từ tháng 1/2022. Xuyên suốt quá trình mở cửa phải bảo đảm an toàn. Các loại hình, cơ sở du lịch, dịch vụ phải thực hiện bộ tiêu chí an toàn phòng dịch phù hợp với tình hình mới.

Ứng dụng số - phù hợp xu thế

Tại cuộc họp, đại diện Hiệp hội Du lịch, DN đều nhất trí cao với dự thảo kế hoạch do Sở Du lịch đề xuất. Trong đó, việc tổ chức sàn thương mại điện tử được đánh giá cao. Một số ý kiến cho rằng đây là lần đầu BR-VT quảng bá, bán sản phẩm trên ứng dụng số, đề nghị Sở Du lịch lưu ý chọn nhà thầu có kinh nghiệm trong lĩnh vực thương mại điện tử chuyên về du lịch để tư vấn, cung cấp phần mềm, hình thức tổ chức phù hợp và đạt hiệu quả cao. Bên cạnh đó, BR-VT cần tạo thêm sự kiện kích thích du khách trong mùa thấp điểm hoặc tạo tiếng vang khởi động mùa du lịch cao điểm.

“Từ kinh nghiệm của 2 đợt kích cầu vào tháng 6 và tháng 10/2020, tôi cho rằng chọn thời điểm, sự kiện phù hợp làm điểm nhấn để ra mắt chiến dịch kích cầu thu hút khách trong tình hình mới rất quan trọng. Khi tổ chức cần có giới truyền thông, DN lữ hành, đại diện các tỉnh, thành lân cận cùng tham gia sẽ tăng hiệu quả quảng bá, kết nối tour tuyến liên vùng, liên tỉnh lên nhiều lần”, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch nói.

Ghi nhận ý kiến từ Hiệp hội Du lịch, bà Trần Thị Thu Hiền cho rằng, phục hồi ngành du lịch là đòi hỏi cấp thiết, vì vậy, Sở Du lịch mong tiếp tục nhận được những đề xuất tâm huyết từ Hiệp hội Du lịch và các DN trên cơ sở xây dựng để hoàn thiện chiến lược mở cửa, khôi phục ngành, bắt đúng và trúng xu hướng thị trường, giúp DN phục hồi nhanh.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA