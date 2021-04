Công an làm việc với người đăng tin sai sự thật về cấm tắm biển

Ngày 30/4, Công an TX. Phú Mỹ phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ-Công an tỉnh đã làm việc với bà P.T.H. (SN 1988, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội Facebook.

Lực lượng công an làm việc với bà P.T.H (phải).

Trước đó, ngày 29/4, P.T.H đã sử dụng tài khoản Facebook cá nhân “Hương Phùng” đăng tải bài viết với nội dung “Vũng Tàu cấm tắm biển. Theo đó, TP. Vũng Tàu đã huy động hơn 200 người gồm các lực lượng Cảnh sát trật tự và CSGT, Đội trật tự đô thị, để tuyên truyền nhắc nhở, ngăn chặn người dân xuống tắm biển”.

Trong bài viết này, bà H. còn đăng kèm một số hình ảnh về lực lượng chức năng TP. Vũng Tàu đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bãi Trước. Qua kiểm tra, lực lượng công an khẳng định những hình ảnh trên được chụp vào ngày 30/4/2020.

Sau khi đăng tải, bài viết đã được cộng đồng mạng chia sẻ rộng rãi, gây hoang mang dự luận. Khi biết bài viết này xuất hiện vào ngày 30/4/2020, cách nay đúng 1 năm, P.T.H cũng đã chủ động xóa bài viết này.

Tại buổi làm việc, bà P.T.H đã thừa nhận thông tin mà bản thân đăng tải là không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Cơ quan công an đã yêu cầu bà P.T.H đính chính thông tin. Đồng thời, củng cố hồ sơ để xử lý theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, ngày 3/2/2020, của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Sau khi mạng xã hội xuất hiện thông tin trên, chiều 29/4, trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, lãnh đạo Sở Du lịch và lãnh đạo UBND TP. Vũng Tàu đều khẳng định, BR-V không cấm tắm biển như thông tin xuyên tạc trên mạng xã hội.