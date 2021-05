Chủ động các phương án bảo vệ an toàn cho cuộc bầu cử

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa là diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) bảo vệ các mục tiêu quan trọng, góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Vùng 2 Hải quân huấn luyện chuyển trạng thái SSCĐ bảo vệ cao điểm đợt bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chúng tôi đến Lữ đoàn 167 - Vùng 2 Hải quân trong lúc đơn vị đang huấn luyện chống kẻ gian đột nhập. Khắp đơn vị vang lên những hồi còi báo động gấp gáp. Chỉ ít phút sau tín hiệu báo động tại khu vực cổng gác, cán bộ, chiến sĩ đã nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí tiến công. Từng tổ khẩn trương tiếp cận các vị trí phục kích, nghi binh lừa địch theo nhiệm vụ được phân công. Chiến thuật vừa tuyên truyền vận động, vừa áp sát mục tiêu để khống chế đối tượng được thực hiện một cách nhuần nhuyễn. Chỉ trong chớp nhoáng, những kẻ đột nhập đều bị bắt sống, bảo đảm mục tiêu an toàn.

Trung tá Triệu Thanh Tùng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 cho biết, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đang đến rất gần. Do vậy, ngoài việc dự kiến tình huống và chỉ đạo luyện tập theo từng khung, từng đơn vị, Lữ đoàn 167 đã yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý vũ khí, khí tài, trang bị; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến; chuẩn bị hệ thống thông tin đồng bộ, thông suốt, sẵn sàng cơ động, tham gia xử lý có hiệu quả các tình huống; tăng cường tuần tra, canh gác bảo vệ chặt chẽ các mục tiêu quan trọng…, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, nhất là trên hướng biển. Nhờ đó, 100% cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉ thị về công tác SSCĐ, 100% cơ quan, đơn vị đã chủ động rà soát, bổ sung, hoàn thiện và luyện tập thuần thục các phương án SSCĐ; chuẩn bị sẵn sàng về con người, phương tiện và các loại cơ sở vật chất.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo Phòng Tham mưu và các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử, tăng cường nắm chắc tình hình trên không, nội địa và các địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. LLVT tỉnh phối hợp với lực lượng công an và các lực lượng đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để ứng phó với sự cố, tình huống phức tạp, không để xảy ra điểm nóng, hoặc bị động, bất ngờ. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chỉ đạo phát huy vai trò của lực lượng 47 (lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng) các cấp trong ngăn ngừa, đấu tranh phản bác, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá cuộc bầu cử.

Đại úy Lê Đức Mười, Chính trị viên Đại đội Trinh sát cho biết, sau khi nhận chỉ thị của cấp trên phân công nhiệm vụ bảo vệ vòng trong một số mục tiêu quan trọng, đơn vị đã xây dựng các giáo án huấn luyện, các phương án luyện tập cơ động, SSCĐ. Đồng thời, phối hợp với đơn vị liên quan rà soát, chuẩn bị các phương án cơ động bảo vệ tốt các mục tiêu, góp phần bảo vệ thành công sự kiện trọng đại của đất nước.

Xác định địa bàn biên giới luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định trong dịp trước, trong và sau bầu cử, 100% quân số các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cửa khẩu, cảng biển, cửa sông, cửa lạch; bám nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng xấu lợi dụng tuyên truyền, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm chống phá cách mạng Việt Nam, các vấn đề liên quan đến hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đồng thời, các đơn vị biên phòng cũng đã tích cực tuyên truyền đến ngư dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử.

Ngư dân Trần Văn Cảnh (TT.Long Hải, huyện Long Điền) chia sẻ: “Nhờ các cán bộ biên phòng xuống tận tàu tuyên truyền, tôi đã hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Ngày bầu cử, chúng tôi sẽ sắp xếp thời gian để thực hiện quyền công dân của mình, lựa chọn những người đủ đức, đủ tài để bầu vào cơ quan quyền lực Nhà nước, đại diện cho tiếng nói, nguyện vọng của nhân dân”.

Với sự chuẩn bị chu đáo của LLVT tỉnh và các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ SSCĐ, tin rằng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh sẽ diễn ra an toàn, thành công.

