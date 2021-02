Khám phá thiên nhiên hoang dã vùng Đông Nam bộ

Việc lựa chọn một điểm đến trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán 2021 thật là khó, lý do là dịch bệnh COVID-19 đang phức tạp. Lựa chọn về với thiên nhiên hoang dã trong dịp này có thể là một lựa chọn phù hợp.

Thời điểm đẹp nhất để đi tham quan du lịch rừng Nam Cát Tiên là từ tháng 12 đến tháng 5.

KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN NAM CÁT TIÊN

Rừng Nam Cát Tiên được biết đến là một khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Đây là điểm du lịch cực kỳ hấp dẫn được nhiều bạn trẻ yêu thích trong những ngày kỳ nghỉ.

Nam Cát Tiên là khu rừng nhiệt đới cận xích đạo. Đây là một khu rừng với diện tích hơn 70.000 ha nằm trên địa phận 3 tỉnh thành Lâm Đồng, Đồng Nai và Bình Phước. Khu rừng này được thế giới bình chọn là khu dự trữ sinh quyển cực kỳ quan trọng. Với đặc trưng là rừng ẩm ướt nhiệt đới, Rừng Nam Cát Tiên nổi danh với nhiều cây cổ thụ sinh trưởng bở đặc trưng và lợi thế khí hậu ẩm ướt nơi đây. Rừng Nam Cát Tiên còn là nơi quy tụ hơn 300 loài gỗ quý. Những cây cổ thụ này nằm ẩn sâu bên trong khu rừng. Để tìm ra chúng, bạn phải băng qua những khe suối giữa rừng nguyên sinh rậm rạp. Hệ thống thảm động thực vật cực kỳ đa dạng và phong phú. Có nhiều loại cây chỉ độc duy độc nhất tại rừng, ngoài ra bạn sẽ không thể tìm thấy tại bất cứ nơi đâu trên thế giới…

Từ tháng 12 đến tháng 5 là đẹp nhất để khám phá rừng Nam Cát Tiên. Tại vì vào lúc này trời rất ít mưa, rừng khô ráo nên thuận tiện đi lại khám phá rừng. Từ tháng 6 đến tháng 11 các bạn nhớ xem dự báo thời tiết trước khi đi để tránh ngày mưa bão. Mà tốt nhất không nên tham gia vào thời gian này. Vì mưa ẩm sẽ làm đường trơn trượt nguy hiểm cho việc leo núi.

Hoang sơ Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước) có hệ sinh thái đa dạng, cảnh quan xanh đẹp. Nơi đây rất thích hợp cho những bạn nào thích dã ngoại, trải nghiệm thiên nhiên nguyên sơ với những hoạt động thú vị. Đi du lịch ở đây bạn sẽ có cơ hội để hòa mình vào thiên nhiên. Bạn sẽ được cắm lều ngủ cạnh suối, thức dậy cùng tiếng chim hót. Nơi đây bạn có thể ngắm nhìn thác Đắk Bô, Giếng Trời kỳ vĩ. Có thể nói rằng khu du lịch này có cảnh đẹp nguyên sơ của Đông Nam bộ.

Vườn Quốc gia Bù Gia Mập là khu bảo tồn các nguồn sinh quyển ở miền Đông Nam bộ. Khu du lịch náy có tổng diện tích gần 25.602 ha. Vườn hiện có gần 1.200 loài thực vật, với nhiều cây họ đậu quý hiếm. Ví dụ như: giáng hương, trầm hương, kim giao, cẩm lai, gõ đỏ, và gần 300 giống cây dùng làm thuốc.

Nơi đây thiên nhiên khá hoang sơ nên cũng là nơi cư trú của các loài động vật hoang dã. Có nhiều loài đang thuộc diện bảo tồn như: bò tót, gà tiền mặt đỏ, voi, gấu chó, báo gấm, sói lửa… Và đặc biệt những giống động vật thược bộ linh trưởng hay chọn đây làm nơi cư trú lâu dài. Như: voọc ngũ sắc, vượn đen má vàng, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài, khỉ mặt đỏ…

Bạn nên đi tham quan khám phá vườn quốc gia Bù Gia Mập vào mùa khô. Thời điểm từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau. Vì khi này đường đi sẽ thuận lợi hơn nhưng mặt trái của nó là sẽ khó có thể bắt gặp các loại động vật rừng. Nếu bạn đi vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10. Mưa nhiều nhất tập trung nhiều từ tháng 6 đến tháng 8. Khi ấy đường rừng trơn trượt và có rất nhiều vắt. Khiến cho việc di chuyển của bạn gặp nhiều khó khăn. Nhưng bù lại bạn sẽ được ngắm nhìn các loại động vật rừng.

Núi Bà Rá nằm giữa vùng núi đá nhấp nhô, thuộc phường Sơn Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước.

