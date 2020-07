Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII diễn ra từ ngày 21/7/2020 đến ngày 23/7/2020 tại Hội trường Trung tâm Hành chính huyện Long Điền. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII đã xây dựng Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Long Điền lần thứ XII. Dưới đây, Báo BR-VT trích đăng những nội dung cơ bản của Dự thảo này.

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH

Trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước có những diễn biến phức tạp, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, những năm qua, tỉnh BR-VT đã đạt được những thành tựu quan trọng, kinh tế tăng trưởng nhanh và toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế; quan hệ đối ngoại được giữ vững, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng và quyết tâm chỉ đạo thực hiện.

Cùng với thành tựu chung của tỉnh, huyện Long Điền cũng có bước phát triển, đạt được nhiều tiến bộ trên các lĩnh vực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ - du lịch, giảm dần tỷ trọng công nghiệp - nông nghiệp, cụ thể: Lĩnh vực thương mại dịch vụ doanh thu tăng gấp 2 lần so với năm 2015, tốc độ tăng bình quân 14,6%/năm; giá trị sản xuất công nghiệp tăng gấp 1,7 lần so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,9% năm; thu ngân sách trên địa bàn hàng năm đều vượt kế hoạch, tốc độ tăng trưởng bình quân 9%/năm. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt, tốc độ phát triển đô thị hóa nhanh, Đảng bộ đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tập trung chỉ đạo các lĩnh vực kinh tế - xã hội đạt hiệu quả cao, gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn địa bàn huyện.

Những thành tựu đạt được là tiền đề quan trọng, tạo đà thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Trên cơ sở những thành tựu đạt được, đồng thời rút kinh nghiệm những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân trong huyện tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động, bằng mọi biện pháp và giải pháp tốt nhất, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

MỘT SỐ NỘI DUNG TRỌNG TÂM THỰC HIỆN ĐẾN NĂM 2025

BCH Đảng bộ huyện Long Điền khóa XII đã đưa ra 60 danh mục cần phải hoàn thành, như: Đề xuất danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn theo hình thức xã hội hóa, đối tác công tư (PPP), trong đó ưu tiên các công trình hạ tầng xã hội cấp đô thị, hệ thống dịch vụ thương mại, ngân hàng; Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Long Hải, đồ án quy hoạch chung đô thị Long Điền - Long Hải; Thẩm định, trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Long Hải, đồ án quy hoạch chung đô thị Long Điền - Long Hải; Tham mưu UBND tỉnh phương án để sớm đầu tư dự án Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền - Long Hải công suất 19.500 m³/ngày đêm; Xây dựng kế hoạch đẩy nhanh tiến độ đầu tư mở rộng cảng cá Tân Phước, Phước Hiệp; Hoàn thiện các tiêu chí và đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới và NTM nâng cao, 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Đề xuất mô hình phát triển nông nghiệp kết hợp đầu tư du lịch sinh thái và định hướng phát triển các ngành nông nghiệp chất lượng cao phục vụ du lịch đô thị Long Hải và vùng phụ cận; Triển khai xử lý ô nhiễm môi trường, nạo vét và san lấp ao Hải Hà; Ưu tiên khuyến khích phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao; Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ sở du lịch, đặc biệt là quản lý giá dịch vụ nhằm tạo môi trường du lịch lành mạnh, thân thiện; Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với nhu cầu học tập của học sinh. Ưu tiên quỹ đất cho phát triển mạng lưới trường lớp; Củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục TH, THCS và xóa mù chữ. Tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Các đại biểu biểu quyết thông qua danh sách bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung chương trình, các cấp ủy đảng tổ chức triển khai trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời căn cứ vào thực tiễn địa phương, đơn vị, xây dựng chương trình thực hiện của cấp mình. Hàng quý, 6 tháng, 1 năm tổ chức sơ, tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện, báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy.

2. HĐND, UBND huyện xây dựng kế hoạch thực hiện giai đoạn 2021-2026 và kế hoạch hàng năm trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; đồng thời chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền xã - thị trấn thực hiện. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn kịp thời những lệch lạc phát sinh.

3. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân các phong trào thi đua yêu nước; vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm Đảng bộ huyện đề ra đến năm 2025. Biểu dương kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng điển hình.

4. Ủy ban Kiểm tra và các Ban Huyện ủy, Văn phòng huyện giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết, Chương trình hành động của Huyện ủy; hàng năm xây dựng kế hoạch kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Quá trình thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ huyện nếu có những vấn đề mới nảy sinh do thực tiễn đặt ra, Ban Thường vụ Huyện ủy, BCH Đảng bộ huyện sẽ điều chỉnh, bổ sung vào Nghị quyết hàng năm.

Với tinh thần trách nhiệm, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong huyện quyết tâm vượt qua những khó khăn, thách thức, đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu hoàn thành thắng lợi nội dung chương trình thực hiện đến năm 2025, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.