Sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh trong ngày bầu cử

Sáng 14/5, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ triển khai và các giải pháp bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại cuộc họp.

4 PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử (UBBC) tỉnh cho biết, các cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) vận động bầu cử của ứng cử viên ĐBQH và HĐND các cấp đã được thực hiện bằng các hình thức trực tuyến và trực tiếp. Các hội nghị TXCT đã được tổ chức chu đáo, bảo đảm các thành phần tham dự và an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19. UBBC tỉnh đã chuẩn bị 4 phương án và 1 tình huống chủ động phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử.

Cụ thể, 4 phương án gồm: Bầu cử ở các địa phương không có dịch; Bầu cử ở các địa phương có dịch; Bầu cử ở các khu cách ly tập trung; Bầu cử ở các bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19. Tỉnh cũng đã xây dựng các bước xử lý 1 tình huống là: có cử tri bị sốt, ho, khó thở trong qua trình bỏ phiếu. Dự kiến, ngày 15/5, UBBC tỉnh sẽ tổ chức diễn tập phòng, chống dịch COVID-19 trong ngày diễn ra bầu cử với các tình huống: xuất hiện ca bệnh trong cộng đồng và có cử tri ho, sốt trong quá trình tham gia bầu cử.

“Bên cạnh đó, để triển khai 4 phương án, 1 tình huống kể trên, đồng thời hướng dẫn kiện toàn, bổ sung thành viên tham gia tổ chức phụ trách bầu cử, UBBC tỉnh sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến của UBBC tỉnh với UBBC cấp huyện, cấp xã và các tổ bầu cử vào sáng 17/5 nhằm hướng dẫn cụ thể và quán triệt một số công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trong tình hình phải tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19”, ông Mai Ngọc Thuận nhấn mạnh.

Toàn tỉnh có 8 cơ sở cách ly tập trung và 1 cơ sở y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, bao gồm: Ký túc xá Trường Trung cấp Y tế tỉnh đang cách ly 122 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 (ấp Tây, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa); Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh đang cách ly 77 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 (ấp Tây, xã Hòa Long); Ký túc xá Trường CĐ Vabis (TX.Phú Mỹ) đang cách ly 348 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 9 (khu phố Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ); khách sạn Hoa Phượng Đỏ (TP. Vũng Tàu) đang cách ly 92 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 3 (khu phố 4, phường 8); khách sạn Ngọc Hân (TP. Vũng Tàu), đang cách ly 20 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 4 (khu phố 4, phường 8); khách sạn Cao su đang cách ly 42 người, thuộc khu vực bỏ phiếu số 1 (khu phố 1, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu); khách sạn Hà Sơn, đang cách ly 9 người thuộc khu vực bỏ phiếu số 1 (khu phố 1, phường 11, TP. Vũng Tàu); khách sạn Minh Đạm đang cách ly 27 người nước ngoài có 5 cử tri phục vụ, thuộc khu vực bỏ phiếu số 27 (khu phố Hải Sơn, TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ). Cơ sở điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Long Điền hiện đang điều trị cho 27 người thuộc khu vực bỏ phiếu số 6 (Đình thần An Thạnh thuộc ấp An Thạnh, xã An Ngãi).

Đối với những khu vực bầu cử có cơ sở cách ly tập trung và điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 kể trên, UBBC tỉnh bố trí từ 3-5 người là nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ trong khu cách ly tập trung để bổ sung tham gia thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu có cơ sở cách ly. Trên cơ sở số lượng thành viên tổ bầu cử hiện có, UBND cấp xã ban hành quyết định thay thế, bổ sung thành viên tổ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu nơi có cơ sở cách ly tập trung để vừa bảo đảm đủ số lượng theo quy định của Luật Bầu cử (không quá 21 người), vừa đáp ứng yêu cầu của công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn.

Ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBBC tỉnh đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ thành viên của 814 Tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh.

XÉT NGHIỆM 14.652 THÀNH VIÊN CỦA 814 TỔ BẦU CỬ

Tại cuộc họp, ông Mai Ngọc Thuận đề xuất xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ 14.652 thành viên của 814 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh nhằm bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử 23/5 tới.

Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận và thống nhất với đề xuất của UBBC tỉnh về các phương án, tình huống phòng, chống dịch; xét nghiệm COVID-19 cho các thành viên của 814 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đánh giá, thời gian qua, tỉnh đã thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch COVID-19. BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã kịp thời khảo sát, bổ sung các khu cách ly tập trung ở các địa phương với sức chứa hơn 14 ngàn người để dự phòng, sẵn sàng đưa vào sử dụng khi có tình huống xấu xảy ra. Đồng thời, đã gấp rút rà soát toàn bộ cơ sở vật tư y tế để cung cấp cho các địa phương nhằm bảo đảm nguyên tắc phòng dịch “4 tại chỗ”.

“Trong thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục quyết liệt thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Các cấp, các ngành siết chặt các chốt kiểm tra trên các tuyến quốc lộ giáp ranh với các tỉnh, thành phố; ráo riết kiểm tra các cơ sở lưu trú, du lịch; triển khai tuyên truyền, vận động, khuyến cáo các KCN và DN sử dụng nhiều lao động cần làm tốt công tác phòng, chống dịch, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch, nhất là về các mô hình hay, cách làm tốt; đặc biệt là mô hình hơn 2.000 tổ giám sát cộng đồng ở các địa phương…”, Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo.

Ông Phạm Viết Thanh cũng nhấn mạnh cần ưu tiên theo dõi, kiểm tra phòng dịch COVID-19 nhằm bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công. Bí thư Tỉnh ủy đồng ý với đề xuất của UBBC tỉnh về 4 phương án chủ động phòng, chống dịch trong thời gian bầu cử và chủ trương xét nghiệm COVID-19 cho 14.652 thành viên của 814 tổ bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bài, ảnh: HUYỀN TRANG