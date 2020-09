Khai mạc trọng thể Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025

* GRDP CỦA BR-VT ĐỨNG THỨ 3 CẢ NƯỚC

Sáng 24/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (TP.Bà Rịa).

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đại hội có chủ đề “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của nhân dân; tiếp tục phát triển Bà Rịa - Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao”.

Đoàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao dự và chỉ đạo Đại hội.

Lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo tỉnh tham dự Đại hội.

Cùng dự còn có đại diện các Ban Đảng, Bộ, Ngành Trung ương; các bậc lão thành cách mạng, Mẹ VNAH, AHLLVTND, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 347 đại biểu, đại diện cho gần 43 ngàn đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao thăm hỏi Đại tá, Anh hùng LLVTND Nguyễn Văn Tàu nhân dịp về dự Đại hội.

Mẹ VNAH Trần Thị Lưỡng và Mẹ VNAH La Thị Biên dự Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đọc diễn văn khai mạc.

Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

Diễn văn nhấn mạnh: Trong 5 năm qua, kinh tế của tỉnh luôn duy trì phát triển, khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô GRDP đứng thứ 3 cả nước và luôn là tỉnh nằm trong top đầu cả nước về đóng góp ngân sách. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường. An sinh xã hội được chăm lo, đời sống của nhân dân không ngừng nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Quan hệ đối ngoại được mở rộng và hiệu quả hơn. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên tiếp tục được củng cố. Những thành quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, tạo thêm thế và lực mới để tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát triển bứt phá. Tuy nhiên, chặng đường phía trước còn không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo để vượt qua.

Ông Nguyễn Minh Ninh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh dự Đại hội.

Để Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, đồng chí Phạm Viết Thanh đề nghị các đại biểu dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực tham gia đóng góp ý kiến tâm huyết, có chất lượng vào Dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương trình Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Dự thảo trình Đại hội Đại biểu lần thứ VII của Đảng bộ tỉnh; sáng suốt lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có trí tuệ, năng lực vượt trội trong lãnh đạo, quản lý để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII và bầu vào Đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; chấp hành nghiêm túc các nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt của Đảng, các quy chế, quy định của Đại hội trong thảo luận, đề cử, ứng cử, bầu cử để bảo đảm cho Đại hội thật sự tiêu biểu về trí tuệ, sự đoàn kết thống nhất về ý chí và hành động của toàn Đảng bộ, xứng đáng với sự kỳ vọng, tin tưởng của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhân dân và cộng đồng DN trong toàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khẳng định, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong bối cảnh đất nước và địa phương có nhiều thời cơ thuận lợi, tuy nhiên, cũng có không ít khó khăn, thách thức đan xen: Tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, khó lường; giá dầu liên tục giảm ảnh hưởng đến thu ngân sách; hệ thống hạ tầng kết nối chậm đầu tư, phát triển đồng bộ; nguồn vốn đầu tư hạ tầng hạn chế; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp; đặc biệt, dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương.

Toàn cảnh Đại hội.

Trong bối cảnh đó, toàn Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương, nỗ lực vượt qua khó khăn, tranh thủ thời cơ, tận dụng và khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn tiếp theo.

Kết quả nhiệm kỳ 2015-2020, quy mô nền kinh tế và thu nhập bình quân đầu người tăng lên. GRDP trừ dầu khí tăng bình quân 6,10%/năm. GRDP trừ dầu khí bình quân đầu người đạt 6.903 USD. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Công nghiệp phát triển theo hướng bền vững, có chọn lọc, tiếp tục duy trì vai trò là ngành động lực, đóng góp lớn nhất trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 8,36%/năm. Hệ thống cảng biển có sự chuyển biến mạnh mẽ, dịch vụ hậu cần cảng được quan tâm đầu tư và đạt kết quả tích cực. Du lịch tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư lớn. Các ngành dịch vụ phát triển đa dạng, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng tốt nhu cầu xã hội. Thị trường xuất khẩu được mở rộng, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá, đạt 22,1 tỷ USD. Nông nghiệp được tập trung phát triển theo hướng công nghệ cao. Chương trình xây dựng nông thôn mớitạo chuyển biến rõ nét ở các vùng nông thôn. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện. Tính năng động của bộ máy, sự minh bạch, hiệu quả trong giải quyết các thủ tục của nhà đầu tư và doanh nghiệp được nâng lên. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 233.162 tỷ đồng. Số lượng doanh nghiệp tăng 49,3%, đóng góp cho ngân sách tăng 55,11%, giải quyết việc làm cho 119.806 lao động. Công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, bảo vệ môi trường được tăng cường và có chuyển biến rõ nét. Tổng thu ngân sách khoảng 384.830 tỷ đồng, luôn đứng top đầu cả nước về đóng góp ngân sách quốc gia. Cơ cấu nguồn thu thay đổi theo hướng bền vững, tỷ trọng thu nội địa vượt cao so với thu từ dầu khí, thu nội địa đạt 154.862 tỷ đồng, chiếm 40,24%. Ưu tiên chi cho đầu tư phát triển và mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Trong tổng chi ngân sách 84.565 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển chiếm 48,62%. Thực hiện đầy đủ các chính sách an sinh. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tỉnh còn 0,8%, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng được đặc biệt chú trọng. Các cấp uỷ đảng đã phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành quả đạt được vẫn còn những hạn chế như: Một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch; công suất khai thác cảng container còn thấp so với thiết kế; chưa có nhiều sản phẩm mới về du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm về giao thông kết nối vùng còn chậm; vẫn còn các điểm đen về môi trường, ô nhiễm trong nông nghiệp, nông thôn chưa được khắc phục; chất lượng y tế, giáo dục chưa đáp ứng được yêu cầu; chuyển dịch cơ cấu lao động chưa rõ nét, chất lượng lao động chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn; công tác bồi thường giải phóng mặt bằng còn gặp khó khăn; chỉ số xếp hạng cải cách hành chính ở một số đơn vị so với toàn tỉnh còn thấp…

