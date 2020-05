Du lịch đang ấm dần

Sau gần 4 tháng kinh doanh chững lại, những ngày gần gây, nhiều KDL, khách sạn đã khởi sắc hơn về lượng khách, trong đó có sự trở lại của khách đoàn. Dù tần suất chưa dày, quy mô đoàn cũng chưa lớn, nhưng đây là tín hiệu tích cực về sự phục hồi du lịch sau dịch. Để tiếp tục thu hút khách, ngành du lịch và khối DN sẽ tiếp tục “làm nóng” thị trường bằng chuỗi hoạt động kích cầu, quảng bá rầm rộ.

Nhóm khách cao tuổi đến từ TP.Hồ Chí Minh ăn sáng tại Hương Phong-Hồ Cốc Beach Resort.

KHÁCH ĐOÀN ĐANG TRỞ LẠI

Sáng thứ Năm 28/5, chợ Bình Châu (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) đông đúc hơn mọi ngày bởi sự xuất hiện của các đoàn khách du lịch. Họ đa phần là người cao tuổi, đang nghỉ dưỡng tại Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort. Du khách mua khá nhiều đặc sản địa phương, như: cá, mực, tôm, chả cá, rau… Tay xách lỉnh kỉnh hải sản, rau quả tươi từ chợ ra, bà Nguyễn Thị Liên Hoan (TP.Hồ Chí Minh) cho biết, mỗi năm bà về các resort tại khu vực Xuyên Mộc nghỉ dưỡng khoảng 5-6 lần. 4 tháng đầu năm, ảnh hưởng của dịch COVID-19 bà phải tạm hoãn các chuyến du lịch. Gần đây, khi các hoạt động kinh tế-xã hội bình ổn trở lại, Chính phủ cũng khuyến khích người dân đi du lịch để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, bà rủ bạn bè mua tour nghỉ dưỡng Hồ Cốc - Bình Châu - Xuyên Mộc (3 ngày 2 đêm). Theo bà, ngoài khí hậu biển trong lành, yên tĩnh phù hợp với tuổi cao niên, lịch trình tour còn tổ chức cho du khách đi chợ Bình Châu. Đây là cơ hội để bà giao tiếp, cảm nhận nhịp sống, văn hóa đời thường của người dân bản địa. Hơn nữa, hải sản, rau quả ở chợ Bình Châu tươi ngon, giá lại rẻ thích hợp mua về làm quà cho người thân và sử dụng trong nhà. “Tôi mua cá chim, cá thu, mực, chả cá, rau cải… tất cả hơn 20kg. Người bán không nói thách, cân đủ ký lại còn cẩn thận đóng thùng giữ cho hải sản tươi khi biết khách mang đi xa khiến tôi rất hài lòng. Vì vậy lần nào về BR-VT du lịch, tôi cũng không bỏ lỡ lịch đi chợ Bình Châu”, bà Hoan cho hay.

Theo ông La Văn Hưng, Phó Giám đốc Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort, từ đầu tháng 5 đến nay, tuần nào resort cũng đón từ 2 - 3 đoàn khách cao tuổi nghỉ dưỡng vối số lượng hơn 40 người/đoàn, thời gian lưu trú 2 ngày 1 đêm hoặc 3 ngày 2 đêm. Bên cạnh đó, lượng khách đi về trong ngày cũng tăng dần, từ vài chục khách đầu tháng 5, đến gần 500 khách cuối tuần qua.

Các resort, KDL như: Oceanami Villas & Beach club, The Grand Hồ Tràm Strip, Bình Châu Hot Springs, Kiều Anh, Biển Đông… bắt đầu có khách đoàn đến lưu trú, chơi teambuilding, tổ chức hội nghị, ăn uống. Theo bà Nguyễn Thị Thúy, Tổng quản lý Khách sạn Kiều Anh, tuần qua, khách sạn Kiều Anh đón được 2 đoàn khách lưu trú kết hợp tổ chức hội nghị, ăn uống. “Thời gian lưu trú của khách chỉ 1 đêm. Công suất phục vụ cũng chưa bằng một nửa thời điểm trước dịch, nhưng trong bối cảnh du lịch cả nước đang trong quá trình phục hồi thì đây là điều đáng mừng cho chúng tôi”, bà Thúy nói.

