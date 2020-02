Gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2020: Sẵn sàng cho ngày giao - nhận quân

Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, công tác tuyển chọn, gọi công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS) và tham gia Công an nhân dân (CAND) năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho lễ giao nhận quân diễn ra vào 7 giờ sáng ngày 12/2.

Đại diện Ban CHQS huyện Long Điền và đoàn thể địa phương đến thăm, động viên anh Võ Bá Tần chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

PHÁT LỆNH GỌI NVQS 1.468 CÔNG DÂN

Đại tá Phạm Phú Ý, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh cho biết, thực hiện phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, các địa phương đã hoàn thành các bước đăng ký NVQS; phúc tra quản lý nguồn nam công dân từ 18-27 tuổi; xét duyệt tiêu chuẩn NVQS; sơ tuyển và khám sức khỏe NVQS; tổ chức bình cử, công khai, hoàn chỉnh hồ sơ nhập ngũ và hiệp đồng với các đơn vị nhận quân, chốt danh sách, phát lệnh gọi nhập ngũ. Theo đó, ngày 16/1, toàn tỉnh đã tổ chức phát lệnh gọi 1.468 công dân (1.401 chính thức, 67 dự phòng) nhập ngũ.

Xác định công tác tuyển chọn đảng viên nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu quan trọng, vừa bảo đảm chỉ tiêu trên giao vừa tạo nguồn cán bộ trẻ cho địa phương, các cấp ủy Đảng đã quan tâm đến việc phát triển đảng viên trẻ và gọi đảng viên trẻ nhập ngũ. Năm 2020, toàn tỉnh có 34 đảng viên sẵn sàng nhập ngũ, trong đó 6 đảng viên chính thức và 28 đảng viên dự bị. Công tác chính sách trong tuyển quân cũng được cấp ủy, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể các cấp quan tâm thăm hỏi, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. “Trong quá trình thực hiện công tác tuyển quân, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp đã tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật NVQS, các văn bản hướng dẫn luật; khơi gợi truyền thống quê hương, gia đình, lòng tự hào dân tộc… bằng nhiều hình thức cụ thể, thiết thực. Qua đó, giúp cho công dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mình trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”, Đại tá Phạm Phú Ý nhấn mạnh.

HÁO HỨC CHỜ NGÀY NHẬP NGŨ

Là nữ tân binh duy nhất của tỉnh sẽ lên đường nhập ngũ đợt này, Trần Lê Hương Giang (SN 1994, ngụ tại 24/10/1 Trần Đồng, phường 3, TP.Vũng Tàu) đang trong tâm trạng háo hức từng ngày muốn sớm khoác trên mình bộ quân phục của QĐND Việt Nam. Sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, qua những câu chuyện của ông ngoại kể về quá trình chiến đấu anh dũng của QĐND Việt Nam chống giặc ngoại xâm và luôn gần gũi, giúp đỡ người dân trong thời bình, nên ngay từ nhỏ, hình ảnh tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ đã khắc sâu trong tâm trí Hương Giang. Dù hơi buồn khi sắp phải xa cháu gái, nhưng trong ánh mắt bà Phạm Thị Mợi (SN 1939, bà ngoại Hương Giang) vẫn ánh lên niềm tự hào, bày tỏ: “Học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội tuy vất vả, nhưng chắc chắn sẽ giúp cháu tôi trưởng thành hơn để tiếp nối truyền thống của gia đình”.

Bà Phạm Thị Mợi động viên cháu gái Trần Lê Hương Giang - nữ tân binh duy nhất của tỉnh, hăng hái lên đường nhập ngũ.

Tuy đã tốt nghiệp ngành Tài chính - Doanh nghiệp, Trường Đại học Văn Lang (TP. Hồ Chí Minh) và đang làm cho một công ty phần mềm với thu nhập khoảng 8 triệu đồng/tháng, nhưng Hương Giang vẫn quyết định làm đơn tình nguyện nhập ngũ. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay - là lời bài hát “Khát vọng tuổi trẻ” mà em rất yêu thích, cũng là động lực để em tình nguyện lên đường nhập ngũ, cống hiến sức mình cho quê hương, đất nước với mong muốn được gắn bó, phục vụ lâu dài trong quân đội”, Hương Giang chia sẻ.

Huấn luyện chiến sĩ mới trong năm 2019 tại Trung đoàn Minh Đạm (Bộ CHQS tỉnh).

Là một trong những đảng viên chính thức trúng tuyển NVQS năm nay, anh Võ Bá Tần (SN 2000, ngụ ấp An Bình, xã An Ngãi, huyện Long Điền) cho biết, bên cạnh việc phụ giúp công việc trong gia đình, anh còn tích cực tham gia vào lực lượng dân quân thường trực của huyện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; giúp đỡ người dân phòng chống, khắc phục sự cố thiên tai. Trong đợt tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2020, anh Tần đã làm đơn tình nguyện nhập ngũ, đồng thời vận động các thanh niên tự nguyện tham gia NVQS. “Lên đường nhập ngũ là quyền, nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân. Là đảng viên, tôi quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, đi đầu trong học tập và rèn luyện, hoàn thành mọi nhiệm vụ của quân đội giao”, anh Tần bày tỏ.

Buổi lễ giao - nhận quân vào 7 giờ sáng 12/2 sẽ diễn ra nhanh gọn và hạn chế thấp nhất số lượng người nhà của công dân nhập ngũ tham dự trước những diễn biến bất lợi của dịch Corona. Trước khi giao - nhận quân, Hội đồng khám sức khỏe NVQS của các địa phương sẽ tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra tình hình sức khỏe của tân binh để phòng tránh dịch.

Được biết, Hội đồng NVQS tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tổ chức lễ giao - nhận quân vào 7 giờ sáng 12/2 đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối; quan tâm những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời động viên, giúp đỡ thanh niên an tâm lên đường nhập ngũ. Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh cũng đã ra quyết định thành lập 2 khung huấn luyện chiến sĩ mới tại Trường Quân sự tỉnh (157 chiến sĩ mới) và Trung đoàn Minh Đạm (243 chiến sĩ mới); tổ chức tập huấn cho số cán bộ khung huấn luyện. Đến nay, các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ kế hoạch, chương trình huấn luyện, bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ việc huấn luyện chiến sĩ mới theo chỉ tiêu được giao.

Bài, ảnh: PHƯƠNG NAM