Sáng 10/1, Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu do Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (BTLVCSB) 3.

Tại buổi tiếp đoàn, Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó, Chính ủy BTLVCSB 3 đã báo cáo khái quát với đoàn công tác về kết quả nổi bật trong công tác Cảnh sát biển năm 2019 và triển khai công tác bảo đảm đón Tết Canh Tý năm 2020 của đơn vị.

Chuẩn đô đốc Nguyễn Trọng Bình đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả trong thực thi nhiệm vụ của BTLVCSB 3 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong dịp đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống; tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui Xuân - đón Tết an toàn, tiết kiệm.

Tin, ảnh: TRÀ PHƯƠNG