Ngày hội Báo chí đầu Xuân Canh Tý 2020: Báo chí xây dựng niềm tin, tạo động lực xã hội

Sáng 6/2, tại TP. Vũng Tàu, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở Công thương, Sở VH-TT, Sở Du lịch và Sở TT-TT tổ chức Ngày hội Báo chí đầu Xuân Canh Tý và trao Giải báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch tỉnh BR-VT lần thứ 17; khen thưởng các tác phẩm báo chí viết về “Dân vận khéo” năm 2019.

Ông Lương Trí Tiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao giải cho các tác giả đạt giải B Giải báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch lần thứ 17. Ảnh: MINH NHÂN

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Phát biểu khai mạc Ngày hội Báo chí đầu Xuân 2020, ông Phan Đức Hiền, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh cho biết: Năm 2019, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo của tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định rõ vai trò là tiếng nói của Đảng, là diễn đàn của nhân dân.

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao giải cho các tác giả đạt giải A Giải báo chí viết về đề tài Thương mại - Du lịch lần thứ 17. Ảnh: MINH NHÂN

Báo chí đã phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá đúng mức về các sự kiện, vấn đề thời sự trong tỉnh nói riêng, cả nước và thế giới nói chung góp phần dẫn dắt dư luận đúng hướng. Các cơ quan báo chí tại địa phương đã và đang thực sự là kênh thông tin quan trọng, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu của công chúng, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền.

Dự và trò chuyện với đội ngũ những người làm báo, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: “Thời gian qua, các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo đã có những đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí tỉnh BR-VT không ngừng hoàn thiện cả về hình thức, nội dung. Báo chí đã bám sát thực tiễn, sâu sát cuộc sống, khen đúng, chê trúng, thật sự tạo nên động lực quan trọng để thúc đẩy sự phát triển tích cực cho xã hội”.

Phóng viên tác nghiệp tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 21, được tổ chức tại TP. Vũng Tàu tháng 11-2019. Ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Năm 2020, được xác định là năm phải tăng tốc hơn nữa, với các mục tiêu, chỉ tiêu cao hơn, hành động quyết liệt hơn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do đó, ông Trần Văn Tuấn lưu ý các cơ quan báo chí cần sâu sát đời sống thực tiễn, phản ánh trung thực, đúng bản chất cuộc sống, đổi mới mạnh mẽ cách thức làm báo trong việc nắm bắt thông tin, viết bài, duyệt bài, in ấn, phát hành, lắng nghe phản hồi, tiếp tục theo đuổi các vấn đề xã hội quan tâm, xây dựng niềm tin và động lực cho xã hội. “Đội ngũ phóng viên và các cơ quan báo chí cần đi sâu phân tích các vấn đề để nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, trách nhiệm của DN, trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức và tạo động lực cho sự phát triển xã hội một cách vững chắc; cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm định hướng dư luận xã hội, cung cấp đầy đủ, trung thực, chính thống cho người dân. Các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng chuyên môn và phẩm chất tốt đẹp cho đội ngũ phóng viên”, ông Trần Văn Tuấn nhấn mạnh.

BÁO CHÍ MANG “HƠI THỞ” CUỘC SỐNG

Năm 2019, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực, tìm tòi, sáng tạo, cho ra đời những tác phẩm báo chí có tác động xã hội tích cực, phục vụ bạn đọc. Đồng thời thông tin trở lại đối với các cơ quan Đảng, chính quyền về các mặt đời sống xã hội, trở thành kênh quan trọng, hữu ích, giúp cho lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiệm vụ và có những giải pháp xử lý kịp thời những vấn đề đặt ra. Điển hình như các tác phẩm: Cần một cú hích cho kinh tế đêm phát triển; Từ kẽ hở của quy định tách thửa, loạn phân lô bán nền; Tháo điểm nghẽn cho nông nghiệp công nghệ cao; Đưa logistics trở thành động lực phát triển kinh tế… đã mang “hơi thở” cuộc sống, phản ánh những vấn đề xã hội quan tâm.

Những tác phẩm này đã đạt giải cao Giải báo chí viết về đề tài Thương mại-Du lịch năm 2019 và được trao thưởng trong Ngày hội Báo chí đầu Xuân Canh Tý. Nhà báo Đỗ Thị Thùy Linh (Đài PH-TH tỉnh), tác giả đạt giải A với tác phẩm “Từ kẽ hở của quy định tách thửa, loạn phân lô bán nền” chia sẻ: Năm 2019, việc phân lô, bán nền tại BR-VT diễn ra rầm rộ. Ngoài nguyên nhân do ảnh hưởng chung của xu hướng tăng giá đất trên cả nước, giá đất ở BR-VT tăng còn do tỉnh đã và đang triển khai nhiều dự án lớn. Vì vậy, người dân đổ xô đi mua đất. Trong khi đó, các quy định về tách thửa còn nhiều kẽ hở nên một số tổ chức, cá nhân lợi dụng để tách thửa, phân lô, bán nền khi chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, dẫn đến nhiều người dân mua phải đất vướng quy hoạch hoặc không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Do đó, chị đã viết bài này để phản ánh và cảnh báo đến người dân. “Giải thưởng là nguồn động viên tinh thần để tôi tiếp tục tìm tòi, thực hiện các đề tài mang hơi thở cuộc sống, liên quan đến quyền lợi của người dân, giúp người dân nắm bắt được những thông tin chính xác về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước”, Thùy Linh nói.

Cũng trong Ngày hội, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy đã khen thưởng 12 tác phẩm báo chí xuất sắc viết về “Dân vận khéo” (giai đoạn 2018-2020) năm 2019, được chọn vào vòng chung khảo 2020. Tác giả Phạm Thanh Sang (chuyên viên Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ) với tác phẩm “Viết về tấm gương dân vận khéo”, là một trong những người có tác phẩm được khen thưởng. Anh Sang cho biết: Anh nghe nhiều người dân ấp Sông Xoài 2, xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ ca ngợi tấm gương ông Vòng Văn Trung, Trưởng ấp Sông Xoài 2 vì có nhiều đóng góp cho công tác dân vận. Anh mong muốn những câu chuyện đẹp, những cá nhân điển hình trong việc góp sức xây dựng quê hương được lan tỏa, nhân rộng trong cộng đồng. Từ đó, nhiều người noi theo và cống hiến cho công cuộc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. “Khi biết Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động cuộc thi viết về tấm gương điển hình “Dân vận khéo”, tôi đã viết về ông Trung với mong muốn tấm gương của ông sẽ được nhiều người biết đến, qua đó góp phần nhân lên những điển hình tốt, giúp công tác dân vận ngày càng lan tỏa, đưa quê hương BR-VT ngày càng giàu đẹp”, anh Sang bày tỏ.

CẨM NHUNG, MINH NHÂN