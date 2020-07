Kinh tế tăng trưởng khá và ổn định

Sáng 16/7, tại Hội trường Thành ủy Vũng Tàu, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP. Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc.

Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT và đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Phạm Quang Khải, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh (bên trái), nguyên Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Văn Trình, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy tham dự Đại hội.

Các đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao; Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TN-MT; Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp đến dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Về phía địa phương có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo TP. Vũng Tàu, lãnh đạo các ban Đảng trực thuộc Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh đến dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội.

Báo cáo chính trị do đồng chí Nguyễn Lập, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu trình bày tại Đại hội nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế TP. Vũng Tàu duy trì mức tăng trưởng khá và ổn định. Hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị, công trình phúc lợi công cộng được đầu tư phát triển và mở rộng; nhu cầu học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí của nhân dân ngày càng được đáp ứng cao hơn. Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Công tác giải quyết việc làm, giảm nghèo, thực hiện chính sách với người có công đạt được những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, đạt kết quả khả quan. Hàng năm số đảng viên được kết nạp mới luôn đạt chỉ tiêu đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Hệ thống chính trị vững mạnh, đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI đề ra.

Theo đó, lĩnh vực Du lịch - dịch vụ và thương mại chiếm tỷ trọng 73,37% trong cơ cấu kinh tế (NQ 73,78%); doanh thu tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 13,9%. Công nghiệp chiếm tỷ trọng 17,51% trong cơ cấu kinh tế (NQ 18,21%). Giá trị sản xuất tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11,55%. Nông nghiệp chiếm tỷ trọng 9,12% cơ cấu kinh tế (NQ 8,01%),tăng trưởng bình quân hằng năm đạt 11%. Tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm ước đạt 23.436 tỷ đồng, vượt 32% dự toán tỉnh giao. Tổng chi ngân sách Nhà nước 5 năm ước đạt 11.307 tỷ đồng, vượt 14% dự toán tỉnh giao.

Trong 5 năm, TP. Vũng Tàu đã đầu tư 55 dự án cho giáo dục, với giá trị khoảng 567 tỷ đồng; đầu tư 10 dự án cho y tế, với giá trị hơn 63 tỷ đồng; đầu tư 178 dự án về hạ tầng kỹ thuật đô thị, với giá trị gần 970 tỷ đồng, trong đó có 172 tuyến hẻm được cải tạo nâng cấp đồng bộ, đến nay hầu hết các tuyến hẻm (khoảng 1.200 hẻm) của thành phố được đầu tư hoàn chỉnh, góp phần chỉnh trang đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường. Đến nay, TP. Vũng Tàu đã có 17/17 phường, xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. Trong nhiệm kỳ, tỷ lệ huy động HS vào nhà trẻ đạt 31,5%, vào mẫu giáo đạt 95%; tỷ lệ HS hoàn thành chương trình tiểu học 99,95%; tốt nghiệp THCS 98,5%; 50% trường công lập đạt chuẩn quốc gia (32/64 trường). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới của tỉnh đạt 0,54% và không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia (trừ đối tượng bảo trợ xã hội). Trong 5 năm, Thành phố đã giải quyết việc làm cho 46.435 lao động, đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Theo chương trình làm việc ngày 16/7, Đại hội còn được nghe Báo cáo kiểm điểm của BCH Đảng bộ TP. Vũng Tàu khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020; Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: NGUYỄN ĐỨC