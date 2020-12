Ngành du lịch nỗ lực vượt khó

Năm 2020, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt 3,8 triệu lượt, giảm gần 80% so với năm 2019; khách du lịch trong nước giảm gần 50%; tổng thu du lịch cả nước thiệt hại 530 ngàn tỷ đồng (tương đương 23 tỷ USD). So với mặt bằng chung cả nước, mức sụt giảm về lượng khách và doanh thu của BR-VT nằm trong nhóm thấp nhất. Cụ thể, tổng lượt khách đến BR-VT ước đạt 10,862 triệu, giảm 40,15% so với năm 2019, riêng khách quốc tế đạt 179.500 lượt, giảm 64,13% so với năm trước; tổng doanh thu du lịch trong năm đạt 11.929 tỷ đồng, giảm 27,96% so với năm 2019.