NÚI BÀ RÁ

Núi Bà Rá không những là điểm khám phá văn hóa địa phương mà còn là một nơi có thắng cảnh đẹp nổi tiếng. Nơi đây với dòng sông Bé chảy quanh co cộng sinh với Thác Mẹ, Thác Mơ, rừng cây… Núi Bà Rá với hệ thực vật đa dạng phong phú. Và được du khách phong tặng là địa danh với nhiều đặc chủng thiên nhiên nhất.

Núi Bà Rá còn nổi danh với hang động rất sâu và rộng. Trong đó phải kể đến là hang Dơi, hang bà Bảy Tuyết sâu. Hệ thống hang động này gắn liền với quân dân cách mạng trong công cuộc giải phòng dân tộc. Ngày nay nơi đây được phát triển hệ thống du lịch mạnh mẻ nhờ vào không khí mát rượi, nước suối trong xanh. Khung cảnh thiên nhiên nơi đây quá hữu tình. Nó hữu tình khi bạn chứng kiến những tia nắng len lõi qua khe đá chiếu vào hang. Tất cả chúng tạo nên sự huyền ảo, uy linh làm cho du khách cảm giác thoải mái, thú vị.

Núi Bà Rá như một khu rừng nguyên sinh rậm rạp với màu xanh tươi mới. Du khách có thể cảm nhận một Bình Phước bao la xanh rì từ trên đỉnh của ngọn núi này. Ở núi còn có rất nhiều dấu tích từ xa xưa của sân bay trực thăng mà người Mỹ xây dựng. Có cả ngọn ăng ten cao gần 50m với cụm miếu thờ thánh mẫu, bà Chúa xứ và đức Phật. Để đến được nơi này, du khách phải leo gần 1.800 bậc tam cấp. Tuy nhiên du khách sẽ không cảm thấy mệt mỏi vì khung cảnh dọc đường đi sẽ làm tan biến mọi mỏi mệt. Không khí mát mẻ của thiên nhiên sẽ lấy lại sinh lực thật nhanh cho du khách.

Bạn nên đi du lịch chỉ để chinh phục rừng núi thì bạn chọn đi vào mùa khô từ tháng 11 – tháng 4 là hợp lý. Lúc này bầu trời trong xanh, cây cối tươi tốt, sông suối chảy hiền hòa. Tất cả tạo nên một khung cảnh đẹp thơ mộng, bạn có thể leo lên bậc đá hay lội suối, đi đường đất băng qua rừng. Trời khô ráo là điểm thuận lợi cho bạn có thể ngắm cảnh ngoài trời hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của vùng đất này.

HỒ TRỊ AN

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên sông Đồng Nai. Hồ được xây dựng để làm nơi trữ nước với mục đích cung cấp cho Nhà máy thủy điện Trị An. Hồ Trị An như một dải lụa êm đềm uốn mình nằm khuất nơi vùng đất hoang sơ ngoại thành. Nơi đây không lạc lõng giữa dòng chảy cuộc sống tấp nập. Nước ở hồ rất trong, gần bờ hồ thì khá là cạn. Cảnh sắc non nước yên bình và hoàn toàn hoang sơ. Đẹp hơn cả là lòng hồ vô cùng rộng lớn và có khoảng 40 hòn đảo nhỏ nhấp nhô trong hồ.

Ngắm hoàng hôn và bình minh bên hồ Trị An.

Không gian hồ thoáng đãng, rộng rãi thích hợp cho việc cắm trại ngắm trời đêm đầy sao. Hoặc đốt lửa trại nướng khoai, nướng vịt đắp bùn… cùng nhau chơi trò chơi và kể chuyện nhau nghe quanh ngọn lửa bập bùng.

Ở Hồ Trị An có rất nhiều chỗ cắm trại, bạn có thể cắm ngay đập hoặc có thể chạy sâu vào đường ven hồ tìm chỗ thích để hạ trại. Nhưng đường đi vào hồ khá tối, nên tranh thủ lúc trời còn sáng. Vào càng sâu sẽ có những chổ cắm trại tuyệt vời.

Bạn có thể chọn địa điểm cắm trại tại vườn điều hoặc gần bờ hồ. Hai điểm này khá lý tưởng vì có mặt bằng rộng rãi, khá thoáng. Ở khu này sẽ thấy mặt trời mọc dần từ dưới nước lên. Ngoài ra, khu này thường có nhiều nhóm tới cắm trại nên đông vui và cũng thấy khá an toàn. Có thể nói đây là một địa danh mới trong làng du lịch Đồng Nai.

Thời tiết ở Đồng Nai khá ôn hòa rất đẹp. Chưa có tỉnh nào mà khí hậu phù họp cho việc đi chơi cắm trại qua đêm như ở đây. Chính vì vậy mà các bạn có thể đến đây cắm trại vào bất kỳ thời gian nào trong năm. Nơi đây mỗi mùa đều có một cái hay của riêng nó. Tuy nhiên nếu đi trải nghiệm hồ nước, bạn nên đến đây vào mùa mưa. Thời điểm này nước trong hồ rất lớn, tha hồ trải nghiệm khám phá.

