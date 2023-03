Năm 2023, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu tuyển sinh 7 ngành, gồm: Giáo dục Mầm non, Công nghệ thông tin, tiếng Anh, tiếng Nhật, Kế toán, Quản trị văn phòng, Kinh doanh xuất nhập khẩu.

Đối tượng tuyển sinh là HS tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trong và ngoài tỉnh. Riêng ngành Giáo dục Mầm non chỉ tuyển thí sinh thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Năm nay, trường sử dụng 4 phương thức xét tuyển: Xét tuyển dựa trên điểm thi tốt nghiệp THPT từ năm 2021; Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ); Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Trường ĐH Sư phạm TP.Hồ Chí Minh năm 2023; Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của trường.

Để nộp hồ sơ, thí sinh có thể đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT và trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (áp dụng đối với ngành Giáo dục Mầm non); Đăng ký trực tuyến tại địa chỉ: https://forms.gle/t8TZoZj5FXpwHJz57; Đăng ký trực tiếp tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc chuyển phát nhanh qua đường bưu điện về Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế (Phòng 301 khu hiệu bộ), Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, 689 Cách Mạng Tháng Tám, phường Long Toàn, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời gian nộp hồ sơ và đăng ký xét tuyển đến hết ngày 11/8. Thí sinh dự thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non đăng ký dự thi môn Năng khiếu đến hết ngày 20/7; Thời gian thi các môn Năng khiếu (Đọc diễn cảm, Hát) đợt 1 vào ngày 17/6, đợt 2 vào ngày 22/7.

Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm: Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu; Bản photo học bạ THPT (nếu xét theo điểm học bạ THPT) hoặc phiếu kết quả thi THPT, phiếu kết quả thi đánh giá năng lực; Bản photo các giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có). Thí sinh đăng ký tổ hợp M00 phải nộp thêm hồ sơ đăng ký dự thi Năng khiếu.

Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non nếu xét điểm thi tốt nghiệp THPT phải đáp ứng các điều kiện do Bộ GD-ĐT quy định. Nếu xét học bạ phải có học lực lớp 12 loại khá trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp THPT từ 6,5 trở lên. Xét tuyển dựa trên kỳ thi đánh giá năng lực phải đạt từ 50% trở lên so với điểm tối đa của từng kỳ thi.

HOÀNG DƯƠNG