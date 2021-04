Ưu đãi cho khách đặt phòng sớm

The Grand Ho Tram Resort & Casino vừa triển khai gói ưu đãi chào đón du khách nghỉ dưỡng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Theo đó, đặt phòng 3 ngày trước kỳ nghỉ, du khách sẽ được giảm 20% giá phòng. Với khách đặt phòng trực tiếp tại khách sạn còn được giảm 25% trên các gói thức uống tại Roxy Night Club.

Với du khách yêu thích bộ môn golf, sân golf The Bluffs Grand Ho Tram Strip cũng có nhiều gói ưu đãi hấp dẫn. Cụ thể, từ nay đến hết ngày 31/5, khi chơi đủ 10 vòng golf tại The Bluffs vào các ngày trong tuần trong vòng 1 tháng, khách sẽ được tặng miễn phí 1 vòng golf 18 lỗ tại sân The Bluffs cho các ngày trong tuần. Trong tháng sinh nhật, golf thủ còn được tặng thêm 1 vòng golf 18 lỗ với giá chỉ 4.422.600 đồng cho 2 người chơi vào các ngày trong tuần, áp dụng đến hết năm 2021. Riêng với hội viên của The Bluffs, từ nay đến hết ngày 23/4 sẽ được ưu đãi với giá chỉ 2.550.600 đồng/khách/vòng 18 hố, áp dụng từ thứ Hai đến thứ Năm.

MINH HƯƠNG