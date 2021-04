Đầm Trầu (Côn Đảo) vào top bãi biển đẹp nhất thế giới

Bãi Đầm Trầu Côn Đảo nhận được nhiều chú ý vì vị trí đặc biệt, cảnh quan hoang sơ.

Bãi Đầm Trầu - Côn Đảo. Ảnh sưu tầm

VẺ ĐẸP HOANG SƠ, KỲ VĨ

Travel + Leisure, tạp chí du lịch có trụ sở ở New York (Mỹ) vừa công bố 25 bãi biển đẹp nhất thế giới. Bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo là bãi biển duy nhất của Việt Nam xuất hiện trong danh sách này.

Việt Nam là cái tên được những cây viết của Travel + Leisure dành sự chú ý lớn. Trước bãi Đầm Trầu, Hội An cũng từng nhiều lần dẫn đầu danh sách các thành phố đẹp nhất thế giới do tạp chí này công bố. Năm 2020, The Reverie Saigon cũng được Travel & Leisure xếp thứ 57 trong danh sách 100 khách sạn hàng đầu thế giới.

Anne Olivia Bauso, cây viết của Travel + Leisure thừa nhận việc chọn một bãi biển đẹp nhất ở Việt Nam là điều rất khó khăn. Tuy nhiên, Anne khẳng định bãi Đầm Trầu ở Côn Đảo chắc chắn là một ứng viên hàng đầu. “Bãi cát vàng, những rặng tre và hàng cây xanh rợp bóng mát. Đây là nơi để bạn dành cả ngày đu đưa trên chiếc võng bên bãi biển và đọc sách hoặc đi bộ, lướt sóng... Với vị trí gần sân bay, các máy bay thường xuất hiện đem đến cảm giác phấn khích hoặc sợ hãi với một số người”, Anne viết.

Bãi Đầm Trầu đã từng được ví như một dải lụa vàng thắt ngang tấm thảm xanh, nửa vắt ngang cánh rừng nửa buông xõa trên mặt biển. Một vách đá dựng đứng tôn thêm dáng núi uy nghi, một triền đá thoai thoải trải dài đến tận mép nước như chào mời thân thiện. Ấn tượng hùng vĩ của thế núi, cảm giác sâu thẳm của biển cả và sắc xanh bất tận là nguồn cảm hứng cho bất cứ ai đến nơi này, ngay cả những du khách khó tính nhất cũng phải thấy mềm lòng. Chọn một địa điểm thích hợp và cùng ngồi kể nhau nghe truyền thuyết về bãi Đầm Trầu và Hòn Cau, bơi lội, tắm biển,... Do vẻ đẹp ngây thơ, huyền bí, lãng mạn, hoang sơ, quyến rũ nên người ta thường ví bãi biển như nàng tiên nữ say sưa dạo chơi bên bờ biển.

Từ Bãi Đầm Trầu, du khách có thể đi bộ qua một đoạn đường rừng ngắn để đến Bãi Suối Nước Nóng (Bãi Suối Nông). Bãi biển vẫn giữ được vẻ đẹp hoang sơ vì ít người biết đến. Nơi đây giống như một bức tranh đầy màu sắc của vùng biển nhiệt đới với hệ sinh thái rừng ngập mặn và cát trắng hiếm có. Ngoài vẻ đẹp hoang sơ, bãi biển còn nuôi dưỡng rừng nguyên sinh, các loài chim, rặng san hô đầy màu sắc và nhiều sinh vật khác ở mảnh đất này vì nó có chức năng là nơi bảo tồn sinh thái.

Trong danh sách do Travel và Leisure đưa ra, ngoài Côn Đảo, dưới đây là 9 trong top 10 bãi biển đẹp nhất thế giới.

SAUD, LUZON, PHILIPPINES

Bãi Saud trên đảo Luzon sở hữu bãi cát trắng dốc thoải ra phía biển xanh trong, khiến du khách liên tưởng được bước vào bể bơi tràn bờ. Đến đây bạn sẽ được bơi giữa những làn sóng yên bình, ăn trưa dưới tán cọ mát mẻ và thuê một chiếc thuyền để dạo chơi trên biển.

ELAFONISSI, CRETE, HY LẠP

Bãi biển Elafonisi là một khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở mũi Đông Nam của đảo Crete, Hy Lạp. Bãi biển Elafonissi nổi tiếng nhờ có bờ cát màu hồng, làn nước ấm áp nhưng cũng đem tới cảm giác hoang dại. Thực tế Elafonissi là một hòn đảo, nằm tách biệt với đất liền bởi vùng nước nông và những con đường cát chỉ biến mất khi thủy triều lên cao gần 1m. Elafonisi là một bãi biển yên bình hiếm có với những bãi cát ánh hồng và làn nước trong xanh. Đặc biệt, tới đây du khách còn được khám phá thành phố xinh đẹp Chaina - một địa điểm dừng chân lý tưởng cho khách du lịch khi tới Crete.

NUNGWI, TANZANIA

Nằm ở một làng chài nhộn nhịp trên đảo Zanzibar, bãi biển Nungwi là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Tanzania. Điểm cuốn hút nhất là bờ cát san hô đẹp như có thể bừng sáng. Nước biển ở đây trong veo, nguyên sơ, và xung quanh là bờ đá dốc đứng. Khi hoàng hôn, cả vùng biển bình lặng được tô điểm bởi ánh sáng đỏ cam phía chân trời như một bức tranh.

Tuy vậy, do các dịch vụ du lịch nở rộ mà khu vực này ngày nay tập trung khá nhiều nhà hàng, quán ăn, bar, resort, hàng rong...

