Phát triển bền vững dựa trên 4 trụ cột kinh tế

• Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí

• Tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Thọ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP. Bà Rịa).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cùng dự Đại hội còn có đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, Anh hùng LLVTND, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 347 đại biểu, đại diện cho hơn 42 ngàn đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Đọc Diễn văn khai mạc Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đứng thứ 3 cả nước và luôn là tỉnh trong top đầu cả nước về đóng góp ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được tăng cường. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng tiếp tục được củng cố. (Mời bạn đọc xem toàn văn Diễn văn khai mạc Đại hội trên trang 3 số báo hôm nay)

Trình bày tóm tắt Báo cáo Chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định: Nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh đất nước và địa phương có nhiều thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, tận dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, GRDP trừ dầu khí tăng bình quân 6,10%/năm. GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 6.903 USD. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,36%/năm. Hệ thống cảng biển có sự chuyển biến mạnh mẽ, dịch vụ hậu cần cảng được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Du lịch tạo được sức hút với các nhà đầu tư lớn. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt 22,1 tỷ USD. Nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo chuyển biến rõ nét ở các vùng nông thôn. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Tính năng động của bộ máy, sự minh bạch, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục của nhà đầu tư và DN được nâng lên. Số lượng DN tăng 49,3%, đóng góp cho ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động. Tổng thu ngân sách khoảng 384.830 tỷ đồng và là địa phương luôn đứng top đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia. Đáng chú ý, cơ cấu nguồn thu thay đổi theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa đạt 154.862 tỷ đồng, chiếm 40,24% và vượt cao so với thu từ dầu khí. Tỉnh đã thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 0,8%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng.

Báo cáo cũng chỉ rõ, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; công suất khai thác cảng container còn thấp so với thiết kế; chưa có nhiều sản phẩm mới về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông kết nối vùng còn chậm; vẫn còn các điểm đen về môi trường, ô nhiễm trong nông nghiệp, nông thôn chưa được khắc phục; chất lượng y tế, giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa rõ nét, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; chỉ số xếp hạng cải cách hành chính ở một số đơn vị so với toàn tỉnh còn thấp…

Đại hội cũng được nghe Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. Với tinh thần tự phê bình và phê bình nghiêm túc, Báo cáo thẳng thắn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, từ đó rút ra những kinh nghiệm trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện quy chế làm việc và đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành; đồng thời đề ra những giải pháp khắc phục trọng tâm và phương hướng phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư biểu dương, ghi nhận, chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, Nhân dân tỉnh BR-VT đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tin tưởng Đảng bộ, quân và dân tỉnh BR-VT sẽ phát huy truyền thống lịch sử, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý chí phấn đấu, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội đề ra; hoàn thành mục tiêu phát triển BR-VT thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. (Mời bạn đọc xem toàn văn Phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hòa Bình trên trang 4, 5 số báo hôm nay)

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 48 đồng chí. Đại hội cũng tiến hành lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

• Ngày 25/9, Đại hội tiếp tục ngày làm việc thứ 3 và bế mạc với các nội dung: Công bố kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025; Bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn Đại biểu dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại Biểu Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025…

NHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