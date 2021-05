Cảnh báo nguy cơ sạt lở, đá lăn

Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều ngày, đặc biệt trận mưa lớn ngày 25/5 và 26/5 khiến đất mềm dẫn đến tình trạng đất, đá từ trên núi lăn xuống đường Trần Phú, TP. Vũng Tàu.

Trước tình trạng này, UBND phường 1, TP. Vũng Tàu đã căng dây, cảnh báo nguy cơ mất an toàn ở những khu vực có đá lăn dọc đường Trần Phú. Hiện nay trên địa bàn phường 1 có khoảng 40-50 hộ dân nằm ven Núi Lớn, có khả năng bị ảnh hưởng do sạt lở núi và đá lăn. Do đó, hàng năm vào mùa mưa (từ tháng 5 đến tháng 12), UBND phường đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão phường tích cực tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở, đá lăn.

Theo Đài Khí tượng - Thủy văn tỉnh, những ngày vừa qua, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa lớn trên diện rộng. Trong đó, TP. Vũng Tàu có lượng mưa lớn nhất, khoảng 100mm. Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến đất dễ bị mềm, nền yếu dẫn đến sạt lở, đá trên núi mất điểm tựa nên dễ lăn, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Ngoài TP. Vũng Tàu, một số khu vực như núi Dinh (TX. Phú Mỹ), đèo nước Ngọt (huyện Long Điền)… cũng có nguy sạt lở, đá lăn nên các địa phương đều cắm bảng cảnh báo.

SONG THƯ