Chị Nguyễn Thị Liên Hoan (TP.Hồ Chí Minh) chọn hải sản tại chợ Bình Châu.

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG, QUẢNG BÁ

Khảo sát tại các khách sạn, KDL trên toàn tỉnh, phân khúc khách về BR-VT du lịch, nghỉ dưỡng chủ yếu đến từ TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương do thuận tiện về giao thông và giá bán dịch vụ hiện tại đều rẻ hơn từ 30-50% so với trước dịch. Đại diện nhiều DN nhận định, lượng khách sẽ nhích dần nhờ thời tiết nắng nóng ủng hộ và giá bán dịch vụ du lịch rẻ. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành có thế mạnh du lịch biển đều kích cầu du lịch bằng các sự kiện truyền thông, khẳng định điểm đến an toàn, ấn tượng, du lịch BR-VT cũng cần tổ chức những sự kiện, lễ hội đủ sức tạo tiếng vang, hút du khách về tỉnh.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh, Sở đã làm việc thông qua Hiệp hội Du lịch vận động khối DN du lịch xây dựng những sản phẩm mới, có chất lượng, gia tăng trải nghiệm để kích thích nhu cầu du lịch. Trọng tâm trước mắt sẽ hướng đến các dịch vụ nghỉ dưỡng biển, tham quan du lịch gắn với thiên nhiên, trải nghiệm vui chơi giải trí và thưởng thức ẩm thực… Song song đó, ngành du lịch đã lên lịch trình chuỗi truyền thông, quảng bá, kích cầu du lịch, tập trung đẩy mạnh khai thác khách nội địa từ TP. Hồ Chí Minh, khu vực Đông Nam bộ, miền Tây Nam bộ và phía Bắc. Theo đó, mở màn cho chương trình kích cầu là “Ngày hội Du lịch xanh BR-VT” với các hoạt động đón tiếp đoàn Famtrip gồm các nhà báo, truyền thông, lãnh đạo công ty lữ hành đến tham quan, khảo sát, viết bài giới thiệu và định hướng phát triển du lịch tại BR-VT; họp báo giới thiệu các tour, điểm đến đặc điểm nổi bật, khẳng định cam kết an toàn, uy tín của du lịch tỉnh; công bố các gói kích cầu du lịch với đêm gala nghệ thuật. Tất cả các hoạt động kích cầu, truyền thông, quảng bá du lịch sẽ được phát sóng trên các kênh VTV, HTV, truyền hình Vĩnh Long, Đài BR-VT và thông tin trên các đầu báo có lượng phát hành cao, tạp chí du lịch, hàng không, báo điện tử, mạng xã hội... để du khách có thể biết tất cả chương trình ưu đãi của các DN có uy tín trên địa bàn và dễ dàng lựa chọn chương trình phù hợp.

Du khách nội địa đặt tour nhiều hơn Đại diện các công ty lữ hành cho biết, lượng khách hỏi và đặt tour đang tăng dần. Theo đại diện Vietravel, khách hỏi thăm tour xa, trên 300km bắt đầu nhiều hơn, chủ yếu là nhóm khách trẻ, đi dạng Free & Easy đặt combo xe và dịch vụ phòng khách sạn, tour trọn gói chưa thực sự nhiều. Tại Saigontourist, số khách sử dụng dịch vụ đặt phòng và du lịch tự túc cũng tăng đáng kể. Trong đó, tour biển đảo về Hồ Tràm, Côn Đảo, Phú Quốc có lượng khách tìm kiếm thông tin, đặt phòng, dịch vụ xe nhiều nhất.

Ngoài ra, từ nay đến hết năm 2020, Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch sẽ tăng cường kết nối với Sở Du lịch và Hiệp hội du lịch các tỉnh, thành đã có ký kết hợp tác du lịch với BR-VT, như: Cần Thơ, Bến Tre, Tây Ninh, Bình Phước, Đắk Lắk, Bình Thuận; xem xét tham gia các hội chợ du lịch trong nước; tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm và nhân lực du lịch BR-VT; mở các lớp bồi dưỡng văn minh giao tiếp, tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng…