HANALEI, HAWAII, MỸ

Trước khi được Hollywood đưa tên vào bản đồ du lịch (với các bộ phim South Pacific, The Descendants) thì vịnh Hanalei đã thu hút rất đông khách là dân địa phương nhờ vẻ đẹp bí ẩn. Chuỗi các bãi biển Wai’oli, Hanalei Pavillon và Black Pot đều được bao bởi những ngọn núi phủ xanh, cao tới hơn 1.200m. Khu vực này còn nổi danh với những con sóng lớn dồn dập xuất hiện vào mùa đông.

Khi ghé đây tham quan, du khách sẽ thấy được hình ảnh đỉnh núi hùng vĩ cao hàng ngàn mét được bao phủ bởi màn sương mờ ảo. Bãi biển vịnh Hanalei dài 3km, rộng 38m và giáp sông Hanalei về phía Tây, sông Waipa về phía Đông. Đáy biển cũng không quá sâu nên phù hợp cho những du khách chỉ mới tập lặn, chưa có nhiều kinh nghiệm. Ở bến tàu phía đầu bờ biển còn là nơi để du khách bơi lội và câu cá.

COPACABANA, RIO DE JANEIRO, BRAZIL

Copacabana có đủ yếu tố của một bãi biển đẹp từ bờ cát vàng trải dài tới 4,8km, không khí tiệc tùng bao trùm, những dãy núi trập trùng bao quanh, cho tới những kiến trúc mang phong cách Art Deco kết hợp hiện đại. Đại lộ chạy dọc bờ biển ở đây có thiết kế mosaic đen trắng do kiến trúc sư Roberto Burle Marx sáng tạo.

Copacabana nằm ở bờ Đại Tây Dương, phía Nam thành phố Rio de Janeiro, Brazil; trải dài 2,2 dặm từ Posto Dois (trạm tháp canh bảo vệ số 2) tới Posto Seis (trạm canh giữ bảo vệ số 6). Pháo đài Copacabana - ngày nay là Bảo tàng Lịch sử Quân đội lịch sử nằm ở đầu phía Nam bãi biển được xây dựng vào năm 1914 bởi Posto Seis và Pháo đài Duque de Caxias ở bờ phía Bắc được xây dựng vào năm 1779.

Bãi biển Copacabana cũng là nơi tổ chức “Festa de Réveillon” (lễ hội chào năm mới) lớn nhất hành tinh, thường xuyên thu hút hơn 3 triệu người tham dự.

CAPE LE GRAND, MIỀN TÂY AUSTRALIA

Cape Le Grand là một vườn quốc gia lớn có rất nhiều bãi biển và vịnh đẹp, trong lành, nguyên sơ nhất xứ sở Kangaroo. Ở đây có tuyến đường đi bộ Le Grand uốn lượn ven biển, đưa du khách đi qua các vùng đá sỏi gập ghềnh tới thăm vịnh Hellfire, Lucky. Vùng vịnh nổi tiếng với màu nước trong xanh, những mỏm đá tạo thành cổng tò vò hay những bãi cát trắng đẹp bậc nhất thế giới.

CLEARWATER, FLORIDA, MỸ

“Tuyệt tác tạo hoá” bãi biển Clearwater giúp tiểu bang Florida và thành phố Tampa trở thành một điểm đến du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng hàng đầu nước Mỹ. Trải dài trên 4km dọc theo Vịnh Mexico, Clearwater Beach ghi điểm tuyệt đối trong mắt du khách nội địa và quốc tế nhờ sở hữu bãi cát trắng phau, mịn màng kéo dài vô tận mà rất ít bãi biển nào trên thế giới có được. Từ sân bay quốc tế Tampa hay từ trung tâm thành phố Tampa, du khách chỉ mất chưa đầy 30 phút lái xe đã có thể nhìn ngắm bãi biển Clearwater đẹp nhất nước Mỹ.

Tới đây du khách rất dễ bắt gặp cá heo bơi lội và nhảy trên những ngọn sóng, vờn quanh tàu của các ngư dân. Ngoài tắm nắng trên bãi biển, du khách có thể đi bơi, ngắm nhìn những đàn rùa biển, cá đuối hay cả chim cánh cụt trong Công viên thủy cung Clearwater.

SOTAVENTO, FUERTEVENTURA, QUẦN ĐẢO CANARY, TÂY BAN NHA

Trong khi phần lớn thiên nhiên Fuerrteventura còn hoang dã thì bãi biển Sotevento là ngoại lệ với những khu nghỉ dưỡng ẩn hiện. Bãi biển có bờ cát mịn trải dài mênh mông, cả các đụn cát vàng nhỏ và những con sóng vỗ bờ vô tận. Quanh năm gió lộng, cộng với điều kiện nước biển ấm khiến nơi đây thành điểm đến lý tưởng để bơi lội, lướt sóng, lướt ván diều...

CAMPS BAY, CAPE TOWN, NAM PHI

Những bãi biển đẹp thường nằm ở đảo biệt lập, xa vùng đô thị nhưng Camps Bay thuộc thành phố Cape Town sôi động lại là một ngoại lệ. Được bao quanh bởi núi Bàn hùng vĩ, bãi biển nổi bật lên với màu nước xanh như ngọc cùng bờ cát rộng.

Tới đây, du khách vừa được tận hưởng cảnh biển thơ mộng vừa được trải nghiệm lối sống nhiều màu sắc ở khu Bo-Kaap, đi bộ leo núi hoặc ngồi cáp treo ngắm phố biển từ trên cao.

THU HẰNG