Đánh giá an toàn trên hệ thống bản đồ chống dịch COVID-19

Sở Du lịch vừa có văn bản gửi các DN kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện đánh giá an toàn trong phòng chống dịch COVID-19 trên bản đồ chống dịch do Bộ VHTTDL phát động.

Theo Sở Du lịch, các cơ sở lưu trú du lịch phải khẩn trương đăng ký và thường xuyên thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 theo hướng dẫn đã nêu tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL (ngày 9/11/2020) trên hệ thống bản đồ chống dịch. Sở Du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Cách đăng ký và đánh giá an toàn COVID-19 như sau: truy cập vào địa chỉ http://safe.tourism.com.vn để đăng ký tài khoản; đăng nhập hệ thống và thực hiện tự đánh giá an toàn COVID-19 của DN theo “Bảng đánh giá an toàn COVID-19 tại cơ sở lưu trú du lịch” có trong hệ thống. Bảng đánh giá an toàn bao gồm các tiêu chí như: Thực hiện việc đo thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên, người liên hệ làm việc và khách lưu trú, sử dụng dịch vụ; cung cấp đầy đủ khẩu trang và yêu cầu người lao động luôn đeo khẩu trang; người liên hệ làm việc và khách lưu trú, sử dụng dịch vụ phải đeo khẩu trang đúng cách (trừ khi ăn, uống và ở phòng riêng); tại khu vực xếp hàng phải có vạch giãn cách giữa các khách hàng theo quy định; bố trí dung dịch sát khuẩn tại khu vực công cộng; vệ sinh khử khuẩn khu vực công cộng, phương tiện vận chuyển và phòng lưu trú…

MINH HIỀN