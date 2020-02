Thị trấn Pai - níu chân du khách

Trong chuỗi điểm đến khám phá phía bắc Thái Lan, thị trấn Pai (tỉnh Mae Hong Son) chưa được nhiều người quan tâm vì dịch vụ vui chơi, giải trí không nhiều. Thế nhưng, chỉ một lần lạc bước vào Pai du khách sẽ lưu luyến mãi bởi nét yêu kiều, mộc mạc từ chính kiến trúc và cảnh quan thơ mộng nơi đây.

Thị trấn Pai bình yên.

Thị trấn Pai nằm gần biên giới Myanmar, cách Chiang Mai 136km về phía Tây Bắc. Điểm đến này không nằm trong dự định ban đầu của chúng tôi vì Pai rất ít người biết đến. Tuy nhiên, khi tìm hiểu về Pai trên các trang thông tin mạng, tôi rất ấn tượng bởi thiên nhiên hoang sơ, mộc mạc, thôn dã nên quyết định dành trọn 1 ngày khám phá địa danh trên nhân chuyến du lịch tự túc đến 2 tỉnh Chiang Mai-Chiang Rai cùng nhóm bạn.

Để đến Pai, có 2 cách: ngồi máy bay 25 phút từ Chiang Mai (giá vé máy bay khoảng 1.500 bath/người/lượt, khoảng 1.155.000 đồng Việt Nam) và đi đường bộ. Chúng tôi chọn đường bộ, mua tour tham quan Pai 1 ngày với giá 1.200 bath (rẻ hơn 300bath/người so với đi máy bay). Xuất phát từ Chiang Mai lúc 7 giờ sáng, sau hơn 3 giờ ngồi xe, nghỉ chân một trạm dừng giữa đường, vượt 762 con đèo nối tiếp nhau, chúng tôi đến Pai. Trái ngược với sự đông đúc, náo nhiệt của nhiều điểm du lịch của Thái Lan, thị trấn Pai bình yên, duyên dáng và dễ thương đến mức đâu đâu cũng có thể là hậu cảnh cho những bức ảnh lưu niệm.

Điểm đến đầu tiên chúng tôi khám phá là hẻm vực núi Pai Canyon. Gọi là hẻm vực núi nhưng Pai Canyon chỉ là một khu đồi đất đỏ bị xói lở, nứt tách thành các rãnh sâu, bên trên có một con đường mòn nhỏ xíu tựa sống lưng khủng long và vài cây thông vươn cao. Xung quanh chẳng có bất cứ dịch vụ nào, ngoài 1 băng ghế đá cũ cho khách tạo kiểu chụp ảnh nhưng các tour du lịch đến Pai đều đưa khách tham quan địa danh này để ngắm núi rừng, bình minh và hoàng hôn từ trên cao.

Sau 20 phút dừng chân tại Pai Canyon, chúng tôi lên xe tiến vào thị trấn. Theo lời Tommy, hướng dẫn viên bản địa, trước đây Pai là ngôi làng cổ trầm mặc, yên tĩnh của người dân tộc Shan (Thái Lan), chịu ảnh hưởng bởi nền văn hóa Myanmar. Ngày nay, Pai đã khoác lên mình chiếc áo mới khi được tô điểm bởi những ngôi nhà màu sắc vui mắt, những hàng rào trắng ngập đầy hoa và các cửa hàng, công viên, quán xá, biển hiệu ngộ nghĩnh làm nên một Pai riêng biệt, đáng yêu. Ở Pai, đâu đâu cũng thấy những biểu tượng tình yêu và lời yêu thương nhắn nhủ như: Just Pai, Memory in Pai, Pai in love, Pai in my mind kèm hình trái tim, bảy sắc cầu vồng, quả dâu ngọt ngào. Ngay cả đồn cảnh sát cũng gây chú ý với một bảng hiệu trái tim màu hồng. Sự sáng tạo được phát huy một cách cao độ, đầy ngẫu hứng nhưng hòa hợp trong một tổng thể chung, khiến thị trấn nhỏ bình dị trở nên nổi bật, tràn ngập tình yêu và để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Đường sá ở Pai sạch sẽ, không gồ ghề, xe thưa vắng, đi bộ rất an toàn. Với chiếc smart phone trên tay, chúng tôi tha hồ lang thang từ quán cà phê này qua khách sạn kia, cứ thấy cảnh đẹp là sà ngay vào tạo dáng bên chiếc xe cổ màu hồng phấn, chiếc xích đu chơi vơi giữa trời, trái tim khổng lồ kết từ những quả dâu hay lạc vào vườn cổ tích ngập hoa nắng…

Khắp thị trấn có nhiều tiểu cảnh để du khách chụp ảnh lưu niệm.

Một vòng dạo quanh thị trấn, chúng tôi dừng chân tại quán Coffee In Love. Quang cảnh Coffee In Love bao trọn thung lũng Pai, từ đây vừa nghỉ chân, chúng tôi vừa nhâm nhi ly cà phê rang xay tại chỗ, ngắm nhìn làn mây lững lờ trôi êm đềm và thư thái ngắm toàn cảnh Pai.

Mê mẩn cảnh sắc và chụp ảnh nên bữa trưa chúng tôi bắt đầu lúc 14 giờ. Các món ăn đơn giản gồm: gà chiên, thịt kho, mướp xào, canh cải thảo ăn với cơm trắng. Ai cũng ăn thật nhanh để tranh thủ thời gian ghé thêm nhiều điểm khác nữa như: ngôi nhà trên cây, trekking, cưỡi voi, đi bè vượt thác trên sông Pai…

Khoảng 16 giờ, khi ánh nắng nhạt dần, chúng tôi cũng thấm mệt sau một ngày di chuyển không ngơi nghỉ. Lúc này Tommy thông báo lịch trình tour cũng đã kết thúc, đề nghị mọi người tập trung lên xe về lại Chiang Mai.

Một ngày ở Pai dù không đủ để đánh giá mọi điều nhưng thiên nhiên thanh bình và công sức, nỗ lực của những người làm du lịch nơi đây để tạo ra một thị trấn nhỏ xinh với những căn nhà hồng-xanh-tím vui mắt nối tiếp nhau, những giàn hoa rực rỡ trong nắng, những góc ngồi ăn sáng dễ thương, khu vườn xích đu sắc màu, thùng thư ngộ nghĩnh… theo cách riêng nhưng gây nhớ nhung với du khách. Chắc chắn không chỉ mình tôi, ai một lần đến Pai đều mong quay lại để phải lòng Pai thêm nhiều lần nữa.

Bài, ảnh: MINH HIỀN