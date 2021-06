Vì sao diện tích đất thực tế thiếu hụt so với sổ đỏ?

Đó là thắc mắc của gia đình ông Lê Văn Nhạn (thôn 2, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu) khi diện tích đất trên thực tế bị thiếu tới gần 300m2 so với viện tích ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký quyền sử dụng đất (gọi tắt là sổ đỏ).

Do việc sửa chữa phải tạm dừng nên gia đình ông Lê Văn Nhạn vẫn phải ở trong 2 căn nhà tạm đã xuống cấp.

Theo trình bày của ông Nhạn, gia đình ông có 11.864m2 đất tại thôn 2, xã Long Sơn, đã được cấp sổ đỏ từ năm 1999. Ông Nhạn đã chia một phần diện tích trên cho 6 người con.

Tháng 12/2010, UBND TP. Vũng Tàu ra quyết định thu hồi hơn 5.100m2 đất của gia đình ông để thực hiện công trình Khu dịch vụ công nghiệp Long Sơn. Diện tích đất còn lại sau khi chia cho các con và bị thu hồi, ông Nhạn được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố xác nhận là 713,2m2. Gia đình ông Nhạn đã dựng 2 căn nhà tạm trên phần đất còn lại để ở trong nhiều năm qua.

Đầu tháng 3/2021, gia đình ông Nhạn sửa chữa, xây dựng lại căn nhà tạm. Tháng 4, Công ty CP Dịch vụ Long Sơn (gọi tắt là Công ty Long Sơn) thông báo cho gia đình ông Nhạn biết là gia đình ông đang xây dựng nhà lấn chiếm đất của công ty này. Sau đó, Công ty Long Sơn thuê đơn vị đo đạc là Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tỉnh xuống đo lại đất. Theo kết quả đo đạc, phần đất mà gia đình ông Nhạn đang ở lâu nay lấn vào ranh giới đất của Công ty Long Sơn 54,8m2. Đồng thời, công ty này cũng có văn bản đề nghị UBND xã Long Sơn can thiệp.

Sau đó, UBND xã Long Sơn đã giao bộ phận chuyên môn của xã đo đạc lại phần đất của gia đình ông Nhạn. Kết quả, gia đình ông Nhạn chỉ còn lại 415m2. Trong khi đó, theo diện tích trong sổ đỏ đã được Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu xác nhận chỉnh lý cho gia đình ông Nhạn là 713,2m2, giảm so với thực tế gần 298,2m2. Do đó, ông Nhạn không đồng ý với kết quả đo đạc của Trung tâm kỹ thuật Tài nguyên và môi trường tỉnh và UBND xã Long Sơn. “Sau khi nhà nước thu hồi, diện tích đất của gia đình tôi ghi rõ trong sổ đỏ là 713,2m2. Vậy mà kết quả đo đạc chỉ còn 415m2. Gia đình tôi không đồng ý. Đề nghị cơ quan nhà nước đo lại toàn bộ diện tích đất của Công ty Long Sơn để kiểm tra xem có hay không việc công ty này đang lấn chiếm đất nhà tôi”, ông Lê Văn Nhạn kiến nghị.

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Đức Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cho biết, UBND xã cũng đã nhận được phản ánh của ông Nhạn và Công ty Long Sơn về diện tích chồng, lấn, tranh chấp. Ngày 7/5, ông Lê Văn Nhạn đã chỉ ranh để UBND xã Long Sơn đo vẽ lại. Kết quả đo đạc cho thấy, phần diện tích còn lại của ông Nhạn là 415m2. Ngày 11/5/2021, UBND xã Long Sơn đã tổ chức buổi làm việc với ông Nhạn và đại diện Công ty Long Sơn. Tại buổi làm việc, ông Nhạn không đồng ý với kết quả đo đạc của Công ty Long Sơn và UBND xã Long Sơn. Do đó, gia đình ông không đồng ý tháo dỡ phần công trình nhà ở đang xây dựng dở dang.

Về phía Công ty Long Sơn, khi thực hiện thi công xây dựng hàng rào, Công ty nhận thấy gia đình ông Nhạn đã cất nhà lấn chiếm ranh giới đất của công ty đã được UBND TP. Vũng Tàu cấp sổ đỏ. Vì vậy, Công ty đã thuê Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh BR-VT đo đạc lại đất để xác định lại ranh giới và cắm mốc theo sổ đỏ đã được cấp. Kết quả đo đạc cho thấy, gia đình ông Nhạn lấn sang đất của công ty này. Chủ doanh nghiệp đề nghị UBND xã Long Sơn và UBND TP. Vũng Tàu xử lý hành vi lấn chiếm đất của gia đình ông Nhạn. Đồng thời, đồng ý với đề nghị của ông Nhạn là đo vẽ lại toàn bộ diện tích đất của 2 bên.

Lý giải về việc vì sao có sự chênh lệch đất giữa “sổ đỏ” và thực tế gần 300m2, ông Bùi Đức Bình cho biết, nguyên nhân giảm là do sai số trong đo đạc. Việc Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Vũng Tàu xác nhận diện tích sau chỉnh lý do thu hồi đất và cho con cái của ông Nhạn là 713,2m2 là trừ theo số học từ tổng diện tích của gia đình ông Nhạn được cấp sổ đỏ từ năm 1999, không tiến hành đo vẽ thực trạng nên có thể sai số. “UBND xã Long Sơn đã tổ chức đo đạc nhiều lần với sự chỉ ranh của gia đình ông Nhạn. Căn cứ vào các hồ sơ của ngành chức năng và kết quả đo đạc cho thấy ông Nhạn lấn chiếm đất của Công ty Long Sơn. Vì vậy, trước mắt UBND xã đề nghị ông Nhạn tự tháo dỡ công trình đang xây dựng, để tránh bị xử phạt hành chính theo quy định. Còn việc diện tích thực tế đo đạc chênh lệch so với diện tích trong sổ đỏ sẽ được giải quyết sau theo đúng quy định”, ông Bùi Đức Bình cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên, hoàn cảnh gia đình ông Nhạn hết sức khó khăn, con đông, nghỉ học sớm, công việc thiếu ổn định, thu nhập chủ yếu từ làm thuê, làm mướn tự do. Hiện gia đình vợ chồng, con cái ông Nhạn đang sống trong 2 căn nhà tạm lợp tôn đã xuống cấp. Không gian chật chội, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột ẩm ướt. Trong khi đó, việc xây dựng, sửa chữa căn nhà của gia đình ông hiện đang bị tạm ngưng do UBND xã Long Sơn yêu cầu tháo dỡ. Do đó, cơ quan chức năng cần giải quyết sớm những phản ánh của gia đình ông Nhạn để làm rõ việc diện tích đất thực tế bị thiếu hụt so với trong sổ đỏ, nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông.

Bài, ảnh: TRÚC GIANG