Các tour hành hương vắng khách

Đầu năm hành hương về các điểm du lịch tâm linh là thói quen của nhiều người Việt. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Conora, nhiều người hủy tour để bảo đảm an toàn sức khỏe.

Cảnh vắng lặng dù gần đến ngày Rằm tháng Giêng tại Phước Hải tự (38 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vũng Tàu).

Những ngày gần đây, do lo ngại bởi ảnh hưởng của dịch Corona, du khách đã hạn chế du lịch và hạn chế đến các điểm du lịch về nguồn, du lịch tâm linh. Ghi nhận tại các DN lữ hành trên địa bàn tỉnh cũng cho thấy, nhiều khách đã hủy tour vì lo ngại dịch bệnh. Bà Phạm Thị Ngọc Dung, Phó Giám đốc Vietravel Chi nhánh Vũng Tàu (150, Trương Công Định, TP. Vũng Tàu) cho hay, tính đến ngày 4/2, 200 khách đã đặt tour du lịch đến các nước: Trung Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Hàn Quốc và tuyến du lịch hành hương miền Bắc, Đà Nẵng đã hủy tour; 40 khách đã chuyển hướng đến các thị trường chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh như các tour miền Tây, miền Trung, Tây Nguyên, Mỹ, Canada, châu Âu, Úc, New Zealand…

Chị Đàm Thiên Lý (33 Bacu, TP. Vũng Tàu) cùng một số người bạn đã đăng ký tour hành hương đi tuyến miền Bắc gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Quảng Ninh, khởi hành trong tháng 2 qua Vietravel Chi nhánh Vũng Tàu. Tuy nhiên, lo ngại trước dịch bệnh Corona, chị Lý cùng nhóm bạn đã hủy tour.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Dung, từ ngày 23/1, Vietravel đã chủ động tư vấn cho du khách và hủy toàn bộ tour đến Trung Quốc và ngược lại (thời gian khởi hành đến hết tháng 2/2020) với số lượng gần 100 đoàn, tương đương hơn 2.000 khách. “Đối với tuyến du lịch Trung Quốc, nhân viên Vietravel tư vấn cho khách chuyển sang các thị trường an toàn hơn. Trường hợp khách không chọn được tour phù hợp, Công ty sẽ hoàn lại 100% tiền. Với các tuyến còn lại, việc hoàn tiền cho khách phụ thuộc ngày khách báo hủy so với ngày khởi hành và một số lưu ý với hành trình tour. Tuy nhiên, do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Vietravel đã tích cực làm việc với các hãng hàng không, các đối tác dịch vụ đề nghị giảm thiểu chi phí phạt hủy đến mức thấp nhất cho khách hàng”, bà Phạm Thị Ngọc Dung thông tin thêm.

THI PHONG