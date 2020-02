Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh được điều động, bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Ngày 6/2, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 198/QĐ-TTg về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh BĐBP (1997-2017). Ảnh: CTV.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh sinh năm 1970; quê quán xã Hải Trung, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Thư ký Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự-Kinh tế (Bộ Tư pháp); Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước trực thuộc Bộ Tư pháp. Từ tháng 12/2014 đến ngày 5/2/2020, ông Nguyễn Thanh Tịnh là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thăm hỏi, trao quà cho cụ Hoàng Thị Nhương (SN 1920, ở 180/3/15 Nguyễn An Ninh, phường 7, TP. Vũng Tàu) trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. Ảnh: THÀNH HUY

Với chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Nguyễn Thanh Tịnh được Chủ tịch UBND tỉnh phân công và ủy quyền phụ trách các lĩnh vực: Nội chính (Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Tư pháp; Thi hành án dân sự; Công an; Quân sự; Biên phòng; Phòng cháy, chữa cháy; thực hiện công tác phối hợp giữa UBND tỉnh với VKSND tỉnh, TAND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; các đơn vị vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh); Công tác tiếp dân; Công tác cải cách công vụ, công chức; Tài nguyên và môi trường (năm 2015); An toàn giao thông (năm 2015); Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ (năm 2015); Văn hóa - xã hội (từ tháng 8/2018 đến tháng 4/2019); Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh; Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh; phụ trách huyện Xuyên Mộc và huyện Châu Đức.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi đối thoại với gần 200 hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, ngày 10-1-2018. Ảnh: TRẦN TRÀ

Ông Nguyễn Thanh Tịnh thường xuyên nghiên cứu vận dụng, tổ chức thực hiện Nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước để áp dụng trong lĩnh vực được phân công; có trách nhiệm với công việc, luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao; có trình độ chuyên môn cao, năng lực công tác tốt, khả năng hòa nhập, tiếp cận công việc nhanh, gắn bó, hòa mình với các hoạt động văn hóa, xã hội của địa phương.

Ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Tên lửa D59 (đóng chân trên địa bàn xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ) nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2018). Ảnh: MẠNH THẮNG

Nhận xét, đánh giá cán bộ (từ tháng 12/2014 đến tháng 11/2019) của Chi bộ Pháp Chế (Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh) đối với ông Nguyễn Thanh Tịnh ghi rõ: Đối với từng nhiệm vụ, đồng chí đã chỉ đạo các sở, ngành xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện có hiệu quả; kịp thời chỉ đạo hoặc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tế để cùng với Thường trực UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, thực hiện sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh đã cùng Thường trực UBND tỉnh cơ bản hoàn thành việc giải quyết các vụ việc tồn đọng, kéo dài từ những nhiệm kỳ trước chuyển sang, đồng thời, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp để hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu về giải quyết khiếu nại, tố cáo mà Đảng bộ và HĐND tỉnh đã đề ra”.

NGUYỄN ĐỨC