Gia tăng phân khúc khách nhóm nhỏ, gia đình

Ngày 16/4, Sở Du lịch tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động ngành du lịch quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2021.

Du khách ăn sáng buffet tại Côn Đảo Resort.

Theo báo cáo từ Sở Du lịch, trong quý I, du lịch cả nước vẫn khó khăn do hưởng của dịch COVID-19. Tuy nhiên, với lợi thế gần TP. Hồ Chí Minh và công tác phòng dịch tốt, du lịch BR-VT vẫn đạt mức tăng trưởng tốt về lượng khách và doanh thu. Quý I, toàn tỉnh đón 2,96 triệu lượt du khách, tăng 8,98% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch đạt 3.200 tỷ đồng, tăng 8,59% so với cùng kỳ. Huyện Xuyên Mộc và Côn Đảo có mức tăng trưởng cao nhất với phân khúc khách nhóm riêng, gia đình, cá nhân lưu trú ở các resort biệt lập, đảm bảo các điều kiện phòng dịch COVID-19.

Trong quý II, ngành du lịch tiếp tục triển khai các biện pháp phòng dịch, xây dựng kịch bản quảng bá du lịch BR-VT trên kênh CNN; tổ chức sàn giao dịch du lịch trực tuyến; tiếp tục hướng dẫn, kiểm tra quy định kinh doanh lưu trú du lịch.

Tại hội nghị, đại diện các huyện, thị, thành phố đề nghị Sở Du lịch tham mưu UBND tỉnh có chiến lược quảng bá, kích cầu kịp thời để thu hút khách nội địa và sẵn sàng thu hút khách quốc tế ngay khi dịch COVID-19 được kiểm soát; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân lực du lịch…

