Trao quà Tết cho người dân

HẢI ĐOÀN 129, QUÂN CẢNG SÀI GÒN Thăm, kiểm tra và tặng quà Tết tại các âu tàu, làng chài thuộc huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) Từ ngày 2 đến 12/1, Đoàn công tác của Hải đoàn 129, Quân cảng Sài Gòn do Thượng tá Phạm Văn Quý, Phó Chính ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, kiểm tra, tặng quà Tết tại Trung tâm Hậu cần kỹ thuật (HC-KT) thị trấn Trường Sa; Trung tâm HC-KT Đảo Sinh Tồn; và Làng chài Tốc Tan, Làng chài Núi Le huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Gặp mặt cán bộ, nhân viên ở các âu tàu, làng chài tại huyện đảo Trường Sa, Thượng tá Phạm Văn Quý đã biểu dương tinh thần khắc phục khó khăn của cán bộ, nhân viên các Trung tâm âu tàu và làng chài trong năm 2019 và những năm vừa qua, đặc biệt đã kịp thời hỗ trợ ngư dân trong phòng tránh thiên tai, bão lụt và sửa chữa, khắc phục sự cố tàu cá của ngư dân... Tiếp đó đoàn công tác của Hải đoàn 129 tiến hành kiểm tra các công trình do các Trung tâm âu tàu và Làng chài quản lý, vận hành. Qua kiểm tra, Đoàn ghi nhận các công trình do các Trung tâm và làng chài quản lý sau mùa mưa bão đều hoạt động tốt, 100% cán bộ, nhân viên yên tâm tư tưởng công tác, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và xung phong ở lại công tác, vui xuân mới không quên nhiệm vụ, sẵn sàng hỗ trợ và tạo chỗ dựa vững chắc cho ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển làm ăn kinh tế. Cũng trong dịp này, Đoàn công tác tổ chức thắp hương, tưởng niệm tri ân các anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, chủ quyền tại quần đảo Trường Sa và đến thăm, động viên, tặng 60 phần quà Tết cho các lực lượng ở thị trấn Trường Sa, đảo Sinh Tồn, Tốc Tan, Núi Le và các hộ dân đang sinh sống ở thị trấn Trường Sa, đảo Sinh Tồn tạo không khí vui tươi, gắn chặt tình đoàn kết quân dân giữa đất liền với quần đảo tiền tiêu của Tổ quốc. Tin, ảnh: CÔNG HOAN