DIỄN VĂN KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP. Bà Rịa).

Báo Bà Rịa - Vũng Tàu trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tại phiên khai mạc.

Đại biểu dự Đại hội.



Kính thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu khách mờiKính thưa đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Thưa Đoàn chủ tịch Đại hội

Thưa toàn thể đại biểu Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong không khí tưng bừng phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước đang thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị.

Hôm nay, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là sự kiện rất quan trọng trong đời sống chính trị của Đảng bộ, chính quyền, dân, quân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi nhiệt liệt chào mừng toàn thể các đồng chí đại biểu về dự Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh BR-VT.

Tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về dự và trực tiếp chỉ đạo Đại hội.

Trân trọng chào đón các đại diện Trung ương:

- Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;

- Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp;

- Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương;

- Đồng chí Phạm Thị Sơn, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng;

- Đồng chí Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7;

- Đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương;

- Đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Vân, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương;

- Đồng chí Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Các lãnh đồng chí lãnh đạo các Tổng cục, Cục, Vụ của các cơ quan Trung ương.

Trân trọng và nồng nhiệt chào đón các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, bí thư, phó bí thư tỉnh ủy, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí ủy viên ban thường vụ, tỉnh ủy viên qua các thời kỳ đã đến dự, động viên và mang đến Đại hội những tình cảm, sự quan tâm sâu sắc của thế hệ đi trước với sự nghiệp xây dựng Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày càng giàu mạnh.

Đặc biệt, Đại hội nhiệt liệt chào mừng 347 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 43 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh , tiêu biểu thật sự cho đạo đức, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo và sự đoàn kết, thống nhất cả về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Đại hội chào mừng các đồng chí phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình của Trung ương, địa phương đã đến dự, đưa tin, tuyên truyền và cổ vũ cho Đại hội.

Đại hội xin trân trọng cám ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc của các đồng chí đối với Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Trong 5 năm qua, phát huy truyền thống Cách mạng hào hùng của địa phương với tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp của tỉnh đã đoàn kết một lòng, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng và toàn diện trên các lĩnh vực. Kinh tế của tỉnh luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước; luôn là tỉnh đứng tốp đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia; nhiều dự án lớn được khởi công xây dựng, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường đầu tư. Các hoạt động văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của Nhân dân được không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được tăng cường, củng cố; cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, phục vụ Nhân dân. Việc kiểm tra, giám sát được quan tâm có trọng tâm, trọng điểm. Công tác dân vận, nắm tình hình Nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước tiếp tục được củng cố.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị Đại hội nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, dân và quân, cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý!

Thưa toàn thể Đại hội!

Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo thêm thế và lực mới, mở ra thời cơ, vận hội mới, để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bứt phá đi lên. Trên chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua. Vì vậy, để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu dự Đại hội quan tâm các nội dung sau:

Thứ nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính Đảng, tính chiến đấu, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, có chất lượng và có trách nhiệm vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện dự thảo trình Đại hội đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thứ hai, phát huy dân chủ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền bầu cử của đại biểu dự Đại hội, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trí tuệ, năng lực vượt trội trong lãnh đạo, quản lý để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bảo đảm đủ số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ khả năng hoàn thành tốt những nhiệm vụ quan trọng mà Đại hội tin tưởng, đặt trọn niềm tin và giao phó.

Thứ ba, chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy chế, quy định của Đại hội trong thảo luận, đề cử, ứng cử, bầu cử để bảo đảm cho Đại hội của chúng ta thật sự tiêu biểu về trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất cả về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ. Xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn tỉnh.

Với niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, kế thừa, phát huy sự đoàn kết thống nhất của Đảng bộ và niềm tin vào tương lai phát triển của mảnh đất giàu tiềm năng này, với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển" thay mặt Đoàn chủ tịch, tôi tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Kính chúc các đồng chí lãnh đạo Trung ương, đại biểu khách quý và toàn thể Đại hội luôn mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!