Tiếp tục phát huy lợi thế địa lý và điểm đến an toàn

BR-VT đang khởi động nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu, khẳng định điểm đến an toàn để tiếp tục thu hút khách du lịch.

Du khách vui chơi tại Thùy Dương Resort.

ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI

Trong nước việc kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng đang rất chặt chẽ. Đã hơn 50 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 tại cộng đồng. Từ tháng 5 các chuyến bay nội địa, xe lửa, xe khách liên tỉnh, xe buýt được hoạt động trở lại thúc đẩy dần các hoạt động kinh tế-xã hội trở lại bình thường. Hiện tại, tất cả các tỉnh, thành có thế mạnh du lịch cả nước đều khởi động chiến dịch quảng bá, kích cầu với nhiều gói sản phẩm, dịch vụ hấp dẫn. Hoạt động du lịch dần nhộn nhịp hơn. Theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, đây là thời điểm thích hợp để thúc đẩy du lịch trong nước.

Tổng cục Du lịch dự báo với tình hình hiện nay, lượng khách du lịch nội địa năm 2020 sẽ đạt khoảng 60 - 65 triệu lượt. Với khách quốc tế, nếu có thể đón khách vào đầu quý III - 2020 sẽ đạt khoảng 6 - 8 triệu lượt, đón khách vào đầu quý IV có thể đạt 4,5 - 5 triệu lượt. Vì vậy, đẩy mạnh du lịch nội địa trong thời điểm hiện nay là vô cùng quan trọng.

BR-VT có rất nhiều lợi thế, nhất là sự thuận tiện về giao thông, du lịch biển quanh năm, hệ thống cơ sở lưu trú nhiều, đáp ứng nhu cầu của mọi phân khúc khách du lịch, nguồn hải sản, ẩm thực đa dạng. Hơn 1 tháng nay, kể từ khi các hoạt động kinh tế-xã hội bình thường trở lại, du lịch BR-VT cũng chuyển động theo hướng tích cực dần. Khách đi du lịch theo gia đình, nhóm nhỏ chiếm số đông. Bên cạnh đó, khách đoàn đến từ các công ty, xí nghiệp thuộc các KCN trong khu vực Đông Nam bộ đến nghỉ dưỡng, tổ chức hội nghị, hội thảo cũng tăng dần.

Khảo sát tại các khách sạn, KDL trên toàn tỉnh, công suất phòng và lượng khách đang nhích dần. Công suất phòng bình quân cuối tuần của các khách sạn đạt 40-50%. Mới đây, trong buổi làm việc làm việc với lãnh đạo một số bộ ngành, hiệp hội du lịch, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các bộ ngành và địa phương xem xét xây dựng phương án thời gian các kỳ nghỉ lễ, nghỉ hè để tạo điều kiện kích cầu du lịch. Những yếu tố trên mở ra hy vọng cho du lịch hồi sinh.

Du khách “nhí” tắm tại hồ bơi khách sạn Kỳ Hòa (30 Trần Phú, phường 1, TP.Vũng Tàu).

GIẢM GIÁ “KHỦNG” ĐỂ KÍCH CẦU

Nắm bắt thời cơ và lợi thế trên, Hiệp hội Du lịch đã tổ chức vận động các DN du lịch, dịch vụ trên toàn tỉnh tham gia kích cầu để kích thích du lịch. Đến nay đã có hơn 70 DN đăng ký chương trình kích cầu. Đáng chú ý, mức giảm giá kích cầu rất sâu, từ 10 đến 70%, trong đó có nhiều khách sạn 4-5 sao cũng tham gia. Thời gian giảm giá đết hết năm 2020. Các DN cũng cam kết giá giảm nhưng chất lượng dịch vụ tăng, chú trọng tặng thêm dịch vụ và chăm sóc khách chu đáo hơn. “Hiệp hội Du lịch cũng đề nghị Sở Du lịch và các địa phương giám sát hoạt động phục vụ, chăm sóc khách của khối DN du lịch để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp công bố giá một đằng bán một nẻo, bớt xén dịch vụ, cung cấp dịch vụ kém chất lượng… tránh để du khách bức xúc, phàn nàn, khiếu kiện làm ảnh hưởng đến hình ảnh, thương hiệu chung của du lịch tỉnh”, ông Phạm Ngọc Hải, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh cho biết.

Để tạo hiệu ứng lan toả chương trình kích cầu du lịch, trong 2 ngày 5 và 6/6, Hiệp hội Du lịch cũng đã tổ chức famtrip giới thiệu các điểm đến tham quan, danh lam thắng cảnh, khu vui chơi cho giới truyền thông và các công ty lữ hành, đồng thời kết hợp tổ chức họp báo công bố các gói ưu đãi dịch vụ du lịch, giới thiệu tiềm năng du lịch và kế hoạch tổ chức các sự kiện du lịch của tỉnh đến năm 2021.

Tiếp đó, từ nay đến cuối năm, chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá du lịch sẽ được phát sóng trên các kênh VTV, HTV, truyền hình Vĩnh Long, Đài BR-VT và thông tin trên các đầu báo có lượng phát hành cao, tạp chí du lịch, hàng không, báo điện tử, mạng xã hội để du khách có thể biết tất cả chương trình ưu đãi của các DN có uy tín trên địa bàn và dễ dàng lựa chọn chương trình phù hợp. Ngành du lịch cũng tiếp tục kết nối đến, quảng bá đến các thị trường trọng điểm của du lịch BR-VT qua các hội chợ du lịch trong nước, các kênh ký kết hợp tác về du lịch; tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm và nhân lực du lịch BR-VT…

Theo ông Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành có thế mạnh du lịch biển đều kích cầu du lịch bằng các sự kiện truyền thông, khẳng định điểm đến an toàn, ấn tượng, du lịch BR-VT khởi động chiến dịch kích cầu rầm rộ như thế rất ý nghĩa, tạo được tiếng vang, hút du khách về tỉnh. Tuy nhiên, BR-VT cần xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch, các điểm đến phù hợp với thị hiếu, xu hướng mới của du khách. Sau dịch, tâm lý của người dân vẫn còn khá e dè, nên phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông về điểm đến an toàn. Song song với việc khôi phục và phát triển du lịch, BR-VT cũng phải phòng, chống dịch một cách bền bỉ và kiên trì, đảm bảo các quy định, điều kiện về an toàn phòng, chống dịch cho khách du lịch, người lao động và cộng đồng người dân địa phương.

“Bên cạnh đó, các DN phải liên kết lại để tạo ra các gói kích cầu du lịch hấp dẫn, trong đó phải tuân thủ tiêu chí giảm giá nhưng không giảm chất lượng, giữ giá thêm dịch vụ để kích thích ham muốn khám phá, lên đường của du khách”, ông Thọ lưu ý.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG