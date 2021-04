Món ngon trăm miền sẽ hội tụ ở Vũng Tàu

Vung Tau Taste Week 2021 đặt mục tiêu tạo không gian văn hoá ẩm thực các vùng miền qua ẩm thực trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Xác định sự kiện là dấu mốc quan trọng khởi động cho mùa du lịch hè, do đó, công tác tổ chức phải hết sức chu đáo, chuỗi hoạt động trong sự kiện được thiết kế phong phú, hấp dẫn đặt mục tiêu quảng bá hình ảnh BR-VT an toàn, thân thiện đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Phối cảnh sân khấu chính diễn ra các hội thi.

 Phóng viên: Công tác chuẩn bị đến thời điểm này ra sao, thưa ông?

- Ông Phạm Ngọc Hải: Vung Tau Taste Week 2021 diễn ra trong 9 ngày trên tuyến đường Quang Trung men theo công viên Bãi Trước với quy mô 108 gian hàng theo chủ đề ẩm thực thương hiệu Vũng Tàu, ẩm thực vùng miền, ẩm thực đường phố, quảng bá du lịch. Chuỗi hoạt động trong sự kiện rất phong phú với các hội thi chế biến món ăn, pha chế, cắt tỉa rau củ, trang trí gian hàng, chia sẻ kinh nghiệm về ẩm thực của vua đầu bếp, biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật đường phố…

Chúng tôi đặc biệt chú trọng mời gọi các DN có sản phẩm, thương hiệu truyền thống địa phương, vùng miền tham gia. Đến thời điểm này có trên 70 gian hàng được đăng ký, trong đó về ẩm thực đặc trưng của BR-VT đã có các DN, cơ sở bánh khọt, hải sản, chả cá, bánh bông lan trứng muối và nhiều thương hiệu du lịch lớn như: OSC Việt Nam, DIC Tourism, Gành Hào… tham gia. Với đặc sản vùng miền, các tỉnh Kiên Giang, Lâm Đồng, Hà Nội, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh, Bến Tre, Đắc Lắk, Cần Thơ đã xác nhận tham gia sự kiện.

Bên cạnh đó, công tác truyền thông cho sự kiện cũng hết sức quan trọng nhằm tăng sức lan toả. Chúng tôi đã thực hiện các clip quảng bá, cập nhật liên tục diễn biến, công tác chuẩn bị phát trên các báo, đài trong và ngoài tỉnh, kênh youtube và fanpage Vung Tau Taste Week 2021.

Ngoài việc chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, dự báo lượng khách về tham quan, du lịch trong dịp này sẽ rất đông. Do đó, công tác đảm bảo an toàn phòng dịch, an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, kiểm soát giá… cũng được đặc biệt chú trọng. Khách đến sự kiện sẽ được nhắc nhở mang khẩu trang. Các chốt ra vào, các gian hàng đều bố trí nước rửa tay sát khuẩn. Chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng chuyên môn của TP.Vũng Tàu lên phương án phân luồng giao thông đảm bảo khu vực diễn ra sự kiện thông thoáng và sẽ thông báo đến nhân dân, du khách biết trước khai mạc sự kiện. TP.Vũng Tàu cũng sẽ tăng cường kiểm soát chặt chẽ an ninh, phòng chống tội phạm trong khu vực sự kiện. Khâu kiểm soát vệ sinh thực phẩm cũng gắt gao. Các đơn vị tham gia sự kiện phải đăng ký mẫu thực phẩm bày bán với bộ phận y tế.

 Được xác định là “cú hích” quảng bá, kích cầu cho du lịch BR-VT, vậy kế hoạch đón tiếp và phục vụ du khách trong dịp này như thế nào, thưa ông?

- Hiện nay, thông tin từ các DN hội viên, lượng khách đặt phòng cho kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang tăng mạnh. Kết hợp với Vung Tau Taste Week 2021, chắc chắn BR-VT sẽ “cháy” phòng trong dịp này. Khách càng đông, phục vụ càng phải chu đáo, giá bán dịch vụ phải rõ ràng, chất lượng phải tương xứng và có sự kiểm soát chặt chẽ từ cơ quan chức năng nhằm làm hài lòng khách đến, vui lòng khách đi. Trong tuần này, chúng tôi đã phối hợp với Sở Du lịch và TP.Vũng Tàu mời các DN, cơ sở kinh doanh dịch vụ quán triệt về bình ổn giá, chỉnh trang cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng dịch vụ, có chính sách giá hợp lý, cam kết không tăng giá bán dịch vụ, ứng xử văn minh, tạo ấn tượng đẹp về tấm lòng hiếu khách của người BR-VT trong lòng du khách. Đối với các nhà nghỉ, căn hộ, homestay, thông qua UBND TP. Vũng Tàu chỉ đạo, lãnh đạo các phường vận động chủ các cơ sở trên không tăng giá dịch vụ bừa bãi, chú ý bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại cơ sở.

 Ông mong đợi gì sau sự kiện này?

- Trong bối cảnh ngành du lịch vẫn tiềm ẩn nguy cơ đứt gãy do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, song BR-VT đã và đang làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh. Việc mạnh dạn tổ chức sự kiện trên không chỉ tạo sân chơi lành mạnh cho du khách và nhân dân địa phương trong kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 mà còn khởi động chuỗi sự kiện kích cầu, thu hút du khách mùa du lịch hè. Hy vọng với sự chuẩn bị chu đáo sự kiện sẽ diễn ra thành công. Qua đó lan toả thêm hình ảnh tốt đẹp về vùng đất, con người BR-VT và những nỗ lực tạo dựng môi trường du lịch xanh-sạch-đẹp-thân thiện mà lãnh đạo tỉnh, ngành du lịch, chính quyền các địa phương và cộng đồng DN đã và đang cố gắng nhiều năm qua.

 Xin cảm ơn ông!

ĐĂNG KHOA (Thực hiện)

Các hội thi tại Tuần lễ món ngon phố biển Vũng Tàu 2021

Trong “Tuần lễ Món ngon phố biển Vũng Tàu 2021- Vung Tau Taste Week 2021” diễn ra từ ngày 24/4 đến 2/5 sẽ có 4 hội thi gồm: chế biến món ăn, cắt tỉa rau củ quả, bartender và trang trí, thiết kế gian hàng. Trong đó, thi chế biến món ăn có chủ đề “Quà tặng của biển” diễn ra lúc 17 giờ ngày 26/4; thi cắt tỉa rau củ quả chủ đề “Quà tặng của thiên nhiên” lúc 16 giờ ngày 25/4; thi bartender biểu diễn pha chế cochtail chủ đề “Biển hát” lúc 19 giờ ngày 30/4. Riêng phần chấm giải thiết kế, trang trí gian hàng sẽ diễn ra trong ngày 26/4. Với mỗi nội dung thi, BTC sẽ trao giải các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích.

Theo BTC Vung Tau Taste Week 2021, các hội thi là cơ hội cho người đam mê nghệ thuật nấu ăn trình diễn kỹ năng nghề và sự sáng tạo để tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt mãn nhãn người xem. Người dự thi phải thuyết trình ý nghĩa tác phẩm, món ăn dự thi. Cá nhân, tổ chức đăng ký dự thi theo mẫu do BTC cung cấp. Thời gian nhận đăng ký dự thi đến hết ngày 20/4.