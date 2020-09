Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ biển vững mạnh

Nhiều năm qua, LLVT tỉnh luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) biển ngày càng vững mạnh, đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng, nâng cao trình độ nhận thức, khả năng sẵn sàng chiến đấu. Qua đó vừa góp phần phát triển kinh tế-xã hội địa phương, vừa tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

VỪA ĐÁNH BẮT, VỪA BẢO VỆ NGƯ TRƯỜNG

Lực lượng DQTV biển TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ hỗ trợ ngư dân đưa thuyền thúng vào bờ để tránh trú bão.

BR-VT nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có 4 huyện, thành phố ven biển (Vũng Tàu, Đất Đỏ, Xuyên Mộc, Long Điền) và 1 huyện đảo Côn Đảo; có bờ biển dài hơn 300km và vùng biển rộng trên 100.000km2, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, như: dầu khí, thủy hải sản, điện năng, nông - lâm ngư nghiệp, du lịch và dịch vụ cảng biển. Hệ thống giao thông trên các tuyến ven biển gắn liền với quốc lộ được kết nối liên hoàn các tỉnh: Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, đồng thời là địa bàn chiến lược về QP-AN, thế trận phòng thủ vững chắc trên hướng biển của Quân khu 7.

Xác định DQTV biển là lực lượng quan trọng, vừa tham gia sản xuất, vừa đóng góp tích cực cho nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 04/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân tự vệ hoạt động trên biển”, những năm qua, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, LLVT chú trọng xây dựng lực lượng DQTV biển vững mạnh, rộng khắp.

Thực hiện chỉ đạo này, 100% các Chi bộ Quân sự của 26 xã, phường, thị trấn ven biển hàng năm đều tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương dựa trên cơ sở tàu, tổ, đội đánh bắt hải sản của ngư dân để xây dựng kế hoạch, từ đó rà soát, xem xét kết nạp những thanh niên có việc làm ổn định, nhiệt tình, năng nổ với công tác quốc phòng, có uy tín trong nhân dân và dòng họ để đưa vào lực lượng DQTV biển. Đến nay, tổng số DQTV biển chiếm 2% số DQTV toàn tỉnh.

Với vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động trên biển, lực lượng DQTV biển không chỉ bám biển khai thác hải sản, tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển đảo, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, gắn lao động sản xuất, phát triển kinh tế với giữ vững an ninh trật tự trên biển, đồng thời luôn là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho ngư dân khi tham gia đánh bắt xa bờ gặp tình huống bất trắc trên biển. Đơn cử như hồi đầu tháng 8 vừa qua, trong lúc đánh bắt cá tại vùng biển thuộc tỉnh BR-VT, tàu cá TG 91297 TS (TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bị sóng đánh chìm dần, cả 9 thuyền viên trên tàu đã được tàu cá BV 91969 TS do ông Nguyễn Cao Sơn (xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) làm thuyền trưởng, trên tàu có 2 thuyền viên là DQTV biển cứu và bàn giao cho Đồn Biên phòng Phước Tỉnh.

BẢO VỆ CHỦ QUYỀN BIỂN, ĐẢO

Lực lượng DQTV biển TP.Vũng Tàu tuyên truyền cho ngư dân về các chính sách QP-AN gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Xuất phát từ tình hình phức tạp trên biển đảo, Bộ CHQS tỉnh luôn chủ động phối hợp với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức huấn luyện DQTV biển về phương pháp ngăn chặn những phương tiện xâm phạm chủ quyền biển, đảo; hình thức cứu hộ, cứu nạn; đặc điểm nhận diện phương tiện vi phạm pháp luật; kỹ năng tuyên truyền cho ngư dân về biển, đảo Việt Nam… theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Trong thời gian huấn luyện, lãnh đạo Bộ CHQS và các địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên giúp anh em an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt nội dung, chương trình theo kế hoạch. Nhờ đó mà hàng năm, quân số DQTV biển tham gia huấn luyện luôn đạt trên 95%, qua kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trong đó 80% khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng DQTV còn được học tập đầy đủ các quy định pháp luật về biển, đảo như Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và một số văn bản có liên quan đến lĩnh vực biển. “Những kiến thức, kỹ năng mà mình được huấn luyện sẽ giúp ích cho anh em ngư dân trong quá trình tham gia đánh bắt trên biển, vừa phục vụ kinh tế cho gia đình, vừa phát huy được vai trò của một công dân miền biển trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo”, anh Ngô Quốc Hùng, DQTV biển xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Tâm Hùng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết, nhằm phát huy hiệu quả của lực lượng DQTV biển, Bộ CHQS tỉnh sẽ tập trung duy trì và nâng cao chất lượng công tác xây dựng, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội dung bồi dưỡng, tập huấn, huấn luyện; bảo đảm chế độ, chính sách theo quy định. Đồng thời tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ thêm kinh phí, phụ cấp cho lực lượng DQTV biển; tích cực thăm hỏi, động viên những gia đình DQTV biển có hoàn cảnh khó khăn để động viên, khuyến khích lực lượng DQTV biển an tâm vươn khơi bám biển, phát huy tốt trách nhiệm trong tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài, ảnh: NHÂN ĐOÀN