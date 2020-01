Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam gặp mặt cơ quan báo chí khu vực phía Nam

* Báo BR-VT được tặng 1 Bằng khen tập thể và 2 Bằng khen cá nhân

Chiều 9/1, tại trụ sở Đoàn Trinh sát số 2 (huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam (BTLCSBVN) tổ chức gặp mặt các cơ quan báo chí khu vực phía Nam.

Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTLCSB trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2019.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, Phó Chính ủy BTLCSBVN cho biết, năm 2019, BTLCSBVN đã phối hợp hiệu quả với các cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương tổ chức hiệu quả các chương trình tuyên truyền. Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển cũng ký kết phối hợp thực hiện Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” với Ban Thường vụ Tỉnh ủy 10 tỉnh, thành ven biển.

Công tác phối hợp tuyên truyền bảo đảm đúng đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phục vụ yêu cầu chính trị của đơn vị. Qua đó, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của nhân dân, đặc biệt là ngư dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biển, đảo, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn và thực thi pháp luật trên biển.

Nhân dịp này, BTLCSBVN đã tặng Bằng khen cho 11 tập thể và 23 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền năm 2019. Báo BR-VT được tặng 1 Bằng khentập thể và 2 Bằng khen cá nhân.

Tin, ảnh: PHƯƠNG NAM