Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người lao động trong KCN thế nào?

Hỏi: Tôi đang làm việc ở Công ty AMI Marine Co., Ltd. Công ty tôi sẽ cử 20 công nhân chuẩn bị ra biển làm việc. Công ty muốn test COVID-19 dịch vụ cho các nhân viên trên để đảm bảo an toàn khi ra biển thì làm thế nào, liên hệ ở đâu?

(Anh H.H. ở TP. Vũng Tàu)

Bác sĩ Nguyễn Văn Lên, phụ trách Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) tỉnh giải đáp như sau:

Căn cứ Văn bản số 4352 ngày 28/4/2021 của Bộ Y tế về hướng dẫn cách ly, xét nghiệm trong các KCN, nhà máy, các cơ sở sản xuất, kinh doanh (CSSXKD) phải tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên hằng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Sở Y tế. Các đối tượng phải xét nghiệm hằng tuần gồm: Toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho CSSXKD trong KCN như: ăn uống, dịch vụ khách sạn, lưu trú cho chuyên gia, vận chuyển vật tư, hàng hóa, sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì máy móc... Xét nghiệm ngẫu nhiên cho 20% người lao động tại CSSXKD, KCN và khu nhà trọ của người lao động có nguy cơ.

Hiện nay CDC tỉnh chưa triển khai xét nghiệm dịch vụ. Các công ty có nhu cầu xét nghiệp test nhanh kháng nguyên để bảo đảm an toàn cho nhân viên của mình thì liên hệ với Trung tâm Y tế địa phương, CDC tỉnh, hoặc đường dây nóng 0962515577 để được hướng dẫn cụ thể. Sở Y tế sẽ tổng hợp nhu cầu của các CSSXKD, KCN để cung cấp các test nhanh kháng nguyên.

MINH THIÊN (Thực hiện)