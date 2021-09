Đón khách dựa theo tiến độ tiêm vắc xin

Để bảo đảm an toàn cho khách lưu trú và nhân viên phục vụ, tỉnh BR-VT chỉ cho phép khách sạn đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin cho nhân viên mới được mở cửa đón khách.

Bình Châu Hot Springs có khuôn viên rừng tự nhiên phù hợp cho khách nghỉ dưỡng, phục hồi sức khỏe. Trong ảnh: Du khách tham quan công viên rừng Minera Bình Châu Hot Springs tháng 4/2021.

Ưu tiên vắc xin cho khách sạn thí điểm

Nhằm từng bước khởi động lại hoạt động du lịch - dịch vụ, UBND tỉnh đã cho phép 4 cơ sở lưu trú, gồm: Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) được thí điểm mở cửa đón khách du lịch. Việc cho phép ngành du lịch đón khách trở lại thể hiện sự chủ động và quyết tâm phục hồi nền kinh tế xanh của tỉnh.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, trên quan điểm mở cửa thận trọng bám sát diễn biến dịch, UBND tỉnh cũng đã ban hành khung quy định về cơ sở vật chất, nhân viên phục vụ, vận chuyển, đối tượng khách được tiếp đón… của 4 cơ sở trên, bảo đảm mục tiêu kép vừa phòng dịch chặt chẽ vừa phát triển kinh tế. Từ bộ khung hướng dẫn được lãnh đạo tỉnh phê duyệt, Sở Du lịch đã cụ thể hóa bằng các tiêu chí đặt an toàn lên hàng đầu, ngăn ngừa, kiểm soát từ xa nguy cơ dịch bệnh xâm nhập. Cụ thể, du khách phải được test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có kết quả âm tính mới được lên xe bắt đầu chuyến du lịch về BR-VT. Hành lý, tư trang khách mang theo phải được khử khuẩn trước khi đưa lên xe vận chuyển. Cơ sở lưu trú chỉ được mở cửa những dịch vụ được tỉnh cho phép; khách lưu trú không được ra khỏi khuôn viên resort. Các cơ sở thí điểm xây dựng chương trình kết nối, trao đổi dịch vụ để bổ trợ dịch vụ đáp ứng nhu cầu thư giãn của khách lưu trú nhưng phải chịu trách nhiệm quản chặt lộ trình, điểm đi, đến của khách.

Đến nay, 4 cơ sở thí điểm đón khách đều đồng tình đáp ứng yêu cầu trên. Các cơ sở đã xây dựng phương án phòng, chống dịch theo tình hình thực tế của mỗi đơn vị trên cơ sở quy định của Trung ương và địa phương.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất là tiến độ tiêm tiêm vắc xin khá chênh lệnh giữa 4 cơ sở trên. Chỉ Six Senses Côn Đảo Resort có 100% nhân viên đã hoàn thành tiêm mũi vắc xin thứ 2 hơn 1 tháng nay. 3 cơ sở còn lại chưa đáp ứng được tiêu chí phủ 2 mũi vắc xin. Trong tuần qua, điểm nghẽn này đã được tháo gỡ. Theo đó, 170 nhân viên The Grand Hồ Tràm Resort & Casino hoàn thành mũi vắc xin thứ 2 trên tổng số 450 nhân viên đang thực hiện “3 tại chỗ”, số còn lại đã được tiêm mũi 1 trước đó. Bình Châu Hot Springs có 234 nhân viên tiêm đủ 2 mũi và là 139 người đã được tiêm mũi 1. Riêng Melia Hồ Tràm Resort, mới có 57 nhân viên được tiêm đủ 2 mũi vắc xin, 137 tiêm mũi 1, còn 264 nhân viên chưa được tiêm mũi nào. “Do yêu cầu giãn cách, các cơ sở lưu trú trên cũng chỉ khai thác 30% công suất nên lượng nhân viên phục vụ không nhiều. Với tiến độ tiêm ngừa như trên thì đến đến đầu tháng 10, Bình Châu Hot Springs và The Grand Hồ Tràm Resort & Casino sẽ đủ điều kiện đón khách, còn Melia Hồ Tràm Resort cần phải đợi thêm một thời gian nữa mới đủ điều kiện để thí điểm”, ông Trịnh Hàng cho biết.

Cần tháo gỡ những điểm khó

Ngoài việc tiêm vắc xin, các DN được thí điểm đón khách cũng mong muốn được gỡ nhiều điểm khó trên tinh thần “mở” để DN làm được. Ông Phạm Kyle Anh Tuấn, Giám đốc Tài chính The Grand Hồ Tràm Resort & Casino cho rằng, yêu cầu phòng dịch do tỉnh ban hành quy định nhân viên phải được xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ và xét nghiệm lặp lại sau mỗi 72 giờ, đồng thời thực hiện “3 tại chỗ” và cam kết làm việc xuyên suốt trong khách sạn.

“Chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hiện tại hơn 700 ngàn đồng/lần. Lấy đơn giá trên nhân với 450 nhân viên thì cứ 3 ngày DN phải trả hơn 320 triệu đồng. 1 tháng là 3,2 tỷ đồng. Khoản chi phí đó quá lớn. Trong khi từ hơn 3 tháng nay, DN đã căng mình lo “3 tại chỗ” cho 450 nhân viên. Dự kiến việc thí điểm đón khách sắp tới cũng chỉ khai thác khoảng 30% công suất. Do vậy, DN mong muốn giãn bớt thời gian xét nghiệm hoặc chuyển sang test nhanh để giảm bớt chi phí”, ông Phạm Kyle Anh Tuấn đề nghị.

Đại diện Six Senses Côn Đảo Resort thì bày tỏ, hiện nay Việt Nam chưa có chủ trương tiêm ngừa COVID-19 cho người dưới 18 tuổi. Như vậy, các khách sạn có được đón khách này hay không. Bên cạnh đó, vấn đề được các khách sạn thí điểm quan tâm là việc vận chuyển khách từ các tỉnh, thành về BR-VT được thực hiện ra sao, có bảo đảm thông suốt trên hành trình vì hiện nay các tỉnh vẫn giới hạn di chuyển liên tỉnh ngoài trừ vận chuyển hàng hóa, chuyên gia.

Trong cuộc làm việc với các khách sạn thí điểm mở cửa diễn ra chiều 22/9, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết, về giao thông kết nối giữa các tỉnh vào BR-VT, lãnh đạo tỉnh BR-VT sẽ làm việc với các tỉnh, thành để thống nhất quy trình và sẽ cấp mã QR code cho phương tiện vận chuyển khách du lịch vào địa phương. DN được đón khách dưới 18 tuổi nhưng phải có kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực 72 giờ. Đối với vấn đề xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR, Sở Du lịch sẽ kiến nghị UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn để có trả lời cụ thể. “Trước khi cho phép các khách sạn chính thức đón khách, Sở Du lịch sẽ đề xuất lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh gặp gỡ để lắng nghe, tháo gỡ những vấn đề DN còn băn khoăn”, ông Trịnh Hàng nói.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA