Diễn tập công tác bầu cử trong tình huống dịch COVID-19 phức tạp

Sáng 15/5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Học tập cộng đồng phường Long Tâm (TP. Bà Rịa), Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh tổ chức diễn tập công tác bầu cử theo tình huống giả định là dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh; ông Trần Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) Phòng, chống COVID-19 tỉnh cùng lãnh đạo BCĐ Bầu cử, UBBC, BCĐ Phòng, chống COVID-19, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tham dự buổi diễn tập.

Trong buổi diễn tập, các thành viên của Tổ bầu cử số 7, phường Long Tâm đã thực hiện công tác bầu cử theo 2 tình huống giả định.

Thành viên Tổ bầu cử được kiểm tra thân nhiệt trước khi làm nhiệm vụ trong tình huống thứ nhất của buổi diễn tập.

Thứ nhất là, trong ngày bầu cử, phường Long Tâm có các ca nhiễm COVID-19 và đang tiến hành giãn cách xã hội. Các thành viên Tổ bầu cử và cử tri lúc này đều tuân thủ nghiêm việc đeo găng tay, khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước và sau khi bầu cử. Cử tri đến bỏ phiếu đều giãn cách 2m theo quy định.

Cử tri khi thực hiện bỏ phiếu tuân thủ việc đeo khẩu trang và giãn cách trong tình huống thứ nhất của buổi diễn tập.

Thứ hai là, tuy chưa có ca nhiễm COVID 19, nhưng trong ngày bầu cử, có cử tri đến bỏ phiếu xuất hiện triệu chứng ho, sốt cao. Lực lượng chức năng đã khẩn trương đưa cử tri này đi cách ly tạm thời; kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa đến Trung tâm Y tế để kiểm tra sâu, xét nghiệm COVID-19. Đồng thời, lực lượng y tế, công an, quân đội cũng tiến hành phun xịt khử trùng, bảo đảm an ninh, an toàn địa điểm bầu cử.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đối với cử tri có biểu hiện ho, sốt trong tình huống thứ hai của buổi diễn tập.

Phát biểu về buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các đồng chí Trưởng BCĐ Bầu cử, Chủ tịch UBBC và Giám đốc Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố đã có mặt đông đủ tại buổi diễn tập để nắm bắt quy trình, cách thức tiến hành để tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện tại địa phương.

Nhân viên y tế phun xịt khử trùng địa điểm bầu cử khi cử tri có biểu hiện ho, sốt trong tình huống thứ hai của buổi diễn tập.

Về nội dung buổi diễn tập, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận đánh giá các phương án bầu cử khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã được xây dựng cụ thể, chi tiết. Các bước thực hiện bầu cử ở tình huống thứ nhất triển khai tốt, đúng quy định.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh Mai Ngọc Thuận lưu ý, ở tình huống thứ hai, cử tri mới chỉ có biểu hiện ho, sốt, chưa xác định nhiễm COVID-19 nên các bước xử lý cần phải thật bình tĩnh và chính xác. Qua đó, giảm nguy cơ lây lan dịch nhưng cũng không gây hoang mang cho cử tri ở Tổ bầu cử và người dân xung quanh.

Tin, ảnh: PHÚ XUÂN - NHẬT LINH