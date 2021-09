Thí điểm đón khách thu nhập cao, cơ sở nghỉ dưỡng phải bảo đảm an toàn

“Chúng ta chỉ đón khách đã có thẻ xanh vắc xin. Đây là nhóm khách có mức chi tiêu cao. Vì vậy cơ cở nghỉ dưỡng phải bảo đảm an toàn để du khách an tâm”. Đó là khẳng định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại cuộc họp với 4 khách sạn được tỉnh cho phép thí điểm đón khách du lịch gồm: Melia Hồ Tràm Resort, Bình Châu Hot Springs, The Grand Hồ Tràm Resort & Casino (huyện Xuyên Mộc) và Six Senses Côn Đảo Resort (huyện Côn Đảo) vào sáng 28/9.

Quang cảnh cuộc họp.

Cùng dự họp có ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành liên quan. Cuộc họp được kết nối trực tuyến từ Văn phòng Tỉnh ủy đến huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo, nơi 4 khách sạn đóng chân.

BẢO ĐẢM ĐẦY ĐỦ CÁC ĐIỀU KIỆN PHÒNG, CHỐNG DỊCH MỚI ĐƯỢC ĐÓN KHÁCH

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh BR-VT cùng cả nước mở cửa kinh tế trong điều kiện “sống chung” với dịch COVID-19 trong cộng đồng. Du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, sau hơn 4 tháng “đóng băng” kể từ đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (tháng 5), du lịch cần tái khởi động đáp ứng mong mỏi của nhiều DN và tiến độ phục hồi kinh tế của tỉnh.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch báo cáo dự thảo quy trình đón và phục vụ du khách tại 4 khách sạn thí điểm.

Đại diện 4 cơ sở lưu trú nêu lên các vướng mắc, khó khăn đề nghị được tháo gỡ. Ông Walter Craig Power, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hồ Tràm đề nghị cho phép DN được thay thế xét nghiệm PCR 3 ngày/lần cho nhân viên bằng test nhanh để kéo giảm chi phí; phun khử khuẩn khách sạn theo từng khu vực đảm bảo hướng dẫn an toàn từ ngành y tế.

Đại diện Melia Hồ Tràm Resort đề nghị tiếp tục ưu tiên tiêm vắc xin mũi 2 cho DN; khách lưu trú có được sử dụng ô tô cá nhân di chuyển từ TP.Hồ Chí Minh về BR-VT không. Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Chủ tịch HĐTV Six Senses Côn Đảo Resort đề nghị tỉnh làm đầu mối kết nối với Bộ GT-VT để biết lịch hoạt động trở lại đường bay Côn Đảo; cho phép mở dịch vụ spa trị liệu. Đại diện Bình Châu Hot Springs đề nghị tỉnh cho phép 3 cơ sở thí điểm đón khách du lịch tại huyện Xuyên Mộc liên kết xây dựng chương trình tham quan, sử dụng chuỗi dịch vụ của nhau.

The Grand Hồ Tràm Resort & Casino thực hiện “3 tại chỗ” cho 450 nhân viên từ hơn 3 tháng nay.

Kiến nghị của 4 cơ sở trên được đại diện các sở, ngành giải đáp đầy đủ. Đại diện Sở Y tế cho biết, DN được chọn phương pháp test kiểm tra SARS-CoV-2 phù hợp nhưng phải có sự giám sát của cơ quan y tế địa phương. Về phun khử khuẩn khuôn viên đây là điều bắt buộc cơ sở lưu trú phải thực hiện trước khi đón khách. Cơ sở lưu trú có thể phun khử khuẩn cuốn chiếu từng khu vực nhưng phải theo hướng dẫn từ ngành y tế và đảm bảo không tồn dư hóa chất trước khi đưa cơ sở vào khai thác. Về ưu tiên tiêm vắc xin, khi phân bổ về các địa phương, ngành y tế cũng đề nghị các địa phương lưu ý các nhóm cấp thiết cần được tiêm vắc xin. Các khách sạn cần liên hệ chặt chẽ với địa phương trong vấn đề tiêm vắc xin cho người lao động.

Đối với việc đưa đón du khách về BR-VT, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận, Phó Giám đốc Sở GT-VT cho biết, phương tiện vận chuyển khách phải đảm bảo quy trình phòng dịch từ điểm xuất phát đến cơ sở nghỉ dưỡng, không được dừng đỗ dọc đường. Do vậy các cơ sở lưu trú phải sử dụng đội xe riêng, chở không quá 50% số ghế và cam kết về trách nhiệm suốt hành trình. “Riêng điều kiện để phương tiện chở khách du lịch từ TP.Hồ Chí Minh về BR-VT và thời điểm khởi động lại đường bay Côn Đảo, hiện nay Bộ GT-VT đã có dự thảo, dự kiến sẽ ban hành chính thức trong vài ngày tới. BR-VT sẽ căn cứ vào hướng dẫn từ Bộ GT-VT để thực hiện”, ông Nguyễn Đỗ Hải Thuận thông tin thêm.

Quang cảnh cuộc họp.tại điểm cầu huyện Côn Đảo.

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC KHÁCH SẠN THÍ ĐIỂM

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh BR-VT cùng cả nước mở cửa kinh tế trong tình hình mới, tức là trong điều kiện vẫn có dịch trong cộng đồng, do vậy, chính quyền tạo điều kiện hết sức cho DN mở cửa nhưng thích ứng an toàn theo chủ trương của Chính phủ thì DN phải cùng chia sẻ, hợp tác với tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cơ sở lưu trú phải xây dựng bộ tiêu chuẩn thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tập trung vào 3 nội dung lớn quy định về điều kiện vật chất của cơ sở sở nghỉ dưỡng, đội ngũ nhân sự “3 tại chỗ” đã tiêm vắc xin 2 mũi, chấp hành quy định phòng chống dịch, đồng thời thực hiện đúng quy trình từ khi đón khách vào đến khi khách ra về. Đây là quy trình khung chung, từng cơ sở sẽ có quy trình riêng căn cứ vào đặc thù về dịch vụ, sản phẩm cung ứng. UBND huyện Xuyên Mộc và huyện Côn Đảo làm đầu mối kết nối trực tiếp, kiểm tra, giám sát các khách sạn thí điểm trên địa bàn, khi phát sinh vượt quá thẩm quyền thì liên hệ trực tiếp với Phó Chủ tịch UBND tỉnh được giao phụ trách lĩnh vực du lịch.

Các cơ sở lưu trú có dịch vụ giải trí như sân golf, khu vui chơi giải trí ngoài trời… cần đề xuất phương án tái khởi động để đầu tháng 10 khi Chính phủ có chủ trương mới nới rộng hơn các lĩnh vực, tỉnh sẽ bàn bạc và quyết cụ thể.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